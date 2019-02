Myslel jste i na to, abyste si řekl o angažmá ve Zlíně?

Už jsem tu asi čtvrtý zápas a pokaždé se snažím hrát co nejlépe. Trenér mi říkal, že by chtěl, abych zůstal a vše nasvědčuje tomu, že se tak stane.

Stojíte o místo v kádru nováčka?

Samozřejmě ano. Kdyby ne, tak už tady nejsem. Hrál jsem i v Českých Budějovicích. Je to jedno, jestli je tým nováček nebo ne, na hřišti se ukazuje, jestli na soutěž má. Když budeme získávat body a vyhrávat doma, bude to dobré.

Co by měl Zlín po vaší zkušenosti udělat pro to, aby hned nesestoupil jak České Budějovice?

Nemít tak nepříznivou sérii jak Budějovice na jaře. Mužstvo na tom po podzimu nebylo bodově špatně, ale pak si tam mysleli, že to ve druhé půlce uhrají jen s nějakými hráči. Tak to nejde. Odešlo hodně fotbalistů a nepřišly adekvátní náhrady. Je potřeba mít v týmu i zkušenost.

A ve Zlíně je kádr dostatečný?

Když se nám budou vyhýbat zranění klíčových hráčů, mohlo by to být dobré. Tady je to o týmovějším pojetí, těžko budeme všechny přehrávat. V lize budeme mít na vše daleko méně času než nyní v přátelácích, uvidíme, jak se budeme chovat v prvním zápase. Pojedeme na Bohemku, to bude náročné, pak máme další důležitý zápas doma s Jihlavou, protože na Spartě, ač nás rozhodně neodepisuju, 3:0 asi nevyhrajeme. (úsměv)

Nyní vás čeká soustředění. Máte je v oblibě?

Je to zpestření. Na všechno je více času, máme dobrou stravu, vše je zajištěné, takže to je ku prospěchu věci. (úsměv)

Cítí mužstvo únavu po více než třech týdnech přípravy?

Tréninky teď byly v pohodě. Hodně jsme se věnovali taktice, na to trenér dbá a v zápase se to projevuje. Šablony jdou vidět.

Roste forma týmu směrem ke startu ligy?

Výsledky jsou na přeskáčku, ale pořád to je jen příprava. Výhry jsou důležité, ale stěžejní je způsob, jakým se docílí. Musíme se vyvarovat minulých chyb, ze standardek apod., to by pro nás bylo v soutěži smrtelné. Šance si pokaždé vytvoříme, ty je potřeba proměňovat.

Pokud se potvrdí vaše angažmá ve Zlíně, s čím do něj vstoupíte?

Chtěl bych hrát a týmu aby se dařilo.