„V čele jsme byli prakticky od prvního kola, celkové prvenství je pouze třešničkou na dorostu,“ raduje se předseda kašavské kopané Petr Kocourek.

Oslavy podle jeho slov byly velmi náročné, pěnivý mok a slivovice tekly proudem.

„Kolik lahví padlo? To nikdo neví, neboť si to nikdo nepamatuje,“ směje se ještě nyní předseda, pdole kterého ale ty největší a parádnější oslavy hráče, klub a fanoušky teprve čeká.

„Společně s otevřením našeho nového areálu. Ale to už nebude o alkoholu, ale zábavě,“ upozorňuje Kocourek.

A především zde bude probíráno jedno zásadní téma – právo postupu do okresu. Opět po tříleté přestávce.

„V tuto chvíli není vůle hráčů. Naše vesnická liga nám vyhovuje, tým je totiž poskládán z různých věkových kategorií. A hlavně pro nás starší, ženaté a pracující by to bylo náročné. Definitivní ne ještě v otázce postupu neříkám, ale je to opravdu padesát na padesát. Naštěstí přihláška musí být podaná až do 21. června, máme dost času na diskuzi,“ dodal šéf kopané v Kašavě.