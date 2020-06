Ivan Pecha, tréner SK Újezd: „Druhý zápas Ligy 4 přinesl pikantní derby jako řemen a hned souboj o vedoucí příčku, kdy se na hřišti v Újezdě spolu v neděli odpoledne utkali domácí Újezd a hostující Slopné. Nám chyběli oproti minulému zápasu tři hráči základní sestavy. Ale zase další tři se do sestavy vrátili, takže poskládat sestavu nebyl úplně problém. Ten se objevil krátce po začátku utkání, i když tomu tak zpočátku nic nenasvědčovalo. Po rohovém kopu se ve skrumáži před hostující brankou nejlépe zorientoval stoper Karel Repatý a nekompromisní bombou málem prorval síť hostujícího brankáře. Nevím jestli tahle branka, nebo něco jiného, ale mí svěřenci vůbec nepochopili první půlku samotnou podstatu fotbalu, že bez běhání, bojovnosti, nasazení a chuti se fotbal nedá hrát ani na plácku za barákem!!!

Z naší strany se objevila lenost, bázlivost, neschopnost vůbec něco udělat pro úspěch týmu a první půlka byla to nejhorší, co hráči SK Újezd pod mým vedením předvedli. Proto není divu, že jsme zcela zaslouženě ve 32 minutě prohrávali 1:4 a abychom si kalich hořké trapnosti vypili až do dna, tak jsme před půlí dostali pátou facku do šatny! Jestli si někdo myslí, že pak v kabině lítaly věci a předměty, tak toho asi zklamu. Jen jsem hráčům řekl, že svým výkonem a přístupem hazardují se jménem SK Újezd a hlavně svým vlastním. Ono nestačí si na fotbalistu jen hrát a myslet si to, ale je třeba to předvést na hřišti. A každý u sebe.

Asi tahle slova padla na úrodnou půdu, jelikož ve druhém poločase, kdy jsme už neměli co ztratit, se kluci hlavně morálně neskutečně zvedli a dokázali nemožné. Srovnat čtyřbrankové manko proti na koni sedícímu soupeři. A pomohla k tomu rychlá branka střídajícího Lukáše Fiodora, který nic nevymýšlel a chytrou střelou ve 46 minutě vykřesal jiskru naděje. Tuhle jiskru pak ještě více rozdmýchal ten nejzkušenější.

V 50 minutě dostal Jindra Hrnčiřík pěknou průnikovou přihrávku přes střed obrany a z očí v oči nedal Slopenskému brankáři šanci - 3:5. Hosté znejistěli a nám narostla křídla. A když po standardní situaci, kdy ve vápně zahrál jasnou rukou hostující hráč a opět Jindra Hrnčiřík proměnil 15 minut před koncem penaltu a snížil na rozdíl jedné branky, byla malá Újezdská senzace na dosah. My se po zbytek zápasu snažili vyrovnat, zatímco hosté nám opět odskočit na rozdíl aspoň dvou branek a nutno říct, že šance na to stejně jako my na vyrovnání i oni měli.

Jenže ve druhé půlce už žádný gól nedali, a tak přišla naše sladká tečka na závěr. V 88 minutě znovu Jindra Hrnčiřík ukázal, že nejlepší řešení je to nejjednodušší. Nic nevymýšlel u rohového praporku a poslal ostrý a krásný centr do vápna, kde jej na zadní tyči hlavou uklidil do sítě asi jediný hráč, který za první poločas snesl aspoň nějaké měřítko - Pepa Struška. A Pepa zaslouženě vyrovnal a rozproudil veliké emoce, které po hrůzném prvním poločase, se nakonec v dobré obrátilo. V tuto chvíli byli všichni hráči pro mě morální vítězi zápasu, a že nakonec nezvládli dovednostní soutěž v podobě penalt o druhý bod, mě osobně až tak netrápilo.“

Zdeněk Outrata, trenér SK Slopné: „Utkání pro nás nezačalo šťastně po úvodním tlaku domácího mužstva a špatné hře naší obrany jsme brzo inkasovali první gól. Poté jsme se probudili, začali dobře kombinovat, vyhrávat osobní souboje a již po třech minutách kdy po centru ze strany se nám podařilo vyrovnat krásnou střelou Libora Žáčka. Od té chvíle bylo na hřišti pouze jedno mužstvo. Ve dvacáté minutě po faulu ve vápně byl nařízen pokutový kop, který s přehledem proměnil Jakub Hulín. Dál jsme pokračovali v dobré hře a dalšími třemi góly v průběhu prvního poločasu jsme šli do kabin s vedením 1:5.

Do druhého poločasu jsme do 51.minuty byli stále v kabinách a inkasovali od Újezdu dva rychlé góly a utkání se pro nás značně zkomplikovalo. Soupeř dál pokračoval ve velmi dobré hře založené na důrazu v osobních soubojích. A po faulu naší obrany v 75.minutě byl nařízen pokutový kop, který soupeř proměnil. Poté jsme si vypracovali několik gólových příležitostí, které jsme zahodili. Závěr zápasu jsme nezvládli a Újezd v 88.minutě po centru z pravé strany upravil skóre na 5:5. Utkání šlo do penalt, které jsme naštěstí zvládli a z Újezdu si odvezli 2 body. Bylo to atraktivní utkání jak pro fanoušky tak pro hráče, které mělo veškeré atributy kvalitního fotbalu. A pro mě jako pro trenéra to bylo hořké vítězství. Děkuji pořadatelům SK Újezd za skvělou organizaci.“

Vysoké Pole - Drnovice 4:1 (0:1)

Po nevydařeném zápase s okresním Újezdem domácí narazili na tým Drnovic. Domácí pro tento zápas posílili Jan Doruška z Ostrožské Nové Vsi, Petr Janoš z Hvozdné a Jakub Fojtů ze Slavičína. Hosty pro tento zápas posílili Josef Slovák z Tichova a Daniel Horáček ze Slavičína. Domácí měli od začátku víc ze hry, ale po nepřesném zakončení přišla odplata v podobě obdrženého gólu. Domácí obránce udělal hrubou chybu a hostující hráč se ocitl sám před brankařem a bezpečně zakončil.

Domácí zvýšili tempo hry, vypracovali si velké množství příležitostí, dokonce orazítkovali 2x tyč, ale brankáře hostů se jim nepodařilo překonat. Do druhého poločasu domácí vstoupili velice dobře, nejprve potřetí orazítkovali tyč, ale o několik minut později po zásluze srovnali. Od tohoto gólu domácí převzali otěže hry. Další góly přišli z penalty a další po nádherných kombinacích. Za stavu 4:1 se hosté dožadovali odpískání pokutového kopu po nastřelené ruce domácího obránce, ale rozhodčí tento zákrok nezhodnotil jako penaltový. Navíc na počátku této akce byl útočný faul hostujícího útočníka na domácího obránce. Věříme, že si diváci užili nádherné nedělní odpoledne zpříjemněné o výhru domácího týmu. Stejně jako minulý týden zápas navštívilo velké množství diváků.

Liga4, výsledky 2. kola

Újezd - Slopné 5:6 na penalty (1:5)

Branky: 50. a 75. Hrnčiřík, 6. Repatý, 46. Fiodor, 88. Struška – 9. a 24. Žáček, 20. Hulín, 32. Štěpán Švach, 45. Váňa

Diváci: 200

Újezd: Újezd: Bodlák - Maňas, Bělaška, Hrnčiřík, Škrabola, Hlavička, Vaculín, Martinek, Struška, Fiodor, Máčalík, Hovořák, Velecký, Repatý, Kovář, Slovák, Kubíček.

Slopné: Šlapal - Studeník, Martinus, Ťok, Kolařík, Šůstek, Valenta, Hulín, Frolo, Žáček, Červík, Valenta, Kozubík, M. Váňa, Šimon Švach, Štěpán Švach.

Vysoké Pole - Drnovice 4:1 (0:1)

Branky: 52. Matěj Kořenek, 65. a 80. Fojtů, 78. Jan Doruška - 22. Martin Horáček

Diváci: 200

Vysoké Pole: Luděk Doruška - Mana, Slovák, Kořenek, Sucháček, Zámečník, Fojtů, Tománek, Janoš, Trčka, Naňák, Vlček, Jan Doruška, Pavel Doruška, R. Machů, S. Machů, T. Machů, V. Machů.

Drnovice: Slovák - Chovanec, Kostka, M. Húšť, B. Honek, V. Honek, D. Horáček, M. Horáček, La. Dorničák, Lu. Dorničák, J. Machů, M. Machů, T. Vlček.

Tabulka po 2. kole

1. Slopné 2 1 1 0 0 14:8 5

2. Újezd 2 1 0 1 0 11:8 4

3. Vysoké Pole 2 1 0 0 1 6:7 3

4. Drnovice 2 0 0 0 2 4:12 0