„Při zákroku na Koláře ve mně zamrazilo. Byl to hrůzostrašný až kriminální zákrok. Jednalo se o útok na hlavu, stát se může cokoliv. Doufejme, že bude v pořádku, je to důležitý článek týmu,“ přeje si současný asistent trenéra zlínského Fastavu.

Skotský tým do zápasu vstupoval v lepší pozici, stačilo mu neinkasovat. To se však přihodilo po čtvrt hodině hry. Na domácích začala být znát podrážděnost a frustrace, která postupně eskalovala v jejich ostřejší zákroky.

„V první řadě si to nepohlídal pan rozhodčí, připustil extra tvrdou hru domácích – byly tam některé škaredé zákroky na žlutou, netrestal to, pak se to zvrtlo v surovost,“ všiml si David Hubáček.

Po hodině hry na to doplatil právě brankář Ondřej Kolář, kterého nevybíravě do hlavy trefil Kemar Roofe. „Odnesl to ošklivě. Máme zprávy, že utrpěl zlomeninu (čelní kosti – pozn. red.),“ poukázal na nejnovější oficiální informace klubu.

Kúdelovi věří

Emoce rostly také na straně slávistických hráčů. Těsně před koncem zápasu do ležícího Jana Kuchty nakopl míč stoper Rangers Connor Goldson. Nastala mela, kterou rozvířil Ondřej Kúdela – 33letý obránce Pražanů popošel ke Glenu Kamarovi, jemuž podle pozdějšího vyjádření sdělil „jsi zas…. chlápek“. Dle tvrzení domácího fotbalisty se však mělo jednat o rasový podtext.

„Ondru Kúdelu znám. Jsem přesvědčený, že neřekl, co se píše. Spíše se schovávají za nepodařený výkon a hru, kterou předvedli. Ondrovi věřím,“ má jasno Hubáček.

Incident ještě pokračoval po konci zápasy, kdy Kamara před zraky představitelů UEFY a trenéra Rangers Stevie Gerrarda pěstí udeřil Kúdelu. „Do fotbalu to stoprocentně nepatří. Nechápu, jak k tomu může dojít na takové úrovni jako je vyřazovací část Evropské ligy. Nezvládl to vůbec nikdo. Doufejme, že stávat se to nebude.“

Slavie Praha se po skalpu Rangers opětovně bude muset koncentrovat na samotný fotbal. Druhý a třetí dubnový čtvrtek proti londýnskému Arsenalu sehraje čtvrtfinále. A to velmi pravděpodobně bez brankářské jedničky Ondřeje Koláře, který by měl chybět čtyři až šest týdnů.

„Ondra je základní kámen týmu, vše odchytá. Mužstvo je na něj zvyklé, může to ovlivnit jeho hru. Slavia se však s tím musí vypořádat, nic jiného ji nezbývá. Každopádně je to velká ztráta,“ ví dobře Hubáček.

Už na stadionu Rangers se v brance představil uplynulý měsíc 18letý Matyáš Vágner. Vyjma talentovaného gólmana má Slavia na soupisce pro Evropskou ligu ještě Jana Stejskala a zkušeného 35letého brankáře Přemysla Kováře. „Ztráty Ondry pro ni určitě bude handicap. Přema už zápasy ale nechytá, úplně tomu nerozumím. Dovnitř však nevidím,“ netroufá si odhadnout, kdo by Koláře mohl nahradit.

Vyprodaný Emirates Stadium

Ať se mezi tři tyče postaví kdokoliv, bude čelit síle londýnského Arsenalu. Tedy mužstvu, proti kterému David Hubáček se svými spoluhráči dvakrát nastoupil v závěru léta a na podzim roku 2007. Při úvodním střetnutí tehdy na Emirates Stadium dominovali domácí výhrou 7:0.

„I když výsledek byl, jaký byl, tak na utkání vzpomínám jenom v dobrém, jednalo se o obrovský zážitek. Na vyprodaném stadionu jsme hráli Ligu mistrů. Škoda, že Slavia musí hrát bez diváků, byl by to velký svátek fotbalu,“ věří stále aktivní hráč Luhačovic.

Jak přiznává, rozdíl mezi oběma mužstvy byl obrovský. „Arsenal v té době měl velmi dobrý tým, vedl ligu. Působili tam hráči jako Fabregas, Walcott, Rosický, Hleb, Adebayour, bylo to vážně hodně silné mužstvo. Chtěli jsme si to s ním rozdat na férovku, poločas však byl 0:3, druhý už nebylo o čem, přidali další góly,“ vybavuje si stále živě jednoznačnou výhru favorita.

Domácí odveta, do které David Hubáček znovu zasáhl, již byla zcela o něčem jiném. „Hlavně jsme chtěli hrát jinak než na Emirates a to se nám povedlo. Výsledek 0:0 byl velký úspěch,“ cení si bezbrankové remízy, která byla jedním z klíčů třetí příčky ve skupině se Sevillou a rumunskou Steaou Bukurešť.

Arsenal tehdy na Slávisty nezapůsobil ryze fotbalovými kvalitami, ale také fyzickými dovednostmi. „Bylo to náročné. Rychlost anglické a české ligy je jinde. Člověk si ale zvykne a ví, už co čekat. Druhý zápas jsme se s tím už srovnali velmi dobře.“

Arsenal je zranitelný

Po třinácti a půl letech se oba kluby potkají znovu. A za zcela odlišné situace – Arsenalu mimo jiné v Premier League patří 10. příčka a cesta do vysněné Ligy mistrů pro něj bude schůdnější právě přes Evropskou ligu.

„Slavia potvrdila formu, vyřadila Leicester i Rangers, což svědčí o určité kvalitě. Arsenal je srovnatelný s Leicesterem, navíc za něj nehrají takové hvězdy jako dříve, mají tam mladší hráče. Šance jsou vyrovnané,“ neodepisuje první tým české nejvyšší soutěže.

Kanonýry v současné době sužuje především nestálost výkonů, což potvrdili naposledy – po nedělní výhře v derby nad Tottenhamem 2:1 výsledkově nezvládli domácí odvetný zápas osmifinále, který jim však účast ve čtvrtfinále nevzal. „Myslím, že jsou zranitelní. I když postoupili, tak naposledy třeba prohráli s Olympiakosem. O podcenění ale nemůže být řeč, Arsenal jistě už vypozoroval její výsledky.“

A co by mohla být síla Pražanů? „Předvádí náročný týmový fotbal, nemají tam individuality, jeden se obětuje za druhého. Jediný, kdo teď více vyčnívá je Nico Stanciu, který má čísla a asistence. Hraje týmově, nemá slabinu,“ uzavírá David Hubáček.