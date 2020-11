Nestárnoucí veterán pomohl domácímu béčku Příluk v duelu s jaroslavickou rezervou k obratu z 0:1 na 3:1, vítězný gól zaznamenal v 83. minutě! „Byl to takový oblouček na zadní tyč. Celkem pěkný gól,“ usmívá se nejstarší střelec v regionu.

Petr Kopal se fotbalem v jednašedesáti letech už pouze baví. V kariéře toho zažil dost. Ve Zlíně dva roky působil v áčku, pak hrával i za rezervní tým. Dlouho nastupoval v Rakousku, dokonce byl členem Amfory. A hlavně byl u toho, když se v Baťově městě na páté základní škole zakládaly sportovní třídy.

Jako profesionální mládežnický trenér působil deset let.

Nyní hraje hlavně pro radost. Do zápasů v nejnižší třídě naskakuje vždycky až po přestávce. „V první půli se radši šetřím, pokud nás tedy není málo. Ale jelikož se může střídat hokejově, pětačtyřicet minut zvládnu,“ říká.

Na bránění už jej moc neužije, pořád ho to táhne dopředu. „Jsem takový volnější hráč,“ usmívá se.

HODNĚ SE PROTAHUJE

Pozor si dává hlavně na osobní souboje, do střetů vůbec nechodí.

U fotbalu přemýšlí, mladší protihráče chce přehrát hlavně přehledem a zkušenostmi. „Samozřejmě rychlost už mi trošku chybí, ale zase si dokážu najít prostor, balon mě pořád poslouchá a taky mám kolem sebe dobré spoluhráče,“ culí se.

Aby na trávníku nebyl jenom do počtu, snaží se udržovat v kondici.

Pokud mu pracovní povinnosti dovolí, rád si zajde zatrénovat. Na hřišti i díky synovi, který rovněž nastupuje za Příluky, tráví hodně času. Jinak se ale připravuje i sám.

„Občas se jdu i proběhnout, ale trénink s míčem je samozřejmě lepší. Ale nezapomínám ani cvičit, hodně se protahuji. Vím, že je důležité mít na hřišti sílu,“ pronesl.

Univerzální recept na sportovní dlouhověkost ale nemá. Dobře ví, že záleží hned na štěstí i několika důležitých faktorech.

„Samozřejmě hlavní je zdraví. Tomu, abyste byl ale fit, musíte jít i trošku naproti. Opravdu je potřeba se nějakým způsobem udržovat. Chodit cvičit, pravidelně protahovat tělo,“ říká.

Vážná zranění se mu dlouho vyhýbala. Až ve dvaačtyřiceti letech měl utržený křížový vaz. „Mám naštěstí dobrého operatéra, který mě vždycky dá dopořádku,“ směje se.

Nyní se ale při fotbale nezraní. Všechny soutěže totiž byly kvůli pandemii koronaviru a s ní spojeným vládním nařízením stejně jako na jaře předčasně ukončeny.

Hrát se nejdříve začne až na jaře.

„Samozřejmě mě to moc mrzí. Nejen kvůli sobě, ale hlavně všem fotbalistům. Když vidím, kolik mladých kluků začalo s fotbalem a kolik jich s mým synem hraje za Příluky, a nyní na hřiště nemohou, tak to je hrozné,“ míní.

JEZDÍ DO RAKOUSKA

Současná situaci ho štve i z jiného důvodu. Kopal je totiž majitelem cestovní kanceláře, která se specializuje na pobyty v Rakousku.

Vášnivý lyžař má ve známých rakouských střediscích nemovitosti, kam láká turisty z celé Moravy.

„Fungujeme už dvacet let,“ připomíná majitel cestovní kanceláře.

Jelikož hranice zavřené minulý týden ještě nebyly, nachází se nyní Kopal právě u jižních sousedů.

S klienty pobývá v Národním parku Vysoké Taury.

Jediná ledovcová lyžařská oblast Korutan se rozprostírá na ledovci Mölltaler Gletscher.

„I když se sezona teprve rozjíždí, je tady hodně dětí z celé Evropy. Kromě Čechů jsou tady také Slováci, Poláci, Slovinci nebo Italové,“ hlásí.

Všichni do jednoho ale musí dodržovat velmi přísná opatření.

„Prevence je veliká,“ tvrdí Kopal. „Všichni se sice mohou volně pohybovat, ale zase musí mít neustále roušky, používat dezinfekci, rozestupy. Rakušané na to hodně dbají a všechno kontrolují,“ všímá si.

Vládní opatření v Česku moc komentovat nechce, i když některé z nich se mu vůbec nezamlouvají.

„Je strašně moc logických i nelogických věcí. Do obchodů se pokaždé nahrne spousta lidí, akce venku být nemohou,“ kroutí hlavou.

„Celkově je ale těžké si na to udělat nějaký názor. Chápu, že někdo to musí řídit a rozhodovat, my musíme jenom poslouchat a nařízení respektovat a dodržovat,“ dodává.

Fotbaloví důchodci

64 let – Jaroslav Červenka (Veselá B)

61 let – Petr Kopal ( Příluky B)

58 let – Pavel Skládal (Kostelec u Holešova)

57 let – Roman Bambuch (Bratřejov), Josef Janoštík (Bařice), Stanislav Košina (Velká Lhota)

56 let – Petr Hasalík (Lhotka)

55 let – Petr Maléř (Rožnov p.R. B)

54 let – Michal Řehoř (Sehradice), Jiří Morávek (Uherský Ostroh B), Marek Prajza (Popovice), Vítězslav Matoška (Liptál)

52 let – Pavol Gabriš (Jestřabí), Stanislav Liška (Lužkovice B)

51 let – Ivo Podola (Hlinsko pod Hostýnem), Petr Bubla (Skaštice B), Marek Hošťálek (Bystřice p. H. B), Martin Kysučan (Velká Lhota)

50 let – Radek Floreš, Vítězslav Svárovský (oba Jestřabí), Rostislav Bradáč (Suchá Loz), Martin Schořík (Bařice)