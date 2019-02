Kroměříž - Atraktivní soupeř, ale také jeho nechvalně proslulí fanoušci dnes dorazí na kroměřížskou Obvodovou. Místní Hanácká Slavia totiž hostí ve druhém kole Ondrášovka Cupu pátý celek první ligy Baník Ostrava.

Loni zvítězil Baník ve druhém kole poháru v Brumově těsně 2:1. Zápas sledovalo 1700 lidí a ostravští fanoušci byli v hledišti nejen slyšet, ale i vidět. Jak tomu bude dnes v Kroměříži? | Foto: DENÍK/Petr Fojtík

„Pro nás je takový zápas zpestřením sezony a pro některé kluky to bude vrchol kariéry. Nastoupit proti Baníku je dostatečná motivace, aby předvedli to nejlepší, co v nich je,“ pronesl kroměřížský kouč Jindřich Lehkoživ.

Jak ale sám vzápětí přiznává, důležitější jsou pro něj duely v MSFL, v níž je jeho tým po čtyřech kolech pátý. „Proto hráči, kteří nejsou zdravotně v pořádku, budou odpočívat,“ prozradil.

Hanáci v minulých letech přivítali v rámci Poháru ČMFS už čtyři prvoligové kluby a vždy prohráli. Soupeřům vstřelili jedinou branku a sedmnáct jich inkasovali (Žižkov 1:7, Drnovice 0:3, Teplice 0:3, Zlín 0:4). V sešívaném kroměřížském dresu zbyli už jen dva pamětníci, kteří nastoupili ve všech čtyřech duelech. David Klimek a Ondřej Stojaník.

„Baník je pro nás velkým lákadlem. V minulosti jsme už dokázali, že můžeme hrát s prvoligovým týmem důstojnou partii. Pro všechny to bude hodně náročný zápas. Na odpočinek nebude čas. Nechceme diváky zklamat a udělat si ostudu. Když dáme jeden gól, a prohrajeme 1:4, budeme spokojeni. Super výsledkem by byla remíza a penalty,“ přeje si obránce Stojaník.

V posledních devíti letech však Ostrava osmkrát přešla přes úskalí druhého kola a zaváhala jen před dvěma lety, když prohrála 0:2 na hřišti účastníka MSFL z Frýdku-Místku. „Chceme s favoritem co nejdéle držet přijatelný výsledek, aby se fanoušci měli na co dívat,“ přidal se Lehkoživ.

Nejvíc diváků bylo v poháru zvědavo na Teplice v roce 2002. Na Horvátha a spol. tehdy přišlo 1550 platících lidí. A podobná návštěva se dá očekávat i dnes. Přijet mají navíc asi tři stovky problémových ostravských fanoušků, na které se klub pečlivě připravil. „Klid na stadionu pohlídají bezpečnostní agentury z Ostravy a Zlína, a samozřejmě zvýšíme i počet pořadatelů,“ slibuje předseda představenstva kroměřížské Slávie Ivo Dvořák.

Pořádek mimo Obvodovou budou mít pod kontrolou přímo policisté. Hlídky těch státních se na zápas důkladně chystají a ve středu vyrazí do akce v plné polní. „Ve spolupráci s vedením HS Kroměříž budeme mít pod dohledem skutečně celé město. Policisté nebudou hlídkovat na stadionu, ale na jiných místech, kde by mohlo dojít ke střetům,“ informovala kroměřížská policejní mluvčí Barbora Balášová.

Ve spolupráci se svými státními kolegy budou město strážit také patroly městské policie. „Máme přichystána speciální bezpečnostní opatření, aby nedošlo k narušení klidu a výtržnostem. Do akce budou zapojeny desítky policistů, možná počet přesáhne i stovku,“ doplnil ředitel kroměřížských strážníků Miloslav Skřebský.