Kouč Kolenič skončil u divizních Skaštic. Potřebuji změnu, přiznal

Dlouhých sedm let vedl fotbalisty Skaštic a zažil s nimi převážně úspěchy a postupy zkušený,. Po nedávném ukončení sezony však lodivod divizního celku Roman Kolenič oznámil konec působení v klubu na Kroměřížsku. „Dozrál čas, potřebuji odpočinek a změnu. Za mým rozhodnutím, ke kterému jsem dospěl před dvěma týdny, není žádná jiná aktuální nabídka,“ zdůrazňuje 52letý trenér, který své rozhodnutí oznámil v pátek hráčům. „Bylo to dojemné, sedm let nejde hodit za hlavu jako mávnutím ruky. I proto plánuji, jak to bude možné, udělat rozlučku se všemi okolo fotbalu,“ dodal.

Roman Kolenič | Foto: Archiv trenéra

„Je umění odejít na vrcholu a popravdě to není nic jednoduchého. Už nějaký čas cítím potřebu změny. I když se totiž dlouho nehraje, denně jsem nosil fotbal v hlavě, pořád to je zodpovědnost. Po pátku ze mě vše spadlo,“ přiznává Kolenič, který jednou plánuje návrat k fotbalu a trenérské profesi. „Nyní si užívám volna a klidu, potřeboval jsem to jako sůl. Mohu se nyní i více věnovat svým klukům, kteří jdou v mých fotbalových šlépějích - starší syn hraje v Karviné, mladší na Pasekách. Nechávám nyní věcem absolutně volný průběh, ověřil jsem si, že není špatné mít volné odpoledne a víkendy,“ směje se kouč, který přitom Skašticím bude dál fandit na dálku. „Na angažmá zde nezapomenu, od první do poslední minuty bylo skvělé, férové jednání a lidé okolo. Je možné, že něco podobného již nezažiji, fantastické angažmá,“ zopakoval Kolenič. Kdo jej nahradí již nyní aktuálně řeší vedení divizního celku. „Bavil jsem se s předsedou Láďou Motalech o mém nástupci a na dvou jménech jsme se shodli, mají mé doporučení. Jak vše ale dopadne, je již na vedení Skaštic. Věřím, že budou mít ve výběru dobrou ruku,“ dodal Roman Kolenič.