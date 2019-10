Aktuálně desátý tým III. třídy skupiny A zaregistroval čtyřiadvacetiletého Portugalce. Joao Nuňo Gameiro Da Costa Martins Pedro, který studuje ve Zlíně, si premiéru odbyl v nedělním zápase na hřišti vedoucí Lhoty.

V soutěžním zápase nastoupil fanoušek Španěla Fernanda Torrese po několika letech.

„Pedro“, jak mu noví spoluhráči přezdívají, měl hrát už před týdnem doma proti Žlutavě, ale v IS systému FAČR neměl fotku, takže si na debut musel počkat.

Proti Lhotě nezklamal, porážce ale nezabránil.

„Po zranění Tomáše Hlavinky nastoupil už ve dvanácté minutě a hrál až do konce zápasu. Na to, že do utkání zasáhl po tolik letech, podal velice dobrý výkon. Dokonce mohl i skórovat, ale šanci neproměnil. I tak ho musím pochválit. Nikdo nečekal, že se s tím tak popere. Věřím, že se jeho výkony budou ještě zlepšovat,“ prohlásil hrající předseda TJ Sokol Lípa Jiří Švejda.

Joao Nuňo Gameiro Da Costa Martins Pedro si ale těžšího soupeře pro svoji premiéru vybrat nemohl. Vedoucí Lhota ještě neprohrála a je v čele tabulky. Hosté ale i přes prohru 1:4 byli favoritovi rovnocenným protivníkem.

Portugalce do Lípy zlanařil Švejdův kamarád Marek Šranko.

„Potkali jsme se v Přílukách, odkud zamířil k nám. Jednou se zmínil, že jeho přítelkyně má kamarádku, která se stará o zahraniční studenty ve Zlíně a že je tam jeden Portugalec. My jsme s tím neměli žádný problém. Naopak jsme byli rádi za každou novou krev,“ líčí Švejda.

Zahraniční akvizice souhlasila a přijela do Lípy na trénink.

„Ze začátku to bylo takové srandovní. Každý se ptal, jak se jmenuje, ale skoro nikdo si to nezapamatoval. Každý věděl, že je Pedro, ale právě tak se se říká i Šrankovi,“ usmívá se.

Zaregistrovat novou posilu ale nebylo vůbec jednoduché.

„Museli jsme si vyžádat povolení jeho mateřského oddílu ze zahraničí, což bylo celkem zajímavé, protože jeho bývalý klub byla Benfica Lisabon, kde hrál za béčko žáků,“ říká Švejda.

Na potvrzení ze slavného portugalského týmu čekali opravdu dlouho.

„Měli na to čtyřicet dní. Osobně jsem jim napsal email v angličtině, ale na něj bohužel nikdo nereagoval. Sám do klubu volal i Pedro, ale řekl mu, že jsou tak velký klub, že na to nemají čas. Nakonec to ale odklikli a stal se hráčem Lípy,“ pravil.

Předseda klubu od čtyřiadvacetiletého fotbalistu až tolik nečeká.

„Ať to dopadne jakkoliv, jsme rádi za každého hráče, protože na vesnici v nejnižších třídách není kde brát,“ připomíná.

„Už nikdo nechce hrát za pivo a párek, jak tomu bylo dřív. Lidí se srdíčkem je velmi málo,“ přidává.

Snaživý Portugalec může být příjemným oživením nejenom sestavy Lípy, ale celé okresní soutěže.

„Na prvním tréninku mu to moc nešlo. Přece jenom bylo vidět, že dlouho nehrál. Když ale na mě střílí, má celkem silnou střelu a je výborný v práci balonem. Jeho technika je velmi slušná,“ chválí novou akvizici chytající předseda Sokola, který si pochvaluje přístup čtyřiadvacetiletého Portugalce.

„Je hodný, skvěle se hodí do party,“ pochvaluje si Švejda.

Někteří spoluhráči komunikují s novým parťákem v angličtině, jiní ho zase učí česká slovíčka.

„Před čtrnácti dny jsme měli jednu školní akci, na které jsme opékali špekáčky. Dvacet jich zbylo, tak jsem je vzal klukům na trénink. Pedro vůbec nevěděl, co to je. Chtěl to jíst jako hot dog, něco takového prý měl poprvé v životě,“ směje se Švejda.

Jak dlouho v klubu rodák z Lisabonu zůstane, zatím neví.

„Do konce sezony u nás bude hrát určitě, ale nevíme, jak to má se školou. Až ji dodělá, asi o něj přijdeme,“ tuší.

Do té doby si ale budou fotbalisté Lípy užívat přítomnosti zahraniční akvizice.