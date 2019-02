Nedašov – Po dvou rychlých sestupech, které by fotbalový trenér Ladislav Fojtík nejraději vymazal ze své kariéry, má Nedašov s ním na lavičce opět novou motivaci. Klub je po podzimu v I. B třídě skupiny A zatím druhý se sedmibodovým mankem na vedoucí Podlesí.

„Uplynulý ročník byl mým nejhorším, rád bych na něj zapomněl, ale to nejde,“ přiznal Fojtík. „Nyní chceme zpátky, za každou cenu. Ale na otázku, zda je to reálné, budu schopen odpovědět až po dvou jarních zápasech,“ upozornil trenér Nedašova, který ve 14 zápasech nasbíral 30 bodů.

V podzimní části byl Nedašov na domácí půdě vůbec nejlepším týmem. I nejproduktiv­nějším, s průměrem přes čtyři branky na zápas. V sedmi kolech si diváci zakřičeli gól hned 29krát. I obrana v čele s Rostislavem Tkalčíkem pracovala výborně. Stejně jako třetí Zašová, která má shodně 30 bodů, inkasoval Nedašov jen 15 branek, z toho pouhých pět na domácím hřišti.

Nejvyšší vítězství 9:1 pak slavil proti Choryni.

„I v předchozích ročnících jsme dokázali odehrát zápasy s podobnými výsledky, není to nic nového. Pět, šest nebo i sedm branek dokážeme doma pravidelně dávat,“ pousmál se kouč.

„Kvalitu pořád máme, na druhou stranu se ukázalo, že polovina mančaftů je o dvě třídy horší. Týmy, které jsme porazili o pět nebo šest branek, jich mohly dostat klidně jednou tolik,“ myslí si kouč Fojtík.

V žaludku jim leží vedoucí Podlesí

V žaludku jemu i celému fotbalovému obecenstvu Nedašova však leží Podlesí. Právě vedoucí tým soutěže dokázal oba vzájemné zápasy vyhrát. V prvním kole odvezlo všechny body za výhru 2:1, v domácí odvetě bylo ještě přesvědčivější (5:1).

„První zápas byl z naší strany nešťastný. Přestože jsme byli jasně lepší, nevyhráli jsme,“ litoval Fojtík.

„Ztrácíme na ně sedm bodů, takže nejsme spokojení. V dosavadním průběhu nám Podlesí vzalo trošku vítr z plachet, ale nic nevzdáváme. Chceme postoupit za každou cenu,“ zopakoval trenér Nedašova.

Do horních pater tabulky táhl klub především Alois Fojtík. Nejlepší střelec soutěže dal ve 14 utkáních 17 branek. Se službami středního záložníka však Nedašov nadále nebude moci počítat.

„Vrací se z hostování zpět do Brumova,“ potvrdil Fojtík. „Neměl prakticky žádné povinnosti směrem dozadu. Je to přesně ten typ hráče, který ví, co chce. Má výbornou techniku, je rychlý a tvrdě na sobě pracuje,“ charakterizoval Fojtík kanonýra s průměrem 1,2 branky na zápas. „Sám jsem zvědav, jak se s jeho odchodem vypořádáme,“ zauvažoval dále Fojtík.

Žezlo převezmou Šuráň a Šenkeřík

Zastoupit vyhlášeného kanonýra by měli mladí útočníci Petr Šuráň a Daniel Šenkeřík, kteří dali na podzim shodně po šesti gólech. Ale zatím údajně nenaplnili svůj potenciál.

„Hra by nyní měla především stát na zkušeném Petru Novákovi, který je ve středu zálohy rovněž velmi šikovný,“ doplnil kouč Nedašova.

Hráči v těchto dnech polykají v rámci zimní přípravy kondiční dávky. Do začátku jarní části je přitom čekají jen čtyři přípravná utkání. První s Vysokým Polem, pak Újezdem a Bylnicí. Generálku obstará duel s Brumovem.

„V minulých letech jsme odehráli i dva přípravné zápasy v týdnu, což nebylo úplně dobře,“ zavzpomínal kouč, jenž v několika případech sám musel navléct zápasový dres.

„Takhle budou kluci v mistrovských zápasech alespoň více hladoví,“ myslí si Fojtík, jenž bude tým připravovat především na první dvě kola na půdě Valašské Bystřice a v Hrachovci.

„V těchto zápasech se budeme muset obejít bez vykartovaného Jakuba Fojtíka a pro celé jaro i bez Martina Vaňka,“ upozornil kouč na hráče, který po operaci kolene zbytek sezony zmešká.

„Mimo bude minimálně půl roku a je otázka, zda se k fotbalu ještě někdy vrátí. Kádr doplníme jen o mladé hráče z dorostu Jiřího Macka a Radka Fojtíka, kteří jsou velice šikovní,“ prozradil závěrem Fojtík.

Nedašov

Jméno Záp. Min. ŽK ČK Br.

Fojtík Alois 14 1260 3 0 17

Macháč Marek 14 1209 2 0 1

Talčík Rostislav 13 1152 0 0

Šenkeřík Daniel 14 1071 5 0 6

Šuráň Petr 13 913 6 0 6

Cícha Radek 12 901 1 0

Psota Stanislav 10 900 0 0 1

Fojtík Jakub 11 822 1 1 1

Fojtík Jiří 10 802 1 0 4

Vaněk Martin 10 781 1 0

Novák Petr 9 716 4 0 3

Novák Jaroslav 9 679 1 0

Novák Michal 7 630 0 0 1

Fojtík Jakub 9 431 1 0

Marek Jiří 8 276 0 0 2

Fojtík Josef 5 246 0 0 1

Holba Marek 8 226 0 0

Solař Jiří 2 180 0 0

Fojtík Radim 2 135 0 0

Holba Lukáš 2 135 0 0

Šuráň Jiří 1 90 0 0

Solař Jindřich 1 90 0 0

Kolínek Marek 1 90 0 0

Novák Dominik 3 52 1 0

Holba Vojtěch 3 20 1 0