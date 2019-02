VEL. KARLOVICE – ŠTÍTNÁ 4:1 (2:1)

Domácí dosáhli velmi důležité první jarní výhry. „Na ni jsme strašně čekali. V případě, že bychom v tomto utkání neuspěli, tak bychom spadli do pásma sestupu a mohli hrát další zápasy s velkou nervozitou. O víkendu se prosadili střelci, kteří tolik branek nedávají, ale i když se třeba neprosadil náš střelecký lídr Škrobák, tak mohl dvě branky dát a hlavně připravil krásně čtvrtou branku pro Vašuta. Jsme velmi spokojeni s touto výhrou,“ řekl vedoucí mužstva VKK Jaroslav Valián.

Branky: 16. Kašpar, 45. Langer, 62. Pavelka, 67. Vašut – 41. Kořenek. Rozhodčí: Smýkal, 157 diváků. Štítná: Vaculík – Šánek (70. Šimon Hrnčiřík), Lukáš Chovančík, Sloboda, Vít Chovančík – Liška, Tomáš Chovančík, Spáčil, Maniš (76. Černý) – Daniel Hrnčiřík, Kořenek. Trenér Pavel Charvát.

HLUK – KVASICE 2:1 NA PEN. (1:1)

Od začátku byli Kvasičtí lepší, domácí byli nepřesní v přihrávkách. Již v 5. minutě dostal Ferko pěkný balon do uličky a trefou k tyči nezaváhal – 0:1. Hlučané byli hodně nepřesní, vše však vynahrazovali bojovností. Do dobrých situací se dostával hlavně Martiš, ale v koncovce neuspěl. Hosté lépe kombinovali, ovšem branku Fojtíka už pořádně neohrozili. Ve 34. minutě dostal do uličky pěkný balon Galuška, který tvrdou střelou do břevna a za brankovou čáru vyrovnal – 1:1. Druhý poločas byl bojem muže proti muži. Fotbalová krása, stejně jako v 1. poločase, trpěla. Hosté byli sice více na míči, domácí však byli k vítězství blíže, protože střela Alexandra Machaly se otřela o tyč branky Kvasic, hlavička střídajícího Kryla byla už skoro v brance, stál tam však kvasický obránce. Hosté spálili tutovku minutu před koncem, kdy po centru z pravé strany kvasický Zapletalík těsně minul. V penaltovém rozstřelu byli přesnější domácí, všechny pokusy proměnili, Kvasičtí dvakrát zaváhali.

Branky: 34. Galuška – 5. Ferko. Rozhodčí: Vlk, 101 diváků. Hluk: Fojtík – Otrusiník, Zalubil, Horák, Machala A. Baroň (Machala M.) (Kryl), Bihári, Galuška, Kukla, Dohnal, Martiš.

BORŠICE – HOLEŠOV 0:1 NA PEN.

Domácí nastoupili v plné sestavě bylo to na jejich výkonu zřetelně znát, neboť se hrálo pouze na branku Holešova a velké šance Filipského a Hastíka doslova volaly po gólu. Hosté z ojedinělého útoku nastřelili pouze tyč Matulíkem. Ve druhém poločase Boršičtí začali opět náporem a měli tři vyložené šance. Nejdříve Hastík obešel i brankáře, ale nedokázal usměrnit míč do prázdné brány. Poté Kopčilovu střelu vyrazil obránce a Kohoutkovu střelu vytěsnil gólman Janalík mimo tři tyče. Holešovští nadále pozorně bránili. Do útoku se nehrnuli a ani žádnou šanci si nevytvořili. V 65. minutě Kopčil ideálně našel Gavendu, který trefil pouze tyč. O vítězi tak rozhodl až penaltový rozstřel, ve kterých hosté ani jednou nezaváhali.

Rozhodčí: Rybka, 150 diváků. Boršice: Janečka – Kohoutek, Lysoněk, Kopčil, Filipský, Hastík, Ohnutek, Gavenda, Palička, Malý, Bělaška. Střídali: Holomčík, Trlida, Krsička, Vlček, Pfeffer, Březina. Holešov: Janalík, Chudárek, Charuza, Čep, Roubalík, Kryl, Číhal, Polomík, Fojta, Matulík, Machálek. Střídali: Sklenář, Sumec, Zakopal, Menšík, Bejtkovský a Pospíšil.

PROVODOV – ROŽNOV P. R. 4:0 (2:0)

Domácí potvrdili roli favorita a soupeře z Rožnova ještě šetřili. „Uhráli jsme povinné vítězství. Od začátku jsme byli lepší, omlazený kádr soupeře se snažil, jeho projev byl sympatický, ale spíše se jen bránil,“ konstatoval kouč Provodova Josef Rak. „Rychlá brána Ulmana po chybě brankáře je srazila, krásný byl i další gólový lob stejného hráče. Po přestávce jsem sestavu prostřídal, i přesto se hosté snažili především neinkasovat. Prakticky nás neohrozili, naopak my v závěru výhru zvýraznili Halodou. Nejprve potrestal chybu po rozehrání přímého kopu, následně se parádně trefil z třiceti metrů,“ nešetřil chválou Rak, jenž je s rozehranou jarní částí spokojen. „Inkasovali jsme zatím jen v Juřince, každý zápas si užíváme. Zatím vše funguje,“ klepe z pověrčivosti na dřevo kouč a šéf provodovské kopané.

Branky: 19., 29. Ulman, 78., 89. Haloda. Rozhodčí: Zicháček, 22 diváků.

BYSTŘICE P. H. – CHROPYNĚ 2:0 (0:0)

Domácí se na povinné tři body s posledním celkem hodně nadřeli. Chropyně potvrdila zlepšení posledních dnů a několikrát dokázala zahrozit. O osudu utkání, ve kterém ale domácí dominovali, se tak rozhodlo chvíli po změně stran, kdy Bystřice pod Hostýnem během pěti minut vstřelila dva slepené góly. Nejprve po pěkné akci proměnil centr hlavou Pumprla, chvíli na to další pěknou kombinaci vyšperkoval střelou mezi nohy gólmana Berkym. Ve zbytku času již domácí výhru kontrolovali.

Branky: 50. Pumprla, 55. Berky. Rozhodčí: Mičkal, 100 diváků.

LUHAČOVICE – MORKOVICE 2:1 (1:1)

Domácím patřilo úvodních 25 minut, ale ze své převahy vytěžili jen vedoucí branku, kdy se po kombinaci radoval Martin Pavlíček. Soupeř se dostal do hry po půlhodině, kdy vyrovnal tečovanou střelou z hranice pokutového území Hradil. Šance se střídaly na obou stranách. Ve druhé půli Morkovice více kontrolovaly míč, Luhačovičtí vyráželi do brejků, přičemž oba brankáři museli řešit několik slibných příležitostí. Rozhodlo se až v závěru, kdy tečovaná střela Martina Pavlíčka zapadla k tyči. Morkovice následně vrhly vše do útoku, ale ztroskotaly na pozorné obraně. Naopak byli to domácí, kteří se v samém závěru hned dvakrát ocitli osamoceni před brankářem, ale uklidňující gól se jim nepodařilo vstřelit. „Opět se potvrdilo, že Morkovice mají silné mužstvo. Utkání bylo náročné, divákům se muselo líbit. My jsme byli šťastnější. Výborný výkon podali oba gólmani. Zápas mohl skončit klidně 5:5,“ zhodnotil duel kouč Luhačovic Jan Jelínek.

Branky: 15., 82. Pavlíček – 30. Hradil, rozhodčí: Bartoň, 119 diváků.

JUŘINKA – BAŤOV 2:3 (1:2)

Juřince se na jaře nedaří. „My jsme se poučili z prvních jedenácti minut zápasu ve Štítné, kde jsme dostali tři branky do 11. minuty. Na soupeře jsme vletěli a měli z několika šancí do 20. minuty vést 3:0 a zápas rozhodnout. Dali jsme jedinou branku ve 13. minutě. Baťov, který produkuje španělský styl fotbalu a je hodně na míči, do poločasu potrestal dvě naše drobné chyby a po přestávce dal z brejku třetí branku. My jsme dali kontaktní gól a pokoušeli se vyrovnat. Zase to nevyšlo. Po utkání jsme si všichni museli současnou situaci vyříkat. Přestala nás zdobit pokora a perfektní fyzická připravenost, prostě značka Juřinka, kterou pozvedl trenér Pavel Vaigl. Odraz nevydařené zimní přípravy se také projevuje. Musíme se dát opět dohromady. Začneme v pondělí nočním výběhem a budeme se chtít zase fotbalem bavit a mít z něho dobrý pocit. Utkání v Chropyni musíme bezpodmínečně vyhrát a vrátit se tak k našemu stylu, který nás do této soutěže dovedl,“ řekl kapitán Juřinky Petr Škařupa.

Branky: 13. Škařupa, 82. Solanský – 27., 65. Krajča, 37. Spurný. Rozhodčí: Nohavica, 50 diváků. Baťov: Dvořák – Večeřa, Bršlica, Krajča (91. Gerych), Skyba – Kašík (85. Novák), Petr Zapletal, Žáček, Ondráš – Martin Zapletal, Spurný (74. Zikmund). Trenér Jiří Veselý.

1. Provodov 18 15 1 2 0 48:12 49

2. Luhačovice 18 10 1 2 5 37:20 34

3. Morkovice 18 10 0 0 8 37:30 30

4. Holešov 17 7 4 1 5 26:20 30

5. Hluk 18 7 3 2 6 30:25 29

6. Bystřice p. H. 17 9 0 1 7 29:15 28

7. Vel. Karlovice 17 8 1 2 6 34:28 28

8. Baťov 17 5 4 3 5 26:30 26

9. Štítná n. Vl. 18 8 0 2 8 26:31 26

10. Kvasice 17 7 1 2 7 40:31 25

11. Juřinka 18 6 2 1 9 38:36 23

12. Rožnov p. R. 18 5 2 0 11 17:47 19

13. Boršice 17 5 0 2 10 24:35 17

14. Chropyně 18 1 1 0 16 17:69 5