Ivan Pecha, trenér SK Újezd: „Třetí zápas Ligy 4 odehrál Újezd za dusného počasí na solidně připravené trávě v Drnovicích. My jsme měli za úkol napravit hrozný první poločas z minulého týdne proti Slopnému a za druhé se případnou výhrou posunout do čela tabulky Ligy 4, když Slopné v sobotu doma nečekaně zaváhalo proti Vysokému Poli a nám tak nabídlo šanci se při plném bodovém zisku dostat na první místo tabulky po třech odehraných kolech. Drnovice na tento zápas posílily svůj tým Danem Horáčkem z divizního Slavičína a Dominikem Plškem z Vlachovic. Přesto jsme to byli my, kdo nastupoval do utkání v roli mírného favorita zápasu.

Utkání i díky dusnu nemělo bůhví jaké tempo, kdy navíc se hrálo v 14:30 hodin odpoledne, ale přesto jsme první půlku byli lepším a aktivnějším týmem, i když i v naší hře bylo docela dost nedostatků. Přesto klady převážily nad zápory a kluci dobrou hrou a proměňováním šancí tento zápas rozhodli už v prvním poločase. První tři střely z našich kopaček ještě v síti neskončily, ale ta čtvrtá v osmé minutě z kopačky Pepy Strušky se pěkně vměstnala k pravé tyčce domácího brankáře. Domácí odpověděli přesně za osm minut, když zvládli rychlý brejk a domácí Chovanec pěknou bombou pod levou šibenici nedal Milanovi Bodlákovi v bráně moc šancí. Remízový stav trval ale pouze dvě minuty, protože v 18. minutě se ve skrumáži po rohovém kopu prosadil náš stoper Ondra Častula a vstřelil druhou branku. Pak pro drobné zranění střídal Filipa Martinka na pravé záloze Lukáš Fiodor a opět jako minule se po svém příchodu na trávník dokázal docela rychle střelecky prosadit. Ve 26. minutě "zavřel" na zadní tyči Ondrův dlouhý aut a míč pohotově doklepl do sítě. A když na poločasových 4:1 upravil aktivní Pepa Struška střelou z penalty, kdy potrestal faul ve vápně na jeho osobu, tak z toho bylo docela pohodlné poločasové vítězství. A to ještě jsme pár tutovek v první půlce dokázali zahodit.

Druhý poločas se sestava ještě více protočila, do hry naskočili postupně další dorostenci a matador Zbyněk Velecký. Jenže nebylo to jen jejich vinou, ale celkově jsme pro změnu odehráli špatnou druhou půlku zápasu v Drnovicích. Tady nás naštěstí domácí potrestali jen jednou, když se krátce po změně stran nádherně zpoza velkého vápna trefil divizní Dan Horáček, ovšem domácí prakticky celý druhý poločas byli herně lepší i aktivnější než my. My si nedokázali kloudně vícekrát přihrát po sobě a místo abychom zápas v pohodě dohráli, tak náš výkon byl hodně neslaný nemastný, což i kluci v kabině si po zápase sami přiznali. Drnovice odehráli druhou půlku velice sympaticky a občas se Milan v bráně musel snažit, aby se rozdíl neztenčil ještě víc. Nakonec už ale neinkasoval, i když se domácí hráč trefil potřetí. Tentokrát ovšem domácí stoper "Bagr" ukázkově překonal hlavou vlastního brankáře v 78 minutě po opět dlouhém autu Ondry Častuly.“

Slopné - Vysoké Pole 3:4 na penalty

Zdeněk Outrata , trenér SK Slopné: „Začátek utkání ovlivnila silná bouřka, která podmáčela terén, což poznamenalo naši kombinační hru. Začátkem zápasu jsme si vytvořili 3 velmi dobré gólové šance, které jsme bohužel neproměnili. První poločas se hrál vyrovnaný fotbal, ale v druhé části 1. poločasu začalo Vysoké Pole hrát lepší fotbal a v 30. minutě jsme inkasovali první gól. Soupeř dál pokračoval v dobré hře a zvýšil vedení ve 37. minutě na 2:0. Ke konci prvního poločasu jsme se zvedli a po hezké kombinaci ze strany Marek Červík střelil kontaktní gól a s výsledkem pro náš neprospěch jsme šli do kabin. V druhém poločasu se hrál fyzicky náročný fotbal kde si obě mužstva vytvořila několik gólových příležitostí. Ale až v 76. minutě střelou z dálky vyrovnal Tomáš Ťok na 2:2. Bohužel krátce na to jsme faulovali ve vápně a byl nařízený pokutový kop, kterému přispěl mokrý terén. Soupeř penaltu bez problému proměnil a rychle šel zase do vedení. Nám se dobrou hrou podařilo utkání srovnat na 3:3 v 86. minutě gólem Martina Váni. Zápas šel do penalt, které jsme nezvládli a soupeř odjel s vítězstvím 3:4 na penalty. Utkání mělo kvalitní úroveň za co jako trenér jsem rád, že si držíme vysoký standard hry.“

Komentář Vysoké Pole: „Hosté po dvou domácích zápasech nastoupili poprvé k utkání venku , a to proti současně prvnímu týmu ze Slopného. Domácí stejně jako při zápase v Újezdě využili tří posil do sestavy a to ex ligového Ťoka (Rakousko) Váňu (Uherský Brod) Hulín (Uherský Brod) . Hosté využili k posílení Jana Kořenka (Luhačovice) Jakuba Fojtů (Slavičín) a Tomáše Koloucha (Brumov).

Domácí nastoupili do utkání aktivně a vytvořili si dvě velké šance , nejprve krásnou střelou z poza velkého vápna trefili tyč , a chvilku nato jim velkou šanci zlikvidoval hostující brankář. Poté se dostaly do hry i hosté a začali být velmi nebezpeční směrem dopředu. Vypracovali si mnoho šancí a dvě z nich dokázali proměnit a dostali se do vedení 0:2 . Domácím se podařilo v závěru poločasu snížit na 1:2 , kdy domácí hráč přetlačil při souboji ve vápně hostujícího hráče a bezpečně zakončil. Hosté mohli jít v poslední minutě do vedení 1:3 ,kdy pádil sám na brankáře Fojtů udělal brankáři kličku ale zakončil málo razantně a tak domácí obránce stihl skluzem vykopnout z brankové čáry.

Do druhého poločasu nastoupili domácí aktivně a vytvořili si tlak a šance jednou trefili břevno další zlikvidoval brankář hostů. Hosté se oklepali , a opět utíkal z boku sám na brankaře Fojtů rozhodl se pro střelu a trefil břevno. Poté si domácí i hosté vypracovali velké množství šancí ale žádná se neujala. Když už začalo vypadat, že hosté ubrání výsledek 1:2 tak zaúřadoval exligový Ťok . Rychle převzal z blokovaný míč a mezi obránci vypálil nechytatelnou ránu k tyči a srovnal na 2:2. Hostům se za několik minut podařilo opět dostat do vedení, kdy po faulu na Kořenka bezpečně proměnil penaltu Fojtů. To nebyla poslední penalta v závěru utkání si zkušeně došel pro penaltu hostující Váňa ,který ji sám bezpečně proměnil. Utkání tedy došlo do penaltového rozstřelu ve kterém byli úspěšnější hosté. Celkově bylo k vidění velmi zajímavé utkání se spoustou šancí i emocí, které muselo bavit.“

Liga4, 3. kolo

Drnovice - Újezd 2:5 (1:4)

Branky: 16. Chovanec, 47. Daniel Horáček – 8. a 45. z penalty Struška, 18. Častula, 26. Fiodor, 78. vlastní

Diváci: 80

Drnovice: Slovák - Chovanec, Struška, Plšek, Fojtů, Stránský, Kostka, Húšť, Zicha, Honek Vlastimil, Horáček Daniel, Horáček Martin, Dorničák Ladislav, Dorničák Lukáš, Machů Jan, Machů Michal, Vlček Tomáš

Újezd: Bodlák - Repatý, Maňas, Častula, Hlavička, Bělaška, Hrnčiřík, Belžík, Martinek, Struška, Kovář, Fiodor, Máčalík, Hovořák, Velecký, Machalíček

Slopné - Vysoké Pole 3:4 na penalty (1:2)

Branky: 39. Červík, 76. Ťok, 86. Váňa - 30. Tománek, 37. Jan Kořenek, 78. Fojtů

Diváci: 65

Slopné: Šlapal - Studeník, Martinus, Ťok, Kolařík, Heinz Pavel, Valenta, Hulín, Frolo, Žáček, Červík, Valenta, Kozubík, Váňa Martin, Švach Šimon, Švach Štěpán

Vysoké Pole: Doruška Luděk - Kolouch, Sucháček, Fojtů, Tománek, Trčka, Naňák, Vlček, Doruška Pavel, Kořenek Jan, Kořenek Matěj, Machů Tomáš, Machů Vojtěch

1. Újezd 3 2 0 1 0 16:10 7

2. Slopné 3 1 1 1 0 17:12 6

3. Vysoké Pole 3 1 1 0 1 10:10 5

4. Drnovice 3 0 0 0 3 6:17 0