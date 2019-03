„S kluky v kabině se o tom bavíme. Nevím, proč se řeší zrovna toto, vždyť jinde to je stejné. Třeba penalta pro Slavii na Bohemce byla mnohem horší,“ je přesvědčený osmadvacetiletý fotbalista.

Pivarníkův tým nerozhodila ani zpráva Komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR, která Proskemu vyčetla, že v 21. minutě přehlédl faul zlínského Tomáše Poznara na Ivana Ostojiče, jenž si vzápětí vstřelil vlastní branku.

V nastavení pak neměl být nařízen pokutový kop po kontaktu Jana Holendy s Poznarem. Ten penaltu proměnil a rozhodl o domácí výhře 2:1. Poslední Dukla si v pondělí na Proskeho verdikty stěžovala na internetových stránkách.

Tyto věci však jdou mimo zlínské fotbalisty. Ševci už se posledním duelem nezaobírají. „Soustředíme a připravujeme se už na další duel v Liberci,“ tvrdí Bartošák.

Brumovský odchovanec se na nadcházející ligové střetnutí těší. Vždyť u Nisy dva roky působil. Pod Ještědem si zahrál evropské poháry, nakoukl do reprezentace. „Bude to pro mě speciální zápas. Mám zvýšenou motivaci. Proti bývalému klubu chci uspět,“ říká odhodlaně.

V liberecké kabině už ale moc borců nezná. Na severu Čech působil pouze s Karafiátem, Breitem a Potočným, ostatní hráči Slovanu přišli do klubu později. Hlavní postavou současného Liberce je útočník Libor Kozák.

Urostlý kanonýr se do Česka vrátil po dlouhých jedenácti let. Na jaře se v pěti zápasech trefil třikrát, další šance zahodil. Proti Spartě dokonce neproměnil pokutový kop.

„Je to výborný fotbalista, lídr týmu. Musíme si na něj dát velký pozor,“ ví Bartošák.

Liberec však není jenom Kozák. Slovan má v kádru i další zajímavé fotbalisty. „Hra soupeře je založená na presinku, běhání a bojovnosti,“ připomíná zkušený obránce Zlína.

Severočechům se ale nyní moc nedaří. Před dvěma týdny doma neuspěli proti Spartě, v pondělní dohrávce zase těsně prohráli v Olomouci.

„Tam ale měli skvělý začátek. Bohužel pro ně z první šance inkasovali a Sigmě narostla křídla,“ říká. „Liberec má výkyvy, snad ho bude mít i s námi,“ přeje si s úsměvem Bartošák.

Moravané jedou na sever Čech v dobré náladě. Ševci zvládli poslední dvě kola a dál drží šestou pozici.

„Odrazili jsme se od dobrého výkonu s Baníkem,“ pronesl bývalý hráč Karviné nebo Žižkova.

„V Liberci nemáme co ztratit. Nejedeme tam ale pro porážku. Budeme bojovat,“ vzkázal.

Komplikaci pro Zlín může být případný dodatečný dvouzápasový disciplinární trest pro útočníka Poznara, který se však proti němu odvolal, a jelikož odvolací komise FAČR zasedne až na konci března, může klíčový forvard v sobotu hrát.

„Poznymu se daří. Pokud by nehrál, byla by to pro nás určitě ztráta,“ ví Bartošák.

Problémem může být také těžký terén. S trávníkem mají na stadionu U Nisy dlouhodobě velké problémy, kvalitě hrací plochy neprospívá ani současné aprílové počasí.

„Terén po zimě bude těžký, bude to boj,“ tuší Bartošák.