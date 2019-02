Zlín – Když v zimě přišel, nemohl si nové angažmá vynachválit: „Město, stadion i trenéři, všechno je skvělé." A pak Marko Jordan vystřílel ševcům záchranu ve Fotbalové národní lize.

Zlínští fotbalisté. Ilustrační foto | Foto: archiv

Chorvatský šutér si přesto srdce zlínských fanoušků nezískal. Po sezoně odehrál jediný přípravný zápas a beze slova zmizel.

A to měl platný kontrakt se Zlínem ještě další ročník. „Nic o něm nevíme," ozývalo se z klubu.

Dnes už je jasno. Třiadvacetiletý útočník, který Fastavu v minulé sezoně pomohl třemi brankami, se vrátil domů. Upsal se chorvatskému prvoligového klubu Istra.

„Peníze, které jsme za něj jeho agentovi zaplatili, jsme dostali zpět. O jakou částku se jedná, ale neprozradím, to je interní věc klubu," uvedl ředitel Fastavu Leoš Gojš.

Vedení Zlína vyšlo hráči vstříc a rozvázalo s ním smlouvu. S novým klubem už se fotbalista dohodl na podmínkách jako volný hráč. „Teoreticky jsme ho mohli nechat rok stát, smlouvu měl u nás do roku 2015. Ale to není náš styl. Chtěli jsme jednat férově," poznamenal Gojš.

Jestli je z odchodu Chorvata někdo stále rozladěný, tak především kouč Martin Pulpit. „Velice mě to mrzí. Pokud by tady zůstal, tak bychom byli první v tabulce. To je prostě fakt," nepochybuje Pulpit.

A co vlastně vedlo Jordana k útěku? „Zastupovali ho dokonce dva agenti. Došlo tam k nějaké špatné komunikaci mezi nimi. Navíc hráč už neměl zájem pokračovat v našem dresu. Proč, to nevím," dodal Gojš.

Jméno Jordan se na Letné skloňuje dlouhé týdny. A nejen v souvislosti s tím, že hráč porušil podmínky profesionálního kontraktu.

„Dostala se k nám zpráva, jestli bychom nechtěli Jordana opět angažovat. Ale jen jsme se nad tím pousmáli," podotkl ředitel Zlína.

I přes špatnou zkušenost s Jordanem přivedli ševci hned dvě chorvatské posily. Záložníka Živuliče a obránce Juriče. A co je zajímavé: oba zastupuje stejný agent jako Jordana.

„Ale nemáme obavy, že by se něco podobného opakovalo," věří Gojš.

MARTIN VRBAS