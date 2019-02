Zlín - Nádherná branková přestřelka byla v nedělním dopoledni k vidění na Letné. Mladí ševci v rámci utkání 25. kola MSFL porazili béčko Jihlavy 4:3, když už v poločase vedli 2:0 a nic nenasvědčovalo následujícímu dramatu. Vysočina se však do utkání hraného téměř bez obran vrátila a fanoušci si přišli po přestávce opravdu na své

FC TESCOMA ZLÍN B – FC VYSOČINA JIHLAVA B 4:3 (2:0)

První poločas probíhal čistě ve zlínské režii. Jihlava se jen bránila, špatně kombinovala a dvoubrankové manko pro ni bylo ještě milosrdné. Skóre otevřel již v deváté minutě Kurtin, po chybě brankáře Procházky zvyšoval po půlhodině snadnou dorážkou Švach.

„S prvním poločasem jsem byl z naší strany velmi spokojený. Hru jsme měli pod kontrolou, a kdybychom vedli výraznějším rozdílem, asi by se nikdo nemohl divit," konstatoval trenér zlínské juniorky Jaroslav Švach.

„My jsme první poločas odehráli velmi špatně a celý jsme jej prohospodařili," hněval se naopak jihlavský trenér Roman Kučera. Po přestávce ale Vysočina zásluhou Přibyla rychle snížila a začalo obrovské drama. Hosté mohli po hodině hry vyrovnat, jenže nařízenou penaltu zneškodnil Dobrovolnému výtečně Zapletal.

„To byl asi rozhodující moment. Přeskupili jsme řady, dostali jsme se do hry, a kdybychom vyrovnali, Zlín by se musel začít tlačit do plných," věděl Kučera.

Místo toho ševci za pět minut odskočili, když Kurtin svou druhou brankou v zápase ševce na chvíli uklidnil. „Klíčový okamžik. Místo vyrovnání jsme šli znovu do trháku. To nám hodně pomohlo. Bohužel vzadu jsme hráli hodně nekoncentrovaně a celý druhý poločas jsme si zbytečně zkomplikovali," pokračoval Švach.

Jihlava totiž po opakované střely Šandery znovu snížila. Ševci ale za tři minuty odpověděli gólem Holíka. Klid jim to však nedodalo, neboť Kolařík vzápětí znovu snížil a drama pokračovalo. Ve zbytku utkání si už ale Zlínští zasloužené vítězství pohlídali.

„Směrem dopředu jsme dnes byli hodně nebezpeční a hodně produktivní. I přes divoký průběh druhé půlky si myslím, že jsme vyhráli zaslouženě," oddechl si po třetí výhře v řadě kouč zlínské juniorky.

„My jsme sice předvedli po přestávce výrazně lepší výkon a podařilo se nám vstřelit i tři góly, nicméně za předvedenou hru v prvním poločase jsme si dnes body nezasloužili," souhlasil s ohledem na vývoj celého zápasu jeho jihlavský protějšek. „Zápas to byl ovšem parádní. Oba týmy vyznávají ofenzivní obal, což je u mládežnických celků naprosto v pořádku. Jen tak se mohou talentovaní fotbalisté dál rozvíjet," doplnil.

Branky: 9. a 65. Kurtin, 29. Švach, 82. Holík – 46. Přibyl, 78. Šandera, 83. Kolařík

Rozhodčí: Machálek – Ogrodník, Pochylý

ŽK: Kocián, Železník

Diváci: 110

Zlín B: Zapletal – Čelustka, Linek, Kocián, Hájek – Zlatković (62. Šumbera), Holík, Bublák – Salachna, Kurtin (73. Železník), Švach (46. Igwe). Trenér: Jaroslav Švach.

Jihlava B: Procházka – Ptáček, Šandera, Přibyl (68. Kavka), Beránek – Kryštůfek, Kolařík, Fadrný, Vodáček (52. Masopust) – Dobrovolný Zeman. Trenér: Roman Kučera.