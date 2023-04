Největších úspěchů sice Bohumil Páník dosáhl na fotbalové lavičce, přesto nechybělo mnoho a třeba mohl slavit úspěchy na ledě.

Fotbalový trenér Bohumil Páník miluje hokej, do 19 let jej hrál. Nyní se těší na finálový duel Vsetína se Zlínem. | Foto: DENÍK/Martin Břenek

„Celé dětství jsem dělal v Hulíně oba sporty – v létě fotbal, v zimě hokej. V hokeji jsme hráli s dorostem moravskou ligu, byl jsem střední útočník. Ale když nás bylo málo, často se stávalo, že po fotbalovém utkání jsem ještě odehrál hokejový zápas v prvním útoku a ve druhém v obraně. Pamatuji si, že se tehdy hrálo na přírodním kluzišti a hodně tvrdě. Dokonce jsem býval i pětkrát za utkání vyloučen,“ s úsměvem vzpomíná 66letý úspěšný ligový fotbalový trenér.

„Hokej mám dodneška moc rád, je to dynamická hra, kde se pořád něco děje. Zlom u mě ale přišel v 19 letech, kdy jsem se rozhodl pro cestu s balonem,“ upřesnil překvapivě dlouholetý příznivec brněnské Komety.

„Od nepaměti jí fandíme celé rodina. Dívat se na ni jsme jezdili všichni převážně do tehdy extraligového Zlína,“ přiznal kouč, který ale během svých trenérských angažmá měl blízko i k jiným hokejovým klubům.

„Když jsem trénoval v Ostravě Baník, jezdíval jsem na zápasy Vítkovic a našel zde hodně kamarádů. To samé platí i o Zlínu a Vsetínu. S přibývajícím věkem už ale nejsem až tak ortodoxní fanoušek. Nyní už fandím především dobrému hokeji,“ přiznává Páník, od jehož bratra vnuk velmi úspěšně hraje mládežnický hokej v Přerově.

I proto se velmi těší na nadcházející prvoligové finále Vsetína se Zlínem, které by rád minimálně jednou osobně navštívil.

„Protože bydlím nedaleko Holešova, mám to blízko na obě strany. Výkony obou pozorně sleduji, Zlín jsem ale viděl naživo v Přerově, tehdy byl ve svém rozjezdu. Popravdě mě překvapilo, že se dostali až do finále a hodně mu to přeji. Věřím, že valašské derby přinese skvělý hokej se super atmosférou. A kdo vyhraje? Hlavně pěkný hokej a v sérii lepší,“ vyznal se diplomaticky zkušený fotbalový trenér. „Vítěz to každopádně v baráži o extraligu nebude mít s favorizovaným a hlavně odpočatým Kladnem lehké, ovšem šance na postup tady je!“

Přestože od Páníkova posledního angažmá v ligovém fotbalu už uplynulo pár měsíců, zcela na něj nezanevřel. Na další štaci se sice nechystá, ovšem u sportu zůstává.

„Od dubna nastupuji na brněnskou Fakultu sportovních studií Masarykovy university, kde budu pracovat coby lektor na Katedře sportovního výkonu a diagnostiky,“ dodal Bohumil Páník, bývalý kouč prvoligových fotbalistů Zlína, Baníku Ostrava či Olomouce a Karviné.