Loučení se sezonou se nepovedlo. Stejným výsledkem před týdnem zesměšnili Jeseník, nyní museli divizní fotbalisté Slavičína stejnou potupu strávit v domácím loučení s Kozlovicemi. Klíčové se ukázalo vyloučení Petra Švacha a čtyři trefy Adama Galetky.

„Přesně tak. Ale popravdě rozhodla efektivita. Zatímco my ze šesti šancí dali jeden gól, soupeř pět,“ spočítal kouč TVD Pavel Prešnajder, pro něhož to bylo loučení se slavičínským fotbalem. „Třítýdenní výměna názorů s vedením vyústila v mé rozhodnutí nepokračovat. Co bude dál zatím neřeším. Nyní mě čeká osmidenní cvičení,“ doplnil bývalý úspěšný fotbalista a nyní voják z povolání, jehož výběr nakonec obsadil sedmou příčku v divizi E.

SLAVIČÍN – KOZLOVICE 1:5 (0:2)

Valaši začali aktivně a vytvořili si dvě šance. Udeřilo ale na druhé straně, kdy nepokrytý Nekuda vybídl Galetku. „Následné vyloučení Petra Švacha bylo velmi přísné. Typicky roztaženýma rukama si pokrýval míč, ale sudí jej za údajný faul loktem přímou červenou poslal pod sprchy. Podobných zákroků, pokrytí byly jen v tomto zápase tři,“ ještě nyní kroutí hlavou Prešnajder.

Od té doby bylo znát oslabení Slavičína, hosté na přelomu poločasů dvakrát udeřili. „I v deseti jsme se snažili, soupeř byl ale šikovný a trestal nás hlavně z brejků. Tak velký gólový rozdíl na hřišti nebyl, porážka byla krutá. Kluci na vlastní kůži prožili, jaké to je, když rozstřílíte domácí. Nejednou jsme byli v této pozici kata,“ dodal Pavel Prešnajder.

Branky: 57. T. Švach - 13., 45. (pen.), 77. a 84. Galetka, 48. Nekuda. Rozhodčí: Galář, ČK. 39. P. Švach (Slavičín), 125 diváků. Slavičín: Kuja – Fojtík (75. Vaculík), Elšík, Zvoníček, Kocián, Horáček, P. Švach, Goňa, Šebák (57. Šťastný), Juřica (19. Kříž), T. Švach.