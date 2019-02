Sedmnáct branek v řádné hrací době přineslo víkendové 20. kolo fotbalového krajského přeboru, ve kterém se pouze v jednom případě radovali hosté. Lídr v z Luhačovic ale na půdě Baťova uspěl až po penaltovém rozstřelu, ale i tak si udržuje luxusní devítibodový náskok v čele.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/archiv

BORŠICE - FRYŠTÁK 2:0 (0:0)

Za silného deště se hrálo opatrně. Hostující útočné akce dvakrát zastavil ofsajd, tři domácí střely se nevešly do prostoru branky. Ve 23. minutě Fryštáčané překonali gólmana Janečku, ale z prázdné brány vykopl míč Kopčil.

Po půlhodině hry kryl domácí brankář nebezpečnou střelu k tyči, šance dále zahodili Julinec a Doležal. Udarřilo tak na druhé straně. Hned po obrátce se Petr Kaspřák probil až k bráně a pohlednou akci zakončil Blaha - 1:0.

O chvíli později zneškodnil hostující gólman Mikel šanci Březiny. Přestože Fyršták střídáním posílil útok, opět se radovali Baťovští, když se po hodině hry a závaru prosadil přízemní střelou Hromada - 2:0. Domácí postupně vystřídali čtyři hráče a dovedli zápas do vítězného konce.

Branky: 46. Blaha, 63. Hromada. Rozhodčí: Stodůlka, 120 diváků.

STRÁNÍ - KELČ 2:1 PO PEN. (1:0)

Tempo hry úvodních deset minut udávali hosté, tlačili se před branku. Domácím chyběl v sestavě stoper Miklovič, který se o víkendu ženil, a někteří spoluhráči působili, jako by byli ještě na jeho veselce. Až po čtvrt hodině se hra vyrovnala a nátlakou hrou Strání donutilo soupeře k chybám. Po první z nich a rohovém kopu stoper Hráček otevřel hlavou skóre zápasu.

Do poločasu ještě měli šance Vojtek a Straňák, jenž po hezkém uvolnění nastřelil pouze břevno. I po změně stran začali hrát domácí v bohorovném klidu, za což je Kelč potrestala v 58. minutě, kdy se prosadil L. Machač. Vzápětí se ocitnul ve velké příležitosti J. Machač, ale neuspěl. Následně byl kouč Strání nucen pro zranění vystřídat režiséra domácích Gardiana a Hynčicu.

Domácí přidali, vytvořili si několik brankových příležitostí, ale Bruštík ani Pilka hlavou kýženou branku nevstřelili. V zoufalém závěrečném náporu Strání byl ještě ve velké šanci Pilka, ovšem opět neuspěl. O vítězství Strání nakonec rozhodly pokutové kopy.

Branky: 16. Hráček - 58. L. Machač, rozhodčí: Macháč, 188 diváků.

MORKOVICE - VSETÍN 3:1 (2:0)

Domácí sehrálo první poločas na výbornou. Hrálo se téměř na jednu branku. Již v 9. minutě proměnil Doležel Tesařovu přihrávku - 1:0, následně Gröpl trefil břevno a s dorážkou Chalupy si poradil brankář Eliáš. V další šanci se ocitl Doležel, ale jeho hlavička skončila na tyči. Po sérii dalších šancí se ujala až ta z 34. minuty, kdy se hlavou nemýlil Gröpl - 2:0.

Druhý poločas už měl vyrovnanější průběh. Vsetínští měli dvě šance. V 67. minutě si na nadýchaný centr naběhl Gröpl a do protipohybu brankáře přidal třetí branku. Čtvrt hodiny před koncem ze skrumáže korigoval výsledek Matůš. V závěru mohli skórovat oba celky, ale Chalupa s Tesařem neměli dobře seřízená mířidla, na druhé straně kontaktní branku odmítl Matůš, jenž nedokázal trefit z 10 metů prázdnou branku.

Branky: 9. Doležel, 35., 68. Gröpl - 74. Matůš. Rozhodčí: Zicháček, 120 diváků.

BYSTŘICE P. H. - VIGANTICE 4:0 (1:0)

Domácí přetavili úvodní tlak v branku ve 12. minutě, kdy samostatný nájezd s přehledem proměnil kanonýr Pumprla. Poté si Bystřičtí vytvořili další obrovské šance, ale brankář Slovák vychytal sólo Berkyho, stejně jako možnosti Prudkého, Zapletala či dorážku Ondry. Po změně stran Vigantice přidaly, ale z náznaků šancí na vyrovnání nedosáhli.

Rozhodující moment utkání tak přišel v 79. minutě, kdy jeden z mnoha rychlých úniků aktivního Michálka zastavil až za cenu faulu brankář hostí a z penalty se prosadil Pumprla - 2:0. Závěr se již změnil v exhibici Bystřice, kdy se prvních tref mezi dospělými dočkal střídající 18letý odchovanec Tomáš Kocman.

„Od začátku jsme si šli za vítězstvím. Pomohla nám rychlá trefa, aby brankář soupeře poté v první půli chytil tři jasné branky. Až v závěru jsme zlomili odpor snaživého soupeře. Za bojovnost patří klukům díky,“ vzkázal kouč Bystřice Vlastimil Chytrý.

Branky: 12., 79. Pumprla, 87., 88. Kocman. Rozhodčí: Dunda, 75 diváků. Bystřice p. H.:Unger - Zámorský, Krajcar (61. Kušík), Juhás, Ondra, Zapletal, Bahounek, Michálek (76. Kocman), Ondroušek (80. Křížek), Berky (56. Hradil), Pumprla. Vigantice: Slovák - Bolcek, Mydlo, Ondřej, Křiva (65. Kožušník), Vlčan, Kalod (35. Řepka), Václavík, Macíček .M, Vokoun, Macíček.

BAŤOV - LUHAČOVICE 0:1 PO PEN. (0:0)

Domácí proti lídru neproměnili velké množství šancí a litovali ztráty bodů. Oba týmy předvedly kvalitní výkony a nasazení až do posledních minut. Jednotlivé akce se přelévaly z jedné strany na druhou a tímto se utkání stalo napínavým. V regulérní hrací době se fanoušek gólu nedočkal a tak rozhodl až penaltový rozstřel. Fotbal je krásná hra, ale někdy dokáže být nespravedlivý. I přes herní převahu totiž v penaltové disciplíně byli úspěšnější v poměru 3:1 Luhačovičtí.

Rozhodčí: Ševčík, 180 diváků.

Baťov: Vitásek R. - Bršlica P., Novák J., Krajča P., Lorenc M., Kašík J., Vitásek M., Žáček O., Zapletal M., Ondráš Z.. Střídali: Spurný M., Zapletal P., Večeřa R., Spurný D., Dvořák H. Luhačovice: Švec M. - Liška M., Červenka B., Popelka, Kořenek, Suchý, Červenka D., Talaš, Bernátek M., Červenka Š., Červenka O. Střídali: Coufalík M., Polách, Bartek, Kryšpín, Slobodian.

ROŽNOV P. R. - CHROPYNĚ 5:0 (3:0)

Rožnov si vzpomněl na staré dobré časy, kdy soubor Milana Náměstka bavil kreativním útočným fotbalem a jasně přehrál Chropyni. Probudil se střelec Radek Růčka, který kromě dvou branek mohl za první poločas dát i hattrick, ale z úniku trefil jen tyč a u dorážky chyběl kousek Michalu Melichaříkovi, aby míč umístil do prázdné branky. Domácí jeli na plný plyn a hosté jen přihlíželi. Na krok nebyl líný Martin Zetocha, který šel do souboje s brankářem. Tomu propadl míč a domácí záložník se mohl radovat z pohodlné branky. Zaslouženého gólu se dočkal po uvolnění Fuksy, který rozdával ukázkové přihrávky také aktivní Michal Melichařík, který zužitkoval únik zleva střelou na bližší tyč. Vydařený zápas domácích uzavřela akce Matouše Melichaříka a gól Seidla. „Dnes mohu být s výkonem týmu nadmíru spokojený. Hráli jsme s nasazením, dařila se nám kombinace. Vytvářeli jsme na bránící hráče soupeře tlak a ti chybovali. Chropyni jsme za celý zápas nepustili do jediné vážnější příležitosti,“ dodal k utkání trenér Rožnova Milan Náměstek.

Branky: 14. a 44. R. Růčka, 18. Ma. Zetocha, 65. M. Melichařík, 87. Seidl. Rozhodčí: Zpěvák, 100 diváků. Rožnov: Barabáš – Matouš Melichařík, Bolf, Dvořák, Michal Melichařík – Fuksa, Martin Zetocha (74. Kolařík), Žitník, Filip Zetocha (61. Fiurášek) – Rezdar (74. Zetek), Růčka (81. Seidl). Trenér Milan Náměstek. Chropyně: Večeřa – Pospíšil, Večerka, Podaný (42. Ležák), Urubek (38. Nehoda) – Vaňhara, Dombi, Železný, Dutkevič – Hrabal, Navrátil. Trenér Milan Nekuda.

ŠTÍTNÁ N. VL. - PROVODOV 1:0 PO PEN. (0:0)

Domácí dvacet minut soupeře přehrávali a měli tři vyložené šance, které neproměnili. Vrcholem byla neproměněná penalta Štítné v 15. minutě Hnaníčkem, kterou mu Petr chytil. Poté se hra srovnala. Provodovští, vítězové krajského poháru, měli do přestávky jednu příležitost, když z hranice šestnáctky technicky mířil do šibenice Huťka, ale Vaculík parádním zákrokem domácí podržel. Po změně stran se hra přelévala. Obě mužstva chtěla rozhodnout, ale nejvíce vzruchu přinesla až poslední minuta, kdy Štítná vstřelila gól. Ten nakonec sudí po delším rozhodování neuznal pro faul na brankáře. Penaltový rozstřel lépe zvládli domácí.

Rozhodčí: Žniva - Stodůlka, Kovařčík. Delegát: Březáček, 200diváků.

Štítná: Vaculík P. - Sloboda, Hnaníček, Smolka, Chovančík V., Chovančík T., Hrnčiřík, Liška, Spáčil (67. Holba), Vaculík T., Kořenek. Provodov: Petr - Kroča, Josefík, Laciga, Novák (87. Hnilo), Chalupa, Velev (73. Hellebrand), Zakopal, Elšík, Hlobil, Huťka.

Tabulka

1. Luhačovice 20 14 3 1 2 44:14 49

2. Strání 19 10 4 2 3 38:15 40

3. Provodov 20 9 3 5 3 33:26 38

4. Vsetín 20 10 2 2 6 47:26 36

5. Morkovice 20 10 1 2 7 37:30 34

6. Bystřice p. H. 20 7 6 1 6 33:31 34

7. Baťov 20 7 3 3 7 48:38 30

8. Štítná n. Vl. 19 7 3 1 8 29:31 28

9. Rožnov p. R. 20 6 2 3 9 29:34 25

10. Boršice 20 7 1 3 9 32:44 23

11. Chropyně 20 6 2 1 11 26:52 23

12. Vigantice 19 5 2 3 9 23:35 22

13. Fryšták 20 4 1 2 13 30:50 16

14. Kelč 19 2 1 5 11 20:43 13