Kroměříž – Kdyby ho Mladá Boleslav neměla, do finále Ondrášovka Cupu by přes Kroměříž jen stěží postoupila. Šikovný útočník Jan Chramosta dal tři ze čtyř semifinálových branek svého mužstva a z toho dvě v odvetě. Místo jeho fotbalových předností se však po utkání propíraly hlavně jeho herecké vlohy.

Jan Chramosta z Boleslavi se raduje z gólu. | Foto: PSPA/Slávek Růta

Ve 37. minutě totiž předvedl věc, za kterou by ho na britských ostrovech sežrali i vlastní fanoušci. Chramosta upaloval sám na brankáře Vogla, jenže místo aby ho obešel, ochotně se skácel k zemi. Vogl i televizní kamery ČT 4 Sport ho posléze usvědčili ze simulování.

„Důkazy jsou,“ odpověděl Chramosta na přímý dotaz novinářů ohledně inkriminované situace. „Dal jsem si balon kolem něj a myslím, že mě chytil. Měl jsem to ale raději ustát a dát branku,“ věděl po zápase, že se stal průšvih. „Tohle nás neučí,“ klopil oči plachý mladík. „Snad mě pochválí alespoň za dva góly,“ přál si Chramosta, který se ocitl v palbě nepříjemných otázek.

Další směřovala na jeho první branku, která padla podle všeho z postavení mimo hru. „To říkáte vy. Balon jsem přebíral na hranici ofsajdu a pak jsem prostřelil brankáře,“ krčil rameny.

O jeho druhé trefě však nemohl pochybovat nikdo. Voglova nástupce Jarku, který dělá náhradníka v dorosteneckém týmu, překonal po dvojnásobné dorážce.

„Hodně jsme se na postup nadřeli. Domácí zápas jsme podcenili a do Kroměříže jeli zvítězit. Kdyby se nám to nepovedlo, byla by to ostuda. Pak bychom neměli v první lize co dělat,“ dodal Chramosta.