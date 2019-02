Fotbalisté zlínské juniorky se dočkali první jarní výhry. Ve 23. kole Moravskoslezské fotbalové ligy porazili na domácím trávníku rozjeté béčko olomoucké Sigmy 2:0. Obě branky Zlína vstřelil už v prvním poločase Petr Kurtin. Mladí ševci dokázali výhru udržet, přestože od 55. minuty hráli bez vyloučeného Zlatkoviće.

Juniorka Tescoma B (ve žlutém). Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

FC TESCOMA ZLÍN – FK BANÍK SOKOLOV 2:0 (2:0)

„Za dnešní výkon musím klukům poděkovat. Až do vyloučení jsme byli lepším mužstvem a i v deseti jsme si zápas dokázali pohlídat. Z naší strany to bylo vydařené utkání, které jsme konečně dokázali potvrdit také výsledkově," oddechl si kouč zlínské juniorky Jaroslav Švach, jehož mužstvo tímto výsledkem poskočilo do klidnějších pater třetiligové tabulky.

A po právu. Ševci toho Hanákům příliš nedovolili a celý první poločas měli pod kontrolou. Brankové vyjádření se vešlo do necelých dvou minut, v nichž se střelecky prosadil Kurtin. Nejprve po rychlém brejku zužitkoval přihrávku Zlatkoviće a zblízka skóroval, poté si zpracoval Železníkův pas a z malého vápna propálil Blahu podruhé. Další příležitosti domácí neproměnili. Hanáci zahrozili až před odchodem do kabin, kdy se proti střelám Ševčíka a Plška vytáhl Dostál.

„Už v prvním poločase jsme mohli utkání definitivně rozhodnout. Chybělo nám ale lepší finální řešení. Hru samotnou jsme ovšem měli pod kontrolou a teprve v závěru poločasu jsme Olomouc pustili i k naší bráně. Standa nás ovšem svými zákroky podržel," bilancoval úvodní půli trenér zlínské juniorky.

Po přestávce už se však ševcům dýchalo o něco hůř. Po nesmyslném vyloučení Zlatkoviće, jenž v přerušené hře zakopl míč, se Olomouci naskytla dlouhá přesilovka. Z ní však rezultovala jen rána Machalického po standardní situaci čtyři minuty před koncem. Už předtím navíc musel po Šumberově střele vyrážet míč letící k tyči olomoucký Blaha. „Kluci pracovali výborně a i v deseti si dokázali výsledek pohlídat. Za poctivost a bojovnost si tři body určitě zaslouží," doplnil Švach.

Branky: 23. a 25. Kurtin. Rozhodčí: Vojkovský – Duda, Krasula. ŽK: Zlatković, Kocián – Habusta. ČK: 55. Zlatković. Diváci: 146

Zlín B: Dostál – Kocián, Kostka, Klinek, Čelůstka – Igwe, Zlatković, Bublák (89. Beránek), Železník (65. Šumbera) – Salachna, Kurtin (74. Ruben). Trenér: Jaroslav Švach. Olomouc B: Blaha – Přikryl, Ješko, Koutný, Machalický – Chlebek, Plšek, Habusta, Hořava – Ševčík, Petr. Trenér: Martin Kotůlek.