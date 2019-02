Kořínek podepsal se Zlínem roční kontrakt

Zlín – Fotbalový Zlín získal do svých řad staronovou posilu. Po problémech s vyhřezlou plotýnkou se ve čtvrtek ševcům upsal až do konce tohoto kalendářního roku Aleš Kořínek. Zkušený gólman sice rok nechytal, nicméně již v prvních přípravných zápasech potvrdil, že o jeho kvality se Zlínští mohou v boji o postup do první ligy naplno opřít.

Aleš Kořínek, brankářská jednička zlínské Tescomy | Foto: DENÍK

„Podařilo se nám během zimního přestupního období zvýšit kvalitu na všech postech, které nás na podzim v některých případech trochu trápily. Vrátil se nám útočník Karel Kroupa, v klubu zůstal i zkušený stoper Lubomír Kubica a po zdravotních problémech se naplno zapojil do tréninkového procesu a přípravných zápasů i brankář Aleš Kořínek. Tím je kádr pro jarní část druholigové sezony více méně uzavřený,“ vyjmenoval hlavní trenér mužstva Marek Kalivoda. Aleš Kořínek, který naposledy pravidelně nastupoval ve zlínském dresu předloni na podzim, ale v žádném případě nemá své místo mezi třemi tyčemi předplacené. Vždyť Zlín disponuje dvojicí mladých brankářů Dostál – Zapletal a zkušeným Skácelem. „Áčko hraje druhou ligu, juniorka třetí. Jsou to kvalitní soutěže a čtyři kvalitní brankáři jsou na dvě mužstva akorát,“ bere s nadhledem celou situaci rodák z Vlkoše na Kyjovsku. Sám si totiž během loňského roku na vlastní kůži ověřil, že na prvním místě musí stát především zdraví. „V tuto chvíli jsem skutečně rád za to, že vůbec mohu znovu chytat a Zlín mi umožnil vrátit se zpět do světa profesionálního fotbalu. Pro mě to byla nejlepší možná volba a doufám, že svými výkony pomohu mužstvu k postupu,“ odtajnil Kořínek své ambice. Ten zároveň pevně věří, že jakékoliv tréninkové manko z předchozích měsíců během zimy dožene a na začátku jarní části bude trenérům plně k dispozici. „Pozvolna jsem začal s tréninkem již na konci listopadu. Je pravda, že v prvních týdnech to byl celkem nápor naskočit zase do rozjetého vlaku. Byl jsem skoro po roční nečinnosti trochu ztuhlý, ale postupně jsem se do toho dostal,“ těší 28letého gólmana. Jak sám přiznal, největší problémy mu dělalo přivyknout tréninkovým dávkám fitness trenéra Borise Káni, jenž se zaměřil na posilovnu, tedy na složku, která byla ve Zlíně v minulosti trochu opomíjena. „Mladší kluci se posilovně věnovali již dřív a měli oproti mě rok náskok. I proto jsem byl možná po svém návratu trochu zatavený. Přece jen to byl nezvyk. Ovšem teď už si tělo zvyklo a myslím, že i posilovna mi jde k duhu,“ dodává Kořínek.

Autor: Robert Štach