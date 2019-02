Zlín – Juniorku ševců Opavu potrápila. Zlínští mladíci vstoupili do druhé půlky třetiligového podzimu sympatickým výkonem.

Zlínská juniorka (ve žlutém). Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

V souboji prvního s posledním nakonec podlehli domácímu favoritovi jen těsně 0:1, když jediná branka utkání padla pět minut před přestávkou po rychlém brejku Slezanů.

SFC OPAVA – FC FASTAV ZLÍN B 1:0 (1:0)

„Do té doby jsme Opavu přes precizní a organizovanou obranu téměř k ničemu nepustili. Tato taktika nám venku přináší úspěch, a kdybychom lépe zvládli v závěru první půle po naší standardce návrat do obranných pozic, mohlo se nám dýchat ještě lépe. Za bezbrankového stavu by byla naše výchozí pozice do druhého poločasu mnohem lepší," mrzel trenéra zlínské juniorky Michala Hlavňovského neuhlídaný brejk soupeře.

Takto bylo jasné, že mladí ševci musejí vylézt z obranného zákopu, což byl mlýn na vodu Opavy.

„Hru jsme otevřeli, hrálo se v solidním tempu na obě strany a větší kvalita domácích se v této fázi přece jen projevila. Hned dvakrát nás zachránila tyčka, zatímco my jsme se do koncovky příliš nedostávali," uznal zlínský kouč.

V závěru se ovšem mladí ševci nadechli a nechybělo mnoho, aby vyrovnali.

„Po závarech jsme se dostali ke dvěma slibným dorážkám, nepropálili jsme ale hradbu těl ve vápně. Škoda, protože bod jsme si za určitých okolností odvézt mohli. Mnohem víc nás ale mrzí předchozí tři zápasy. Kdybychom v nich hráli natolik koncentrovaně jako v Opavě, určitě dnes nejsme poslední," poukázal Hlavňovský.

Branka: 40. Nekuda Rozhodčí: Drozdy – Ondráš, Kneisl ŽK: Schaffartzik – Kostka Diváci: 951

Opava: Hampel – Hrabina, Švec, Dvorník, Keresteš – Metelka, Skřehot (86. Wirth), Sedláček (90. Binar), Schaffartzik (90. Bartozel) – Nekuda (88. Swiech) – Komenda (72. Jurečka). Trenér: Baránek.

Zlín B: Zapletal – Talaš, Linek, Kroča, Zavadil – Višněvský (10. Očadlík, 76. Hradil), Kostka, Jasenský, Hlobil – Červenka, Kurtin. Trenér: Michal Hlavňovský.