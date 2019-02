Tři utkání úvodního jarního kola fotbalového krajského přeboru odložily nepříznivé klimatické podmínky, v dalších dvou byly k vidění střelecké hody. Mužem víkendového 14. kola je bezpochyby luhačovický kanonýr Martin Pavlíček, který pěti góly zadusil Rožnov p. R.

MORKOVICE - CHROPYNĚ 6:0 (5:0)

V okresním derby jasně dominovali domácí a téměř celý první poločas se hrálo na jednu branku. Po pěkných kombinačních akcích padlo také do sítě poslední Chropyně pět branek a bylo prakticky o osudu zápasu rozhodnuto. Po změně stran dal morkovický kouč příležitost hráčům z lavičky a hra se částečně srovnala. V poslední dvacetiminutovce, kdy už hosté fyzicky odpadli, několikrát dobře zasáhl jejich brankář. Domácím se podařilo vstřelit už pouze jednu branku Knapem. Chropyňští měli za celý zápas jedinou šanci a tu jim zmařil brankář Jarka.

Branky: 18. a 20. Gröpl, 35. a 39. Tesař, 9. Síleš, 68. Knap. Rozhodčí: Smirnov, 140 diváků.

Morkovice: Jarka – Rozsypal, Tesař, Síleš, Hradil, Smažinka, Kapounek, Oplt, Gröpl, Chalupa, Přecechtílek. Střídali: Knap, Prachař, Krejčí, Judas, Petráš. Chropyně: Večeřa – Večerka, Menšík, Stratil, Vaňhara, Grmela, Řezáč, Nehoda, Železný, Hrabal, Ležák. Střídali: Podaný, Navrátil.

JUŘINKA - PROVODOV 1:4 (0:3)

Suverén soutěže ukázal domácím v azylu meziříčské umělky, jak se zakončují standardní situace a utkání rozhodl v prvním poločase.

„Soupeř ukázal pány fotbalisty při zakončení. Tři branky jsme dostali z přímých kopů. Šlo to zleva, zprava do šibenice naší branky a gólman byl bezmocný. Přitom jsme tak nechtěli hrát. Chtěli jsme na Provodov vyrukovat s vysokým presinkem a nefaulovat v blízkosti pokutového území.

Když jsme se v prvním poločase nadechovali k nějakému ataku, dostali jsme bohužel branku. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že se ho pokusíme vyhrát. Dostali jsme se však pouze k jedinému gólu z penalty, která byla nařízena za ruku. Dostali jsme lekci od zkušeného týmu v zakončení,“ přiznal hrající manažer Juřinky Petr Škařupa.

„Zápas proti běhavému soupeři jsme měli pod kontrolou, přehrávali jej. Pomohly nám tři nádherné trefy do přestávky, kdy zejména ta Zakopalova, po které se z brány museli stěhovat všichni pavouci, patří mezi výstavní a pokusíme se ji přihlásit do nějaké soutěže.

Po změně stran jsme i přes zvýšenou snahu Juřinky zápas kontrolovali a náš střelecký účet uzavřel neméně hezkou trefou ze standardky Ulman. Jsme rádi, že nám vstup vyšel skvěle, během zimy jsme totiž odehráli jen tři přípravné zápasy,“ upřesnil vedoucí týmu Provodova Bronislav Brunclík

Branky: 74. Heřmánek (pen.) - 16. Barcuch, 37. Hlobil, 42. Zakopal, 51. Ulman. Rozhodčí: Stodůlka, 70 diváků. Juřinka: Holáň – Šnajdr, Solanský, David, Novák (89. Petrů) – Goláň (54. Vadel), Škařupa, Blažek, Lušovjan (67. Paťava) – Heřmánek, Vavřík. Trenér Pavel Vaigl.

Provodov: Petr – Barcuch, Laciga (74. Chalupa), Haloda (60. Elšík), Gargulák (79. Hnilo) – Novák, Velev (86. Kroča), Zakopal, Hlobil – Huťka, Ulman. Trenér: Milan Vítek.

LUHAČOVICE - ROŽNOV P. R. 9:0 (5:0)

Luhačovice měly od samého začátku zápas pod kontrolou. Již ve třetí minutě rozvlnil síť Pavlíček. Oslabený Rožnov přijel hrát z obrany a na brejky, ale tímhle gólem taktika vzala za své. Luhačovičtí neustále tlačili a v 17. minutě se znovu prosadil Pavlíček. Po necelé půlhodině hry vyslal Hubáček průnikovku na kapitána Ondru Červenku a bylo to 3:0. Domácí nepolevili. 36. a 40. minuta patřila opět Martinovi Pavlíčkovi. Nejen že dovršil hattrick, ale svým čtvrtým gólem ukončil Rožnovu jakékoli naděje na úspěch. V prvním poločase hosté vyslali na branku Luhačovic pouze jednu střelu. Druhý poločas se nesel ve stejném duchu. V 51. minutě opět navyšoval skóre Pavlíček.

Hosté mohli dát alespoň čestný úspěch, ale Razdara vychytal Švec. V 75. minutě svou premiéru v dresu Luhačovic po centru Lišky okořenil brankou Postava, chvíli na to s narážečkou o tyč se prosadil Štěpán Červenka. A to nejlepší přišlo v závěru. Stoper Jakub Suchý se vydal na výlet, narazil si s několika hráči, doputoval až do pokutového území a nádhernou kombinaci zakončil brankou na 9:0.

Branky: 3., 17., 36., 40. a 51. Pavlíček, 27. O. Červenka, 75. Postava, 79. Š. Červenka, 86. Suchý. Rozhodčí: Ambroz, 55 diváků. Luhačovice: Švec – O. Červenka, Š. Červenka, Bernátek (59. Postava), Suchý, Kryšpín, Popelka, Slobodian (56. Liška), Pavlíček, Pešek, Hubáček.

Rožnov p. R.: Barabáš - Žitník, Hrůzek, Dvořák, Urban (71. Seidl), Kolařík, Fiurášek, Bolcek, Zetocha, Macíček, Mohammad.

HLUK - ŠTÍTNÁ N. VL. 2:1 na pen. (1:0)

Celý zápas byl vyrovnaný. Hosté se představili jako urputně bojující mužstvo, s dobrou kombinací a také dobrou fyzickou přípravou. Třebaže šance nechyběly, nejvíce se hrálo ve středu hřiště, kde byli domácí hodně nepřesní, takže hosté poměrně lehce likvidovali jejich útočnou snahu a snažili se přecházet do brejků. Okolo 37. minuty si Hlučané vypracovali sérii tří rohových kopů a ten poslední poslal hlavou Zdena Horák do pravého rohu branky - 1:0. Do druhé části vstoupili lépe Štítňané, byli víc na míči, domácím se to pak vymstilo.

Přišla 64. minuta a Manišova lehká střela díky teči skončila k velkému překvapení vyrovnáním – 1:1. V 73. minutě měli domácí štěstí, protože po trestném kopu Fojtík míč vyrazil a dobíhající hráč Štítné napálil míč do něj. Hlučané měli několik trestných kopů, které však kopali velmi mizerně. Rozhodly tak penalty. A v nich hosté úplně vyhořeli. Josef Fojtík jim tři pokutové kopy lapil, takže k vítězství stačily tři penalty, které proměnili Zalubil, Dohnal a Kukla.

Branky: 37. Horák – 64. Maniš. Rozhodčí: Zicháček. Diváci: 110. Hluk: Fojtík - Baroň, Zalubil, Horák Z., Machala A., Bihári, Kukla, Galuška (Němec) Machala O., Martiš, Dohnal. Šťítná n. Vl.: P. Vaculík - Sloboda, Smolka, L. Chovančík, V. Chovančík, J. Liška, Spáčil, Maniš, T. Liška, Kořenek, Hrnčiřík. Střídali: Krůžela, Šánek, Zvonek.

1. Provodov 14 12 1 1 0 37:12 39

2. Luhačovice 14 8 1 1 4 33:17 27

3. Vel. Karlovice 13 7 1 1 4 28:19 24

4. Morkovice 14 8 0 0 6 30:23 24

5. Hluk 14 6 2 1 5 20:18 23

6. Holešov 13 6 1 1 5 22:17 21

7. Juřinka 14 5 2 1 6 26:26 20

8. Štítná n. Vl. 14 6 0 2 6 21:24 20

9. Bystřice p. H. 13 6 0 1 6 21:13 19

10. Kvasice 13 5 1 1 6 29:27 18

11. Baťov 13 3 3 3 4 19:25 18

12. Rožnov p. R. 14 4 2 0 8 14:31 16

13. Boršice 13 4 0 1 8 21:28 13

14. Chropyně 14 1 0 0 13 16:57 3