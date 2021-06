„Očekávali jsme různá mužstva, mohli jsme dostat i soupeře z MSFL, z daného pohledu je tak los pro nás přijatelný,“ pronesl hlavní kouč Slavičína Petr Slončík.

„S Holešovem jsme plánovali přípravu, nakonec nám ho přisoudil los . Uvidíme, jak poskládají mužstvo, vzhledem k účasti v divizi ho budou muset doplnit o nějaké kluky. Z jejich strany to vždy bylo o fotbale,“ liboval si lodivod nejlepšího týmu loňského anulovaného ročníku Divize E.

Účast v Mol Cupu nebere jako pouhou přípravu. „Je to pohár, chceme postoupit co nejdále,“ burcuje Slončík.

Nedávného účastníka krajského přeboru bude hostit také Vsetín, který se utká s Bílovcem.

„I když se jedná o nováčka soutěže, tak v posledních letech vždy chtěli postoupit. K dispozici mají zkušené mužstvo, hodně hráčů hrálo vyšší soutěž. Pro nás to bude dobrá prověrka na novou sezonou,“ věří hlavní trenér Valachů Miroslav Mičega.

„Pochopitelně chceme postoupit, spíše to však budeme brát jako přípravu na nový divizní ročník. Bude to první soutěžní zápas sezony, uvidíme, na čem jsme,“ nechává se překvapit Mičega.

Konkurenční Valašské Meziříčí čeká pohárový duel v Novém Jičíně, kde dříve působil trenér Pavel Hajný. „Nijak zvlášť prestižně to neberu. V kariéře jsem toho prošel víc, navíc z Nového Jičína jsem pryč už dva roky. Na druhé straně bych kecal, kdybych řekl, že to nijak neprožívám. Pokud bychom dostali Vsetín, kde bydlím, bylo by to pro mě podobné,“ říká Hajný.

Utkání MOL Cup bere jako dobrou přípravu na mistrovské boje. „Je to taková lepší příprava,“ míní. „Samozřejmě víme, že když postoupíme do dalších kol, můžeme narazit na kvalitního soupeře z první nebo druhé ligy. Pokud to ale dopadne katastrofou, jsem naštvaný, že se vůbec hrálo,“ dodává s úsměvem.

Oficiální hrací termín předkola letošního ročníku Mol Cupu je stanovený na 25. července, konkrétně čas 17.00 hodin. První kolo je na programu 11. srpna.

Předkolo Mol Cupu:

Slavičín – Holešov

Strání – Břeclav

Vsetín – Bílovec

Skaštice – HFK Olomouc

Bzenec – Uherský Brod

Nový Jičín – Valašské Meziříčí