Lukáš Holík: Těším se na každý trénink

Zlín – „Co dělá?" Tuto otázku si asi položila spousta příznivců na Letné, když Lukáš Holík nestřílel ve výhodné pozici. On to ale moc dobře věděl, co činí. Zacvičil s míčem dle svého a zajistil fotbalovému Zlínu důležitou výhru 1:0 v souboji s Karvinou.

Lukáš Holík (vpravo). Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Daniel Ostrčilík

„Nevěřil jsem si na levačku, tak jsem si balon raději zasekl a spadlo to tam," líčil šťastný 22letý záložník. Je to nejcennější gól, který jste vsítil? Cením si jej nastejno se svou první trefou v áčku, kterou jsem zaznamenal při prvním startu. (úsměv) V první půli vás utkání hodně bolelo, že? Ano. Ale byli jsme na to připravení, trenér nám říkal, že nás čeká válka a že se máme rvát o vítězství. Zažil jste někdy takhle povedený start do jarní části sezony? Ne. Jsme za něj rádi. Jdeme zápas od zápasu. Teď už jste ve hře o postup… Jsme. Chtěli jsme být, ale co bude dál, uvidíme. Postoupit chceme, ale hovořit o tom veřejně nebudeme. V čem spatřujete změnu oproti podzimu? Trenér nám dává hodně volnosti. Nebojíme se hrát, děláme víc věcí než na podzim. Projevují se výsledky například na tréninku? Určitě. A hlavně v kabině to je uvolněnější. Cítím, že táhneme všichni za jeden provaz. Těším se, jak přijdu do kabiny a budu se bavit s klukama, těším se na každý trénink, zápas. Musí vás uzemňovat trenér? Hubas (David Hubáček – pozn. red.) a trenér nás drží při zemi. Chceme vyhrávat pokaždé, přičemž pořád půjdeme s pokorou.

Autor: Jan Šmíd