Otrokovice – Po pěti zápasech bez vítězství a třech porážkách v řadě zabrali. Fotbalisté Viktorie Otrokovice v zápase Moravskoslezské fotbalové ligy (MSFL) proti Velkému Meziříčí po infarktovém zápase otočili nepříznivý výsledek z 0:1 na 3:1.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Stanislav Dufka

„Jsem pořád mladý kluk. Jsem v pohodě," rozesmál se kouč Marek Sedlák na otázku, o kolik let po utkání zestárnul. „Ale pan Ševčík (předseda klubu – pozn. aut.) říkal, že bude potřebovat bajpas," usmíval se Sedlák, aktuálně pátého týmu třetí ligy.

VIKTORIA OTROKOVICE – VELKÉ MEZIŘÍČÍ 3:1 (0:1)

Meziříčí začalo mnohem aktivnější a už ve 3. minutě po odrazu od tyče zamířil do prázdné branky Smejkal. A to hosté měli v první půli ještě asi pět vyložených šancí, které ale neproměnili. „Byli jsme na ně nachystaní, především pak na trio Dolejš, Demeter a Simr. Bohužel se nám nedařilo zavírat Dolejše. Na své straně si prakticky dělal, co chtěl a létal nám do vápna jeden centr za druhým. Měli jsme i problém v přechodové fázi. Bylo to od nás takový studený výkon a mohli jsme být rádi jen za jeden inkasovaný gól," věděl Sedlák.

Jeho tým vyrovnal až v 55. minutě, kdy Juráň po zmatku v obraně soupeře využil zaváhání brankáře Invalda, který míč neudržel a otrokovický stoper vyrovnal. Následně neproměnili své tutovky hostující střelec Simr ani domácí snajpr Silný. V 74. minutě Foltýn střelou zpoza vápna otočil výsledek. Hosté pak měli ještě další dvě příležitosti, ale Simr ani Dolejš výtečného Balážika neprostřelili. V 89. minutě pak po přímém kopu jeden z obránců Viktorie odkopl míč z brankové čáry na vysunutého Silného, který podruhé v zápase tváří tvář Invaldovi uspěl a pečetil domácí výhru. „Změnili jsme rozestavení a oba střídající hráči Foltýn s Mlčákem přinesli kvalitu. Celou druhou půli jsme byli lepší, ale i soupeř měl šance," uznal Sedlák, podle kterého zápas rozhodly tři faktory.

„První je, že tým hrál nadoraz. Poté parádní výkon předvedl brankář Balážik. Byl to jeho zápas. A třetím faktorem byla Fortuna. Tedy štěstí, které nám chybělo v Hulíně (1:2) a Kroměříži (1:2). Někdy i to tým potřebuje," věděl spokojený Sedlák.

Branky: 55. Juráň, 74. Foltýn, 89. Silný – 3. Smejkal. Rozhodčí: Kubica – Trávníček, Běhal. Diváků: 100. Karty: 73. Rajnoha – 33. Mucha, 54. Krejčí, 66. Smejkal.

FC Viktoria Otrokovice: Balážik – Rajnoha, Juráň, Jasenský (46. Foltýn), Netopil – Mlýnek (83. Juhás), Šuranský, Němec (46. Mlčák), Mazouch – Silný, Elšík.

FC Velké Meziříčí: Invald – Šimáček, Krejčí (63. Krejčí Z.), Mucha P. – Demeter, Berka, Šuta, Dolejš, Vyskočil (80. Kratochvíl), Smejkal – Simr.