K nezastavení jsou fotbalisté Brumova, kteří po sedmi kolech krajského přeboru ještě nezaváhali, třebaže o víkendu udolali Holešov s velkým kusem štěstí. Ukončit sérii bez vstřeleného gólu se podařilo také Provodovu na Baťově, ale až po přestávce a díky hattricku Halody.

VEL. KARLOVICE – ŠTÍTNÁ 7:2 (4:0)

Hosté hráli na pohled dobrý fotbal, ale vzadu hořeli. „Štítná hrála na pohled líbivý fotbal, její hráči byli rychlí, ale vzadu hodně zranitelní. S jejich obranou cvičila dvojice Škrobák, Pavelka. Oni byli naivní, jako my v předešlém zápase ve Skašticích. Do poločasu bylo rozhodnuto. Ve druhém poločase jsme vedli 7:0. Pak soupeř snížil z penalty po faulu na hranici pokutového území a z přímého kopu. Škrobák mohl dát další branky a vyhráli bychom i deset, ale to již nic neřešilo. Jsme rádi, že jsme se zmátořili po předešlé vysoké porážce,“ řekl vedoucí mužstva VKK Jaroslav Valián.

Branky: 12., 24., 40. a 54. Škrobák, 47. a 53. Pavelka, 4. Ondřejka – 62. Liška, 66. Zvoníček. Rozhodčí: Zapletal, 100 diváků: 100. VKK: Bil – Zeť, Mikula, Martin Pavelka, Ondřejka – Langer, Kašpar, Jakub Podešva (78. Gajdoš), Hruška (77. Šimšálek) – Škrobák, Jan Pavelka. Trenér Ivo Davídek. Štítná: Marcalík – Králík, Zvoníček, Spáčil (59. Polášek), Maniš – Malaník (74. Hnilo), Jan Hrnčiřík, Liška, Chovančík – Šimon Hrnčiřík, Sloboda (74. Černý). Trenér Pavel Prešnajder.

BRUMOV – HOLEŠOV 1:0 (1:0)

Vyrovnaný duel rozhodl gól do šatny před první přestávkou, kdy domácí udeřili po nacvičeném signálu po autovém vhazování a dorážce Koloucha. „Naše výhra je šťastná. Úvodních dvacet minut bylo vyrovnaných, poté ale převzal otěže zápasu soupeř, který měl několik vyložených šancí, ale podržel nás gólman Smolík,“ sportovně uznal kouč Brumova Pavel Charvát. „Soupeře ani inkasovaný gól nepoložil, byl jasně lepší, nastřelil tyč a nebyl mu uznán gól pro ofsajd. Ani my jsme deset minut před koncem nevyužili možnost pojistit výhru, kdy penaltu Naňáka gólman soupeře jako zlínský Dostál na Bohemce zlikvidoval. V závěru jsme si již taktickým střídáním výhru pohlídali,“ oddechl si Charvát, který je s rozehraným ročníkem spokojen. „Výsledkově stoprocentně, horší je to herně. Každopádně defenzivě pracujeme dobře, ze tří gólů jsme inkasovali jen jeden ze hry,“ dodal trenér lídra.

Branka: 45. Kolouch. Rozhodčí: Bartoň, 140 diváků.



BYSTŘICE P. H. – BORŠICE 3:0 (1:0)

Třebaže domácí byli po většinu času jasně lepší, gólově se jim podařilo prosadit až na přelomu poločasů. Hosté ovšem nesložili zbraně a bojovali, několikrát prověřili domácího brankáře. Zlomit jejich odpor se Bystřici podařilo až v závěru po trefě Juráně.

Branky: 41. Vasiljev (pen.), 56. Ondroušek, 84. Juráň, rozhodčí: Stodůlka, 80 diváků.

JUŘINKA – NEVŠOVÁ 0:1 (0:1)

Utkání rozhodla jediná branka, když se po půlhodině hry trefil hostující legionář Stratený. Domácí museli již předtím ve 22. minutě do deseti, když za zmaření jasné brankové příležitosti byl vyloučen brankář Nosálek. Z pole tak musel Solanský a do branky Holáň. Po přestávce se síly vyrovnaly v 67. minuty, kdy pod sprchy putoval hostující Řiháček, který viděl druhou žlutou kartu. Nováček i tak těsné vítězství udržel.

Branka: 31. Stratený. Rozhodčí: Novák, 74 diváků. Juřinka: Nosálek – Šnajdr, David, Škorňa, Krajča – Goláň (85. Žemla), Šobora, Škařupa, Solanský (24. Holáň) – Vavřík, Marek Macíček I. Trenér Pavel Vaigl. Nevšová: Žilka – Sabadka (63. Fuksa), Mujkoš, Vašička, Řiháček – Münster, Stratený, Tomšů, Kuric – Toman, Beňo (74. Karmazín). Trenér Vladimír Durďa.

MORKOVICE – SKAŠTICE 0:3 (0:2)

Skaštice se v Morkovicích představily ve velmi dobrém světle a zaslouženě si odvezly všechny body. První a poslední šanci v zápase měli Morkovičtí v 5. minutě, kdy hlavičku Knapa vyškrábl brankář na roh. To bylo ale všechno, co mohlo uspokojit domácí příznivce. Domácí měli sice herní převahu, ale kvůli spoustě nepřesností se do šancí vůbec nedostávali. Skaštičtí po dvou hrubých chybách obrany vstřelili do poločasu dvě branky. Po přestávce si své vedení díky bezchybné hře obrany s přehledem pohlídali. Třetí branku přidali po nesmyslném odpískání „malé domů z hranice mezi penaltou a malým vápnem Bublou.

Branky: 20. Ančinec, 44. Konečník, 79. Bubla. Rozhodčí: Mikulášek, 150 diváků.

LUHAČOVICE – HLUK 7:0 (4:0)

Zatímco zkušení hráči Luhačovic hráli sebevědomě, mladý kádr soupeře se položil hned po první brance. Do 19. minuty se hrálo ve středu hřiště, poté ale skóroval z dobrých 25 metrů Martin Pavlíček – 1:0. Po půlhodině hry tečoval přihrávku do pokutového území V. Pavlíček tak šťastně, že se od tyče odrazila do branky. O chvíli později běžel sám na brankáře hlučanský Jaroněk, ale neuspěl. Trest přišel ve 37. minutě, kdy po rohu udeřil opět Martin Pavlíček. Chvíli nato se po kombinaci prosadil David Červenka – 4:0. I druhý poločas se odehrával ve stejném duchu. Domácí hráli, hosté působili odevzdaně, a proto nebylo divu, že Luhačovičtí svou výhru ještě zvýraznili. „Kvůli absencím jsme byli nuceni udělat mnoho změn v sestavě, i proto jsem tak hladký průběh nečekal. Soupeře jsme předčili ve všech směrech, dobře jsme kombinovali a vytvářeli si mnoho šancí. Zásadní byla aktivita našich hráčů bez míče,“ označil kouč Luhačovic Jan Jelínek.

Branky: 19., 37. Pavlíček M., 29. Pavlíček V., 40. D. Červenka , 58. Červenka O., 64. Slobodian, 71. Kořenek. Rozhodčí: Vlk, 77 diváků. Hluk: Červinka – Otrusiník (Vozár), Horák, Zalubil, Galuška, Athang, Sedláček, Kukla, Hanák, Mira Machala, Jaroněk.



BAŤOV – PROVODOV 1:3 (1:0)

K vidění bylo utkání dvou rozdílných poločasů. V prvním byli lepší domácí, kteří si vypracovali tři jasné brankové příležitosti, které nedokázali zužitkovat a vedení se ujali až po půlhodině hry trefou Pavla Krajči. Druhý poločas začal nešťastně pro Baťov, když se v 50. minutě vážně zranil brankář Vitásek, jenž musel být převezen do nemocnice. Domácí jako by tato situace poznamenala a od této chvíle přestali hrát svůj kombinační fotbal. Zkušený Provodov přidal na aktivitě a výsledkem byl zvrat. Díky Halodovi, který nejprve vyrovnal z přímého kopu a následně proměnil dva nařízené pokutové kopy.

Branky: 31. Krajča – 63., 74. (pen.), 78. Haloda. Rozhodčí: Ambroz, 74 diváků. Baťov: Vitásek Roman (50. Dvořák) – Kopřiva (80. Rusek), Jakubowicz (87. Šnajdar), Krajča, Kašík, Vitásek Michal, Zapletal, Žáček, Ondráš, Bína (80. Zikmund), Sotolář. Provodov: Petr – Barcuch, Josefík, Budín (32. Haloda), Laciga, Urbánek, Chalupa, Zakopal, Elšík (61. Gargulák), Huťka, Velev (Kamenčák).

1. Brumov 6 6 0 0 0 17:3 18

2. Luhačovice 6 4 1 0 1 24:6 14

3. Skaštice 6 4 0 0 2 18:8 12

4. Baťov 6 3 1 0 2 15:10 11

5. Morkovice 5 2 2 0 1 23:9 10

6. Nevšová 6 3 0 1 2 17:15 10

7. Vel. Karlovice 6 3 0 1 2 17:15 10

8. Provodov 6 2 1 1 2 8:7 9

9. Holešov 6 2 1 1 2 8:8 9

10. Bystřice p. H. 5 2 1 0 2 7:10 8

11. Juřinka 6 1 0 1 4 15:11 4

12. Štítná n. Vl. 6 1 0 1 4 5:19 4

13. Hluk 6 1 0 1 4 5:19 4

14. Boršice 6 0 0 0 6 4:43 0