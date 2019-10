„Zatímco v krajském přeboru vyjde v průměru fotbalista na šedesát tisíc korun, o soutěž níže je to padesát tisíc. V I. B třídě pak o dalších deset tisíc korun méně,“ popisuje situaci v českém fotbale zkušený funkcionář, dlouholetý šéf fryštácké kopané a jeho mecenáš Vratislav Rudolf.

Velmi populární byla v minulosti hostování, která nyní legislativně nahrazují „limitované přestupy“. Tedy výpomoc na časově omezenou dobu. Hráč přitom během roku může změnit dres maximálně třikrát.

„V krajských soutěžích vyjde půlrok asi na deset tisíc korun. Vše je ale o domluvě,“ potvrzuje Rudolf, jehož Fryšták v létě postoupil do I. A třídy a má ambice se po letech vrátit do krajského přeboru.

„Nejvíce za hráče jsme dali sedmdesát tisíc korun. Z Viktorky Otrokovice k nám tehdy přicházel Jakub Hrnčiřík,“ zavzpomínal Rudolf, který si aktuálně nejvíce cení tria Vavruša, Sklenář, Valášek.

Strašák? Volný přestupní termín

Největší hrůzu mají kluby z volného přestupního termínu na začátku června, kdy může neprofesionální fotbalista přestoupit bez souhlasu a za tabulkovou hodnotu.

„A ta je oproti tržnímu i o polovinu nižší, vždy přitom záleží, do jaké soutěžní úrovně odchozí. Úplně nejhorší je to v případě hráčů nad 33 let, kdy během těchto tří letních týdnů odchází zcela zadarmo,“ doplnil Rudolf.

Odhady na aktuální hodnoty týmů hrajících moravskoslezské soutěže – MSFL a divize – již atakují milion korun.

„Hodnota klubu ve srovnání s Manchester City je ,,lehce“ menší, asi o 99,8 procent,“ vtipkuje Milan Roubalík, hrající předseda ještě nedávno divizního Holešova, kam by se rádi co nejdříve opět vrátili.

Můj tým má nevyčíslitelnou hodnotu, říká trenér Skaštic

Naopak trenér nováčka a štiky divize E Skaštic se do číselných dostihů pouštět nechtěl.

„Můj tým má nevyčíslitelnou hodnotu. Cením si především toho, že jsme na této úrovni jako jedni z mála ryzí amatéři, nikomu nic neplatíme,“ chlubí se kouč nováčka Roman Kolenič, který má ve svém středu jednu perlu. Se 47 góly nejlepšího kanonýra krajského přeboru a nyní i divize E Zdeňka Konečníka.

„Kdyby neměl zdravotní problémy, kde mohl být. Je to stále špičkový hráč, který je z našeho týmu nejcennější,“ přiznal.

„Finanční hodnota týmu se mi velmi těžko hodnotí, pro mě je každý hráč osobností. Každý má jinou hodnotu, na druhé straně právě jako celek mají u mě velmi vysokou cenu. Její výši ale úplně nedokážu odhadnout. Dal bych ale milion korun,“ bouchl do stolu trenér divizního Strání Igor Gúčik.

Nováček a lídr krajského přeboru z Kvasic má rovněž špičkový a jistě „drahý“ kádr. „Tipoval bych jej okolo sedmi set tisíc korun. Pokud Vojtášek udrží své kvality a poctivý přístup, bude patři mezi nejcennější a nejdražší. Jeho cena může atakovat i hranici sta tisíce korun,“ odhaduje kouč lídra krajského přeboru Petr Blaha.

MARTIN BŘENEK + ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU