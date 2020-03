Juventus, který se o někdejší český talent stará, se stejně jako i další slavné velkokluby snaží minimalizovat riziko spojené s nákazou. Zrušené jsou tréninky, celý tým je navíc kvůli pozitivnímu testu obránce Ruganiho v karanténě.

„V tuto chvíli jsou důležitější věci než moje zranění, ale je pravda, že současná situace mi moc nepomáhá,“ hlásí ze severu Itálie zlínský odchovanec, kde zůstává zavřený v bytě a čeká na to, zda se šíření nákazy podaří dostat pod kontrolu a definitivně zastavit.

Jak vnímáte současnou situaci? Je to v Itálii opravdu tak strašné, jak popisují česká média?

Situace v Itálii je opravdu kritická. Neřeší se tady nic jiného. Příjemné to rozhodně není. Hlavní však je, že v posledních dnech tady člověk nikoho nevidí jít bez roušky. Lidé to začali brát více vážně, začali se chránit, takže doufám, že i díky těmto opatřením se situace tady zlepší.

Jak moc se vás dotýkají opatření, která zavedla italská vláda?

Já jsem už asi týden v domácí karanténě. Tím, že se tady léčím, tak se dostávám do kontaktu s hráči Juventusu a dalšími lidmi z klubu. Někteří z nich byli pozitivně testováni, takže podle nařízení zůstávám doma a vůbec nevycházím.

Jak to nyní vypadá v Turíně?

Sice je to jenom deset, dvanáct dní, co začaly přibývat nakažení, ale přijde mi to jako mnohem delší doba. Je pravda, že už jsem dlouho nikde nebyl. Většinou jsem se šel jenom projít kolem baráku. Ale co jsem slyšel už předtím, kdy se situace začala zhoršovat, tak odpoledne i ve večerních hodinách v centru Turína byli dva, maximálně tři lidi. Bohužel v Itálii to nechali zajít daleko. Od určité chvíle to ale lidé začali brát vážně. Chrání se. Spíš zůstávají doma a nevystavují se žádnému nebezpečí.

V karanténě je Pavel Nedvěd i další osobnosti Juventusu. Jak funguje slavný klub?

Už je to více než týden, co v Juventusu byly pozastaveny tréninky. Uzavřelo se sportovní centrum, všichni jsou doma v karanténě.

Nemáte chuť se vrátit okamžitě domů?

Samozřejmě chuť by byla, zvlášť v posledních dnech, kdy jsme pochopil, že tato situace asi bude na delší dobu. Jinak jsem to ale ani neřešil. Snažil jsem se být tady a plnit si individuální plán. Uvidíme, co bude v dalších dnech. I kdybych měl zůstat v Itálii, nic se nestane. Postarám se o sebe. Zatím o tom tak moc nepřemýšlím.

Jak jste na tom po zdravotní stránce? Blíží se váš návrat na trávníky?

Po prvních dvou měsících terapií jsem necítil žádné zlepšení. Od února s přibývající zátěží se zlepšoval i můj stav. Začal jsem už pomalu chodit i na hřiště, trénoval jsem ale jenom individuálně. Proto je velká škoda, že se to nyní kvůli karanténě a šířícímu koronaviru trošku pozastavilo. Uvidíme, jak na tom budu po té pauze. Doufám, že se stav bude jenom lepšit a že se z této těžké situace konečně dostanu a budu se moc vrátit na trávníky, kde to mám moc rád a kde jsem nejšťastnější.

Můžete léčit svoje zranění i v době karantény?

Bohužel v tuto chvíli jsem zavřený jenom v bytě, takže nemohu mít žádnou fyzioterapii. Ty jsou pozastavené. Snažím se ale plnit individuální program, který je daný. Musím nějak pomoct a ulevit zraněným nohám a v rámci možností se udržovat v kondici. Nemohu ale s nikým přijít do blízkého kontaktu.

Co říkáte na odložení mistrovství Evropy na příští rok?

Samozřejmě sleduji i sportovní zprávy, takže jsem o odložení Eura věděl. V tuto chvíli si nedovolím tvrdit, zda jde o správné nebo špatné rozhodnutí. Kdyby se ale současná složitá situace vyřešila v nejkratší možné době, v což jako optimista doufám, tak si myslím, že to je dobrá varianta. Bude čas na dohrání ligových soutěží a kluby nepřijdou o nějaké obrovské peníze. Navíc všichni, co si zaslouží tituly, je také získají sportovní cestou. Za mě je to dobrá volba.

Myslíte si, že se dohrají česká i italská liga? Třeba volejbal už sezonu definitivně odpískal?

To si netroufnu říct. Teď jsem v Itálii, takže nejvíc sleduji situaci tady. Nikde jsem ale moc nezaznamenal, že by se to nějak detailně řešilo. Vím, že ve Švýcarsku všechny kluby chtěly soutěž v náhradních termínech dohrát. Tam proto udělají všechno. Jak to ale bude v Itálii nebo v Česku, si netroufám tipovat. Samozřejmě na prvním místě je zdraví lidí. Hlavní je, abychom se z této situace dostali.

Váš kamarád Šimon Chwaszcz podepsal ve Zlíně profesionální smlouvu. Překvapilo vás to?

Určitě ne. Věřím totiž v jeho fotbalové a hlavně lidské schopnosti. Byl jsem z této zprávy nadšený. Šimon je obrovský kamarád, strašně moc mu to přeji. Vím, že má fotbal hodně rád a že má na to, aby se prosadil. Vím, čím vším si v posledním období prošel a jak moc miluje fotbal. Ve chvíli, kdy měl možnost se na fotbal více soustředit, mohl dokázat, že měl a má obrovský talent, což ukázal už první půlrok v Uherském Brodě, kde střílel spoustu krásných gólů. Toto je taková malá odměna za to všechno, čím si prošel.

Co mu chybí, aby se prosadil do sestavy ligového týmu?

Věc, ke které ho hodně nabádám, je zdravé sebevědomí. Šimon je ale pořád hodně mladý a má všechno před sebou. Smlouva ve Zlíně může být první krůček k tomu, aby se v kariéře posunul zase o kousek dál. Vždyť šel z třetiligového týmu do profesionálního prvoligového klubu, který s ním podepsal profesionální smlouvu, což se nestává každý den. Musí na sobě ale dál makat, konkurence je totiž obrovská. Věřím však, že příležitost se naskytne.