V Kroměříži se na souboj s Opavou těší.

„Čeká nás zajímavý ligový soupeř. Chceme favorita potrápit a ukázat, co v nás je. Pokusíme se odehrát co nejlepší zápas. Pro každého fotbalistu je utkání s týmem z nejvyšší soutěže vždycky velkou motivací. Kluci by měli mít radost, že si s ním mohou zahrát,“ říká trenér Hanácké Slavie Bronislav Červenka.

I když ani on zatím neví, zda si účastník MSFL do utkání vůbec nastoupí.

„Teprve budeme s vedením klubu řešit, jak k testům na covid-19 a další povinnostem přistoupíme. Samozřejmě já i hráči chceme, aby se hrálo, ale nedokážu nyní říct, jak to nakonec bude,“ přiznává.

Kroměříž momentálně neprožívá příjemné období. Hanáci jsou po čtyřech kolech s pouhými třemi body v tabulce MSFL až patnáctí, na výhru zatím čeká i prvoligová Opava.

„Je pravda, že nám to teď moc nejde. Chceme se ale zvednout. Všichni víme, že to půjde jedině tvrdou prací,“ dodává Červenka.

Trousil proti "svým"

Zatímco Kroměříž je v poháru outsiderem a může jenom překvapit, Zlín i Slovácko si nemohou dovolit ve druhém kole zaškobrtnout. Ševce čeká cesta do Ústí nad Orlicí.

„Chtěli jsme hrát někde blíž, ale pro domácí to bude velký svátek. O soupeři si nějaké info seženeme. Určitě se na zápas dobře připravíme. Nic jiného než postup nebereme,“ říká generální manažer Zlína Zdeněk Grygera.

Fotbalisté Slovácka se utkají s Vyškovem. Svědíkův tým se tam vrátí po více než dvanácti letech. V červenci 2008 tam pro Slovácko začala v prvním kole cesta pohárem, která vedla až do finále. Celek z Uherského Hradiště tehdy ve Vyškově zvítězil 4:0.

„Zajímavostí je, že hlavním trenérem Vyškova je bývalý kapitán Slovácka Jan Trousil,“ připomíná mluvčí klubu Marek Jurák.

Paradoxně se béčko Slovácka utkalo s Vyškovem v neděli. V Kunovicích měli navrch domácí hráči, kteří i díky hattricku Klimenta zvítězili 4:1.

„Pokud bychom výsledek zopakovali, vůbec bych se nezlobil,“ usmívá se sportovní manažer Slovácka Veliče Šumulikoski.

Pondělní los MOL Cupu se uskutečnil v sídle FAČR na pražském Strahově. Do druhého kola již zasáhnou také prvoligové týmy. Pětice českých zástupců v evropských pohárech (Slavia, Plzeň, Sparta, Liberec a Jablonec) se zapojí do pohárové soutěže od třetího kola.

Všichni účastníci byli rozděleni na nasazené a nenasazené celky. V osudí nebyly Pardubice. Nováček nejvyšší fotbalové soutěže totiž překvapivě vypadl v úvodním kole, když podlehl na hřišti divizního Kolína po penaltovém rozstřelu.

Los 2. kola MOL Cupu:

Povltavská fotbalová akademie – FC MAS Táborsko, TJ Jiskra Domažlice – FK Ústí nad Labem, TJ Sokol Srbice – FC Vlašim, FK Motorlet Praha – MFK Chrudim, TJ Slovan Velvary – Bohemians Praha 1905, FK Baník Most-Souš – SK Dynamo České Budějovice, SK Benešov – FK Teplice, SK Sparta Kolín – FK Viktoria Žižkov, FK Loko Vltavín – 1.FK Příbram, Sokol Hostouň – FK Mladá Boleslav, FC Slavia Karlovy Vary – FC Slavoj Vyšehrad, SK Kosmonosy/SK Aritma Praha – FK Dukla Praha, FK Olympie Březová – FC Hradec Králové, SK Vysoké Mýto – FK Přepeře, SK Český Brod – FK Chlumec nad Cidlinou, SFK Vrchovina – FC Vysočina Jihlava, MFK Frýdek-Místek – FK Blansko, FC Velké Meziříčí – 1. SK Prostějov, TJ Jiskra Ústí nad Orlicí – FC Fastav Zlín, SK Hanácká Slavia Kroměříž – SFC Opava, FC ODRA Petřkovice – SK Sigma Olomouc, TJ Unie Hlubina – MFK Karviná, 1. SC Znojmo – SK Líšeň, FC Hlučín – FK Fotbal Třinec, FC Slovan Rosice – FC Zbrojovka Brno, SK BESKYD Frenštát p. R. – FC Baník Ostrava, MFK Vyškov – 1.FC Slovácko.