Zlín - Počtvrté do stejné řeky vstupuje fotbalový kouč Marek Kalivoda. Třikrát načal sezonu uzlínské juniorky a třikrát ji dokončil někdo jiný, naposledy vminulé sezoně. Po sestupu ji už ale nepovede vMSFL, nýbrž vdivizi.

Trenér zlínských brankářů Marek Kalivoda. | Foto: DENÍK/Petr Fojtík

„Bude to pro mě už klasická trojrole trenéra brankářů a rezervy a asistenta u áčka,“ podotkl Kalivoda, který nahradil Borise Káňu. Ten se po pěti kolech u béčka vrátil k dorosteneckému týmu do 16 let.

Kalivoda se musí po pádu juniorky vyrovnávat se zcela jinou situací než v předchozích sezonách. „Dříve jsme posílali kluky, kteří se nevešli do béčka, na hostování do divizních mančaftů. Teď to bude naopak. Hráči, pro něž bude juniorka málo, a nedostanou se do áčka, zamíří na hostování do třetí ligy,“ uvedl Kalivoda.

Další změnou bude větší důraz na práci s vlastními odchovanci. „Dostanou daleko větší příležitost ukázat, že mají na mužský fotbal,“ ujistil Kalivoda, který zařadí do letní přípravy téměř kompletní ročník 1990.

I kvůli tomu nebere sestup jako tragédii. „Divize je pro mladé hráče ideální soutěží na přechod z dorostenecké ligy. A nikde není psané, že nemůžeme opět postoupit. To stejné, co potkalo letos nás, zažil nedávno taky Baník,“ připomněl Kalivoda.