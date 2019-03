Milan Roubalík, předseda Holešova: Skaštice vyhrály zaslouženě. Lépe se pohybovaly, byly důraznější jak na míči, tak v osobních soubojích. Především dělaly méně chyb jak v rozehrávkách, tak v přechodu do útoku. Tyto naše chyby dokázaly využít, kdy jejich kanonýr Konečník třikrát dával do prázdné brány… Nechci se vůbec vymlouvat, ale chyběli nám čtyři hráči základní sestavy - dva vypadli během týdne, dva mají stop z důvodu červené karty z podzimu. A to bohužel je v této soutěži bych řekl přímo smrtící. Každopádně se musíme z tohoto výprasku otřepat a v příštím domácím zápase ukázat, že fotbal hrát umíme a patříme v tabulce jinde než momentálně jsme.“

Branky: 25., 48, 56. Konečník, 74. Sova. Rozhodčí: Ondráš, 200 diváků. Skaštice: Večeřa – Bubla L., Glozyga (40. Menšík), Motal, Batík L. – Sova (75. Škrabana), Frýdl R., Zavadil, Gojš – Mynarčík (67. Vymětal R.), Konečník. Trenér: Kolenič.

BRUMOV - LUHAČOVICE 2:3 (2:0)

Pavel Charvát, trenér Brumova: „Popravdě soupeř byl celý zápas fotbalovější, ale my dali dva rychlé góly ze standardek. Luhačovice byly častěji na míči, ale kromě jedné náhodné střely se nedostaly do šance. Zásadní pro vývoj byla 47. minuta, kdy nám nepokrytý Postava dal hlavou rychlý kontaktní gól. Po něm jsme se sesypali, hráli zataženě, jako naši v Anglii. Náskok jsme vyloženě prohospodařili. Navíc rozdílová branka padla po velmi sporné penaltě, ruce našeho hráče, jehož se míč v pozici ležmo otřel snad jen o malíček. Porážka je pro nás v boji o postup velká komplikace. Zejména z hlediska nálady a rozpoložení.“

Martin Coufalík, sekretář Luhačovic: „První půle patřila domácímu týmu, ve 4.min vstřelili domácí gól a v 18. min přidali Brumovjané druhý. Avšak ve druhém poločase začali úřadovat naši střelci. Ve 47.min vstřelil gól Pavel Postava, poté v 62.min srovnal Martin Pavlíček a dokonalý obrat dokončil Kuba Suchý v 89. min z penalty. Díky výhře se dostáváme na druhé místo tabulky Krajského přeboru.“

Branky: 4. Novák, 18. Zvoníček - 47. Postava, 62. Pavlíček, 89. Suchý (pen.). Rozhodčí: Kovářčík, 150 diváků.

ŠTÍTNÁ n. Vl. - NEVŠOVÁ 1:2 na pen. (1:0)

Jan Hnaníček, sekretář Štítné n. Vl.: „Úvod zápasu se lépe podařil hostům. Měli více míč na svých kopačkách a kontrolovali hru. Ale do vážnější šance se nedostali. To naopak domácí z první akce skórovali. Poté si vytvořili další tři příležitosti, ale již bez gólového úspěchu. Ale do konce poločasu byli lepším mužstvem. Ve druhém poločase se snažili hosté vyrovnat a domácí z brejků svůj náskok navýšit. Ale hra se odehrávala spíše mezi šestnáctkama. Vyrovnat se však hostům podařilo v závěru po standardní akci. A poté brali i bod navíc za zvládnuté penalty.“

Vladimír Ďurďa, trenér Nevšové: „Domácí znehodnotili fotbal a derby tím, že zápas přeložili na umělou trávu, třebaže hlavní hřiště měli v perfektním stavu. My na to ani nebyli nachystaní, někteří museli s obutím improvizovat. I díky tomu byli v první půli domácí lepší, důraznější a ujali se po naší chybě vedení. My se postupem času se vším srovnali a po přestávce byli v překopávané už lepší. Z několika nákopů se ujal až ten poslední i díky chybě gólmana. Penaltový rozstřel jsme jasně ovládli.“

Branky17. Malaník - 88. Mujkoš. Rozhodčí: Ambroz, 255 diváků. Štítná: Marcaník - Liška J., Chovančík, Sloboda, Maniš (87. Zvoníček), Spáčil, Liška T., Hrnčiřík Š, Hrnčiřík J., Malaník (56. Králík), Vaculík. Nevšová: Vaculík - Karmazín, Kuric, Michálek, Beňo, Tomšů, Mujkoš, Stratený, Minárik (46. Toman), Kvěťák (58. Fuksa), Vašička (78. Foltýn).

VEL. KARLOVICE - BORŠICE 3:1 (3:1)

Jaroslav Valián, sekretář a vedoucí týmu Velké Karlovice: „Velmi rychle během deseti minut se nám podařilo vstřelit tři branky, přičemž Boršičtí snížili gólem do šatny. Ve druhém poločase oba týmy hráli na udržení výsledku. My se dostali do několika šancí, ale i soupeř s přibývajícím časem otevřeli hru. Sázka na va bank jim přinesla dvě tři šance, ale podržel nás gólman Bil a skórovat již nedokázali. Zatímco soupeřova záloha a útok byly kvalitní, s obranou měli velké problémy, hráli příliš naivně.“

Branky: 14. a 25. Němec, 18. Škrobák - 43. Večeřa. Rozhodčí: Mikulášek, 77 diváků.

JUŘINKA - PROVODOV 0:2 (0:1)

Radek Malina, trenér Juřinky: „Na první kolo byl k vidění dobrý zápas. Navíc nám vyšel nástup, ale první gólovku jsme neproměnili. Po další sporné ofsajdové situaci jsme přišli o další vyloženou akci. V úvodu jsme byli lepší, ale soupeř udeřil ze standardky. Ve druhé půli Provodov nás podruhé potrestal, když využil chybu našeho hráče. V závěru jsme se dostali do několika šancí, osm minut před koncem sudí neodpískali penaltu po ruce. Za předvedený výkon jsme se nemuseli stydět, odcházeli jsme se vztyčenou hlavou, ale je ještě potřeba přidat!“

Josef Rak, trenér Provodova: „Sice jsme si odvezli tři povinné body, ale proti obměněnému kádru domácích to nebylo jednoduché. Domácí překvapili velmi kvalitním výkonem v prvním poločase, kdy nás od pohromy zachránil gólman, když musel řešit minimálně tři tutové šance. Musím ale pochválit kluky, že rovněž podali kvalitní výkon, hlavně v druhém poločase. Utkání jsme zkušeně zvládli. Zároveň musím konstatovat, že pokud budou domácí hrát tak jak dnes, tak tak se odtud budou těžce vozit body.“

Branky: 8. Elšík, 49. Laciga. Rozhodčí: Stodůlka, 80 diváků.

BAŤOV - HLUK 2:1 na pen.(0:1)

Hynek Bršlica, sekretář Baťova: „První poločas byl z Baťovské strany málo aktivní v koncovce, chyběl větší tlak a předfinální nahrávky. Po ojedinělé šanci a nedůrazu v obraně, se dostal soupeř do vedení, které zůstalo do poločasu. Po přestávce jsme zlepšili aktivitu, přišli i gólové šance, ale na vítězný gól to nebylo. Chyběl nám klid ve finální fázi, rychlejší přechod k brance hostů. Celý zápas jsme dobývali pevnou obranu soupeře, ale nevyšlo to. Hráčům patří dík za snahu a odvedenou práci. V penaltové rozuzlení jsme proměnili všechny pokutové kopy a to nám přineslo druhý, asi zasloužený bod.“

Branky: 60. Zapletal – 22. Kukla. Rozhodčí: Ševčík, 100 diváků. SK Baťov: Vitásek R. - Bršlica P., Novák, Dvořáček, Zapletal, Kašík, Vitásek M., Žáček (75. Bršlica A.),Ondráš, Bína, Sotolář. Hluk: Fojtík – Horák, Zálešák, Dohnal, Hančík, Kukla, Horníček, Zalubil, Machala, Galuška. Střídající: David, Tum Thang, Otrusinik, Machala, Martiš.

1. Skaštice 14 11 0 0 3 52:16 33

2. Luhačovice 14 9 2 1 2 41:16 32

3. Brumov 14 10 0 1 3 34:20 31

4. Vel. Karlovice 14 9 0 2 3 33:23 29

5. Provodov 14 7 2 1 4 31:17 26

6. Baťov 14 5 4 0 5 40:28 23

7. Morkovice 13 6 2 0 5 38:26 22

8. Holešov 14 6 1 1 6 21:22 21

9. Nevšová 14 5 1 3 5 36:35 20

10. Štítná n. Vl. 14 5 1 2 6 15:26 19

11. Bystřice p. H. 13 3 3 1 6 18:23 16

12. Hluk 14 3 1 3 7 18:32 14

13. Juřinka 14 1 0 2 11 25:36 5

14. Boršice 14 0 0 0 14 11:93 0