Region – První dva týmy I. A třídy skupiny B nemají za sebou vydařený víkend.

Lídr z Kněžpole totiž v derby nedokázal ani přes hodinovou přesilu o jednoho hráče navíc zdolat Nedachlebice a doma jen remizoval, přesto i po osmi zápasech zůstává neporažen. Druhé Žalkovice hrály nerozhodně s Ořechovem.

SKUPINA A

BRUMOV B – SK VIZOVICE 2:1 (1:1)

Celý první poločas měla domácí juniorka výraznou převahu a soupeře přehrávala. Leč ze šancí, které si vypracovala, padl gól jen ve 25. minutě, kdy po samostatném průniku Naňák prostřelil brankáře. Vizovičtí se dostali k svatyni soupeře jen dvakrát, ale i to jim stačilo k vyrovnání, neboť ve 39. minutě gólman Vypušťák neudržel střelu z trestného kopu a z následné dorážky soupeř vyrovnal. Druhá půle už byla herně slabší. Domácí sice měli i nadále více ze hry, ale nedařilo se jim dlouho skórovat. Až v 70. minutě se po rohovém kopu nejlépe zorientoval Přemysl Staník a rozhodl o nejtěsnějším vítězství Brumova. Hosté se v závěru snažili o srovnání, ale problémy s útokem a skórováním vysvětlují, proč jsou na posledním místě tabulky.

Branky: 25. Naňák, 70. Staník – 39. Sviečka. Rozhodčí: Mikulášek – Minarčík, Vobořil, 100 diváků. Brumov B: Vypušťák – Kolínek, Staník, Macků, Novák, Šindler, Kiačik, Filo, Zvoníček, Naňák, Trnavský. Střídali: Vobořil, Řehák David, Juřica. SK Vizovice: Pavelka – Hlava, Dvořák, Novák, Kudrnáč, Valenta, Velev, Studeník, Polách, Jurečka, Sviečka. Střídali: Drga, Haboň, Kolařík.

PODKOPNÁ LHOTA – LUKOV 1:2 (0:2)

Podkopná Lhota začala lépe, soupeře zatlačila na jeho polovinu a vytvářela si brankové příležitosti. Po půlhodině hry po hrubce domácí obrany poslal Lukov do vedení Macík. Lhota se snažila o vyrovnání, ale z rychlého protiútoku Lukovských inkasovala podruhé. Ve druhém poločase upadla hra do průměru a domácím se podařilo jen snížit Bořutou. V závěru si Podkopná Lhota vytvořila velký tlak, ale vyrovnat se jí nepodařilo.

Branky: Bořuta – Macík, Drábek. Rozhodčí: Kozubík – Malota. Krajča, 200 diváků. Podkopná Lhota: Valčík – Psota, Staněk,Videman, Bořuta, Srovnal, Mahďák, Holeňák, Ročák, Hrdlička, Čunek, Malaník, Červenka, Nevrlka. Lukov: Jokl – Brázda, Šimčík, Drábek, Teplý, T. Malota, Macík, Šumal, Teplý M., Vitovský, Sedláček, Kovář, Konečný.

ŠTÍTNÁ N. VL. – SLAVIČÍN B 3:2 (3:2)

V prvním poločase se divák rozhodně nenudil a viděl celkem pět gólů. Už ve 4. minutě se prosadil hlavou Kořenek a poslal Štítnou do vedení. Poté měli domácí ještě několik příležitostí, ale hostující brankář si s nimi poradil. A tak udeřil Slavičín brankami Švacha a Kříže. Během tří minut otočili skóre, vždy po chybách domácí obrany. Štítná se však nevzdala a dokázala ještě do konce první půle otočit výsledek ve svůj prospěch. Druhý poločas začali aktivněji domácí, drželi více míč na svých kopačkách a tlačili se do útoku. Pojistku však nepřidali a pro změnu se tlačili za vyrovnáním hosté. I přes několik závarů před brankou soupeře však Slavičín neskóroval.

Branky: 4. a 26. Kořenek, 34. Vaculík T. – 19. Kříž, 22. Švach. Rozhodčí: Bělunek, 200 diváků. Štítná nad Vláří: Vaculík P. – Sloboda – Liška (90. Babulík), Kořenek, Machuča – Šuráň, Soja, Zvoníček (80. Polách), Chovančík – Vaculík T., Holba (57. Šenkeřík) Slavičín B: Talčík – Fojtík, Kulíšek (74. Floreš), Švach, Pekárek (46. Ocelík) – Neuman, Macek, Šebák (46. Frolo), Both – Kříž, Dorúšek.

VLACHOVICE – VAL. KLOUBOUKY 0:0

První poločas byl oboustranně vyrovnaný. Obě mužstva především nakopávala dlouhé míče a tím se dostávala před branku soupeře. Hra se přelévala od jedné šestnáctky ke druhé, ale šancí v prvním poločasu se mnoho neurodilo. Za zmínku stojí střela domácího Vavryse, která skončila těsně vedle branky. Po přestávce oba týmy začaly více kombinovat a předváděly pohledný fotbal. V první části druhé půle byly aktivnější Vlachovice, šance však diváci viděli na obou stranách. Ve 48. minutě domácí obrana na poslední chvíli zblokovala střelu hostujícího Kachlíka. V 55. minutě dostal Šimoník přihrávku před branku, ale hostující brankář střelu vyrazil. V 60. minutě se do šance dostal Míča, jeho střela šla těsně vedle. Postupem času začali iniciativu přebírat hosté z Valašských Klobouk. V 75. minutě centr Nikoléna nevyužil Habanec, pak v 79. minutě se dostal do největší šance utkání Nikolén, jeho hlavičku však zázračně vyrazil brankář Fojtík. Jelikož ani jedno mužstvo žádnou šanci nevyužilo, místní derby skončilo zaslouženou dělbou bodů.

Rozhodčí: Kýr, 250 diváků. Vlachovice: Fojtík – Kolouch, Hlavica, Hodulík, Hověžák, Šuráň, Míča, Horáček D., Vavrys, Horáček J., Šimoník. Střídal: Plšek. Val. Klobouky: Kovařík – Častulík, Nikolén, Nahodil, Novák, Sáblík, Kachlík, Kocourek, Smolka, Nedavaška, Habanec. Střídal: Baláž.

DALŠÍ VÝSLEDKY:

Zubří – Dol. Bečva 4:1 Roman, Jurajda, Berka, Drda – Kozák, Juřinka – Vidče 0:2 Kramoliš 2, Hovězí – Hutisko 2:2 Šrámek, Kovář – Blaževič, Macíček.

1. Vidče 8 7 0 1 18:4 21

2. Hovězí 8 5 1 2 23:12 16

3. Hutisko 8 5 1 2 19:11 16

4. Dol. Bečva 8 5 0 3 19:16 15

5. Vlachovice 8 4 2 2 11:12 14

6. Zubří 8 4 1 3 15:11 13

7. Val. Klobouky 8 4 1 3 14:12 13

8. Brumov B 8 4 1 3 12:14 13

9. Štítná n. Vl. 8 3 1 4 14:17 10

10. Lukov 8 3 0 5 5:15 9

11. Slavičín B 8 2 2 4 11:13 8

12. Podkop. Lhota 8 2 1 5 12:17 7

13. Juřinka 8 2 0 6 13:22 6

14. SK Vizovice 8 0 1 7 9:19 1

SKUPINA B

ŽALKOVICE – OŘECHOV 2:2 (1:1)

Žalkovičtí měli po celý zápas herní převahu. Do první domácí šance se dostal Gála, ale střelu zastavila tyč. Hosté pozorně bránili a z protiútoků se snažili ohrozit soupeře. Nejblíže ke gólu měli v 25. minutě, kdy technická střela „lízla“ břevno. První branku domácí vstřelili po půlhodině hry Sovou střelou k tyči. Po špatné rozehrávce domácí nabídli hostům šanci, kterou hosté zužitkovali s přispěním vlastní branky domácím obráncem. Domácí se snažili vstřelit vedoucí branku a dočkali se v 58. minutě, kdy Kučera se objevil po chybě hostující obrany sám před brankářem a s jistotou proměnil. Vedení domácích trvalo jen šest minut a po další chybě v rozehrávce domácích fauloval domácí obránce v pokutovém území, a tak Trlida v 64. minutě z penalty vyrovnal na konečnou remízu. Domácí se zlobili na rozhodčího, že za jasný faul na pronikajícího domácího útočníka v 76. minutě nebyla odpískaná penalta. V 85. minutě domácí nastřelili zase jen tyč. Ztráta dvou bodů domácího týmu byla zapříčiněna nepřesnou střelbou domácích a chybami při rozehrávce na vlastní polovině hřiště.

Branky: 31. Sova, 58. Kučera – 39. vlastní, 64. Trlida. Rozhodčí: Novák – Polaštík, Olša, 120 diváků. Žalkovice: Bělík – Venský, Jankola, Janečka, Gála (65. Tabara), Horák L., Sova, Netopil (84. Talach), Sedlář, Samsonek, Kučera. Trenér: L. Ditrich, vedoucí mužstva: M. Bajgar. Ořechov: Kuchař – Žák P., Štefka, Smějsa V. (70. Svoboda), Žák M., Sklenka Trlida, Hruboš, Jurák (61. Herič), Smějsa V., Pavlíček. Trenér: Flašar, asistent: Bublík, vedoucí mužstva: Andrýsek.

ÚJEZDEC – KVASICE 3:3 (1:2)

V utkání dvou sousedících týmů v tabulce se od začátku hrál pohledný fotbal. Hra se přelévala na obě strany. Kvasice se ujaly vedení, když brankář Újezdce podcenil střelu z přímého kopu a míč skončil v síti. Domácí poté ve snaze vyrovnat ovládli hru, začali si vytvářet šance. Brankou však skončil jen rohový kop v 35. minutě, kdy zakončoval Pilka. V poslední minutě poločasu však přišlo nedorozumění v domácí rozehrávce, které hosté potrestali druhou trefou. Ve druhé půli se domácí snažili vrátit do zápasu, hra se jim ale už tak nedařila. Pomohla jim opět standardní situace, kdy tentokrát zaváhání hostujícího brankáře potrestal Kobzinek. Hosté se ale i potřetí dostali do vedení. Avizovaný přímý kop ihned rozehráli do prázdné domácí branky, rozhodčí branku bez váhání uznal. Poté ještě domácím během hry vyloučil dva hráče. Hlavně druhá červená karta Pilky byla podle Újezdce velmi sporná. Domácím se ale přesto podařilo i v oslabení vyrovnat, když se důrazem prosadil Novosad. Hezké a atraktivní utkání tak skončilo dělbou bodů.

Branky: Pilka, Kobzinek, Novosad – Prešnajder, Večerka, Lepša. Rozhodčí: Dujíček – Dostálek, Mitáček. Újezdec: Mikulec P. – Šmíd ml., Novosad, Mařica, Kobzinek – Šmíd st., Uher, Slinták, Mikulec D. – Vacula, Pilka. Střídali: Těthal, Coufalík, Gregor. Kvasice: Vymazal, Pospíšil, Večerka, Krejčiřík, Prešnajder, Lepša, Musil, Foltýn, Raiskup, Stodůlka, Potočný. Střídali: Otýpka, Močička, Ambruz.

CHROPYNĚ – MLADCOVÁ 1:2 (1:2)

Mladcová výrazně změnila přístup hráčů, což jí narozdíl od předchozích zápasů přineslo i vytoužené body. Již v 5. minutě se hosté po rychlé rozehrávce a dlouhém pasu Krahuly zjevil sám před brankářem Julina, jenž se v podobných situacích obvykle nemýlí – 0:1. V 18. minutě však Vaňhara vyrovnal. Jenže ve 35. minutě unikl hráč Mladcové domácí obraně a byl ve vápně faulován. Nařízené penalty se ujal Julina a opět nezaváhal. Druhý gól přinesl na kopačky hostů potřebný klid a nakonec dotáhli zápas do vítězného konce.

Branky: 18. Vaňhara – 5. a 35. Julina. Rozhodčí: Janča – Toman, Doležal. Chropyně: Večeřa – Hrabal, Látal, Hošek, Grmela – Panáček, Horák, Pešek, Vaňhara, Šimek – Navrátil. Střídali: Kolařík, Vymětal, Sanislo. Mladcová: Hrnčiřík – Krahula M., Slováček, Stružka, Toman, Dlabač, Julina, Murka, Soviak, Vaněk D., Koiš. Střídal: Pindryč.

1. FC SLOVÁCKO C – J. OTROKOVICE 3:1 (2:0)

Slovácko začalo jako ozářeno ostrým podzimním sluncem a hned v první minutě mohlo prohrávat, ale Vejmola je výborným zákrokem podržel. Domácí hráči odpověděli po necelé čtvrthodině, když napřáhl z velké dálky Břečka, a tentokrát zřejmě oslnilo slunce otrokovického brankáře Stýbla a k překvapení všech skončil míč v síti. Hosté se snažili s výsledkem něco udělat a vypracovali si i velké množství šancí, nicméně naráželi na výborného Vejmolu, kterého zachránilo i břevno. Domácí mohli zvýšit své vedení Bančákem, gólem však skončila až dorážka Skovajsíka těsně před poločasem. Po změně stran hosté vystupňovali svůj tlak a v 53. minutě měli výhodu penalty, kterou však Michalec zahodil. A tak pokračoval souboj hostujících hráčů s brankářem Vejmolou, jenž kapituloval až pět minut před koncem. Za další tři minuty však zasadil morovou ránu hostům L. Paška, který svůj druhý únik zakončil nekompromisně k tyči.

Branky: 13. Břečka, 40. Skovajsík, 88. L. Paška – 85. Šmedek. Rozhodčí: Kostelník – Vlašic, Poláček, 100 Diváků. 1. FC Slovácko C: Vejmola – Langr, Řepka, Lipoti, Břečka – Heger, Vašek, Maděrka, Skovajsík – L. Paška, Bančák. Střídali: Zemánek, Blažek, Mikulášek. Trenér: L. Pochylý. J. Otrokovice: Stýblo – Štěpaník, Horsák, Mičola, Martinec, Šnajdr, Vitásek, Šmedek, Janeba, T. Němec, R. Němec. Střídali: Spurný, Skyba, Kameník. Trenér: J. Sotolář.

PŘÍLUKY – O. NOVÁ VES 3:0 (1:0)

Příluky byly od prvních minut lepším mužstvem a po celý zápas diktovaly hru. Domácí mohli rozhodnout o vítězství už v prvním poločase, kde se většina hry odehrála na polovině hostů. Příluky si vytvořily několik gólových situací, ale do poločasu proměnily pouze jednu ve 40. minutě zásluhou D. Frolka, který usměrnil odražený míč do brány – 1:0. Po změně stran měli hosté prvních deset minut hry mírnou převahu, ale bez gólového efektu. Rozhodující momenty přišly v 60. a 68. minutě, kdy se nejdříve trefil Machalíček – 2:0. Další gól navíc připravil Nesvadbovi, který zvýšil na 3:0 a pojistil vítězství Příluk.

Branky: Frolek, Machlíček, Nesvadba. Rozhodčí: Filgas – Dokoupil, Konečný. Příluky: Červenka – Kolínek, Frolek R., Dederle, Čelůstka, Machač, Zedníček K., Strachoň, Nesvadba, Machalíček, Frolek D. Střídali: Krumpolc, Mezírka, Frolek M. Trenér. M. Záhora. O. N. Ves: Boček – Slezák, Vařecha, Tvrdoň, Zálešák, Šálek, Morava, Zálešák, Pištěk, Máčala, Straka. Střídali: Nikl, Ťok, Pokorný. Trenér: B. Šálek.

BŘEZOLUPY – PRAKŠICE 3:0 (1:0)

Březolupy odehrály jednoznačný zápas, když Prakšicím povolily pouze jednu střelu na branku. Domácí se dostali do vedení v 11. minutě, když Kundrt dostal přihrávku mezi dva obránce, s balonem se sám zamotal, a přesto stihl v pádu vystřelit – 1:0. Navíc další příležitosti zůstaly nevyužity. Po přestávce byl zápas jen otázkou výše konečného skóre. V 56. minutě v akci dva na jednoho Chaloupka obstřelil brankáře z velkého vápna – 2:0. O tři minuty později byl vyloučen Jurák po druhé žluté kartě. Jen o chvíli později se však po samostatné akci prosadil podruhé Kundrt – 1:0. O šest minut později ale hrdinu zápasu zranil Matulík, jehož také sudí poslal schladit hlavu pod sprchy. Navíc tvrdě hrající Prakšice dostaly dalších šest žlutých karet, ani důrazná hra jim však body nepřinesla.

Branky: 11. a 60. Kundrt, 56. Chaloupka. Rozhodčí: Schmid – Havránek, Daněk. ČK: 59. Jurák, 66. Matulík (oba Prakšice). Březolupy: Vrzal – Jevický (80. Michálek), Drga, Skřiva, Kaštánek, Chaloupka, Zelík, Kundrt (68. Pavlík), Johaník, Soška, Porcházka. Prakšice: Marášek – Matulík, Zálešák (15. Sychra), Bartek, Babušík, Němeček, Jurák, Dynka, Ondra, Vráblík, Kadlček (62. Chaloupka).

KNĚŽPOLE – NEDACHLEBICE 1:1 (1:1)

Derby se hrálo v nervózní atmosféře. Hosté se sice ujali vedení po čtvrthodině hry trefou Křenka, ale o sedm minut později vyrovnal Dušan Klvaňa. Nedachlebice navíc od 37. minuty hrály bez vyloučeného Mikulčíka, Kněžpole však trvalou převahu i přes řadu příležitostí nevyužilo a střelecky zklamalo.

Branky: 23. Klvaňa – 16. Křenek. Rozhodčí: Filipenský – Štěpánek, Mejzlík, ČK: 37. Mikulčík, 300 diváků. Kněžpole: Křivánek – Uhlíř, Klvaňa T., Bihári, Fišer, Šustr, Hlahůlek, Haša, Lipčík, Klvaňa D., Cingel (77. Chlachula). Nedachlebice: Tomek – Krčmář, Dvořáček (70. Šuranský), Soviš, Mikulčík, Urban, Křenek, Kaňovský, Perůtka, Ryška, Zoubek (63. Bartoš).

1. Kněžpole 8 6 2 0 17:3 20

2. Žalkovice 8 5 1 2 12:14 16

3. 1. FC Slovácko C 8 5 0 3 15:12 15

4. Chropyně 8 4 1 3 18:14 13

5. Nedachlebice 8 4 1 3 16:14 13

6. Ořechov 8 3 3 2 14:9 12

7. Příluky 8 4 0 4 14:10 12

8. Kvasice 8 3 2 3 24:13 11

9. Březolupy 8 3 1 4 15:15 10

10. Újezdec 8 2 4 2 21:22 10

11. Mladcová 8 2 2 4 10:18 8

12. J. Otrokovice 8 2 1 5 13:16 7

13. O. N. Ves 8 2 1 5 10:20 7

14. Prakšice 8 1 1 6 10:29 4

