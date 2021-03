„To už je hodně dávno, byla to třetí třída, vstřelil jsem v ní 56 gólů za sezonu,“ udivuje Tomšů skvělým počinem.

Pokud se podíváme na střelecké řádění v konkrétním zápase, tak jeho minulost se vztahuje k vyšší soutěži. „Nejvíce se jich tehdy urodilo v Okresním přeboru, to jsem v jednom utkání skóroval sedmkrát. Zápas tehdy skončil 11:2,“ vybavuje si jednoznačné vítězství svého mužstva.

Václav Tomšů zároveň poodkrývá, jak jeho trefy byly do statistických kolonek postupně uváděny. „Nejdříve to prováděl kronikář, teď už si je eviduji sám. Za Nevšovou je nyní na blízku zajímavé číslo vstřelených branek – blížím se 500 gólům,“ pochlubil se skvostnou bilancí.

Kvalit zkušeného forvarda si v uplynulých letech všimly také zástup vyšších soutěží, hráč však až na jednu výjimku zůstal věrný svému oddílu. „Zájem byl, ale já jsem tento cíl neměl. Hrál jsem vždy pro radost v Nevšové. V Otrokovicích jsem si vyzkoušel divizi, ale táhlo mě to zpět. Popravdě, když hrajete doma 10 let, těžko se pak herně začleňujete jinam,“ domnívá se Tomšů, který hodně nabídek obdržel především v období mezi 23 až 28 lety.

Momentálně s Nevšovou působí v Krajském přeboru, ve kterém v nedohraném podzimu skončili na jedenácté pozici. „Zasáhlo do něj více negativních vlivů a byl určitě zcela specifický. Začátek jsme měli dobrý, hráli jsme v plné sestavě, dokázali doma bodovat, ale v následujících kolech jsme se začali potýkat s marodkou a následně se projevila i absence z důvodu Covidu a na výkonech i výsledcích to bylo poznat. Umístění v tabulce mohlo být určitě lepší,“ uvědomuje si.

V Krajském přeboru se svým týmem nastupuje od sezony 2018/2019. „Určitě je to velmi atraktivní soutěž, je zde spousta zápasů s týmy z okolí, tudíž derby a také kvalita soutěže je slušná,“ těší 35letého borce.

Rozdíl oproti nižším soutěžím je podle něj znatelný. „Jsou zde kvalitní fotbalisté, mužstva nepodceňují přípravu k zápasům, hráči jsou technicky dobře vybaveni a většinou mají tým dobře poskládaný a těžko se hledá slabina.“

Rovněž Nevšová však disponuje zajímavou skladbou kádru – v jejich řadách se pohybuje dnes už 40letý Aleš Urbánek, který zkraje kariéry získal mistrovský titul se Spartou Praha, do které se dostal krátce po úspěšném angažmá v Sigmě Olomouc.

„Urbi je ikona fotbalu, do týmu se začlenil velmi rychle, je platným hráčem a kapitánem, stejně jako já nerad prohrává. Potěšilo mě, že můžeme spolu ty mladé horké hlavy honit a možná jim i něco z fotbalu předat,“ vidí pozitivita působení někdejšího mládežnického reprezentanta.

Vinou epidemiologické situace v zemi však nejen fotbalisté Nevšové poslední soutěžní zápas odehráli druhý říjnový víkend. „Ani si nedovedete představit jak moc mi to chybí. Denně se opravdu ptám, kdy už to skončí a smutné na tom je, že je to snad čím dál horší. Byl jsem zvyklý na tento "zápřah". Jak zápasy, tak tréninky, prostě vše co k tomu patří. Kabina, trenér a jeho břevínka, ten koloběh, kterým člověk žije,“ popisuje záležitosti, které si na svém oblíbeném sportu zamiloval.

Václav Tomáš však s fotbalem končit ještě nehodlá. „Roky nezastavíte. Situace, která teď je moc sportu nepřeje, ale pokud zdraví dovolí, rád bych ještě nějakou sezónu odehrál,“ udělal radost svým fanouškům.