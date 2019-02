Zlín - Po vysoké porážce v Třinci se fotbalisté zlínské juniorky prezentovali na domácím trávníku ještě horším výkonem a v šestém kole soutěže podlehli Břeclavi po zásluze 1:5. Naděje žlutomodrých na dobrý výsledek žila pouze půlhodiny, po třetím gólu ve své síti se ševci totálně sesypali.

„Prohrát se může, může jít i o vyšší porážky, ale v žádném případě ne po takovém výkonu a s takovým přístupem. To platí hlavně pro hráče, kteří jsou na úrovní A-mužstva a chtějí hrávat pravidelně druhou ligu. Už do příštího zápasu proto budu upřednostňovat mladší hráče, kteří zatím nemají takovou kvalitu, ale chtějí bojovat za Zlín, pracovat na svém vývoji a zlepšovat se. Taková práce má smysl. Dnes si to přišla většina mančaftu jen odchodit a za to musí nést následky," prohlásil kouč zlínské juniorky Jaroslav Švach.

Domácí vstoupili do zápasu špatně a již ve čtvrté minutě po střele Málka prohrávali, ovšem za tři minuty po hezké akci zakončené střelou z voleje srovnal Červenka.

„Myslel jsem si, že by nás tento moment mohl nakoupnout, ovšem už za pět minut jsme inkasovali gól z rohového kopu. A protože to není poprvé, co jsme neuhlídali standardní situaci, začnu hráče, kteří si neplní svoje povinnosti, pokutovat. Je to o koncentraci a osobní zodpovědnosti, což jsou pro některé úplně cizí pojmy. A já už toto dál tolerovat nebudu," přitvrdil zlínský kouč.

Mladí ševci se pak na chvíli vzepjali ke snaze o vyrovnání, tu však utnul na zadní tyči důrazně hlavičkující Lysoněk.

„V podstatě šlo o zlomový gól. Pak už jsme se do zápasu nevrátili.," uznal Švach. Krátkodobou snahu o nápor ve druhé půli totiž uťal čtvrtý gól Levčíka. V závěru pečetil výhru Břeclavi z penalty Cupák. V té době už se ale utkání jen dohrávalo. „Po čtvrtém gólu se na to naši kluci vykašlali a hráli naprosto chaoticky. To Břeclav měla po celou dobu chuť do hry, nebála se něco obětovat, chodila do osobních soubojů a ve všech parameteech nás předčila," uznal Švach.

FC FASTAV ZLÍN B – MSK BŘECLAV 1:5 (1:3)

Branky: 7. Červenka – 4. Málek, Cupák, 34. Lysoněk, 59. Levčík, 88. Cupák z pen. Rozhodčí: Cieslar – Priesol, Vojkovský, ŽK: Motal, Dostál, Bublák – Cupák, Diváci: 120

Zlín B: Dostál – Kalus, Elšík, Zavadil, Čelustka – Bublák, Motal, Salachna – Matejov (46. Matejov), Červenka, Holík (67. Ruben. Trenér: Jaroslav Švach.

Břeclav: Prokop – Šilinger, Cupák, Michal, Filip – Navrátil (87. Dos Santos), Simandl, Málek, Levčík (89. Krejčí) – Lysoněk, Sasín (78. Pospiš). Trenér: Milan Valachovič. (rš)