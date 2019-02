Zlín - Už to vypadalo, že ševci i třetí venkovní výjezd jara ukončí porážkou 1:2 s tím, že jejich jediným střelcem bude znovu Lukáš Železník.

Ve Vlašimi však na nejlepšího druholigového kanonýra dokázal navázat ve zlínském dresu také Pavel Malcharek, který pro hostující fotbalisty zajistil bod za konečnou remízu 2:2.

Poprvé na jaře jste venku bodovali, spokojenost?

Nevím. Mám z toho smíšené pocity. První poločas jsme odehráli fantasticky, ve druhé půli jsme ale soupeři dovolili výsledek otočit. Nedotáhli jsme to. Remíza je asi spravedlivá.

Vy sám jste mohl skórovat již na konci úvodní dvacetiminutovky. Co se stalo?

Byla to velká šance. Dostal jsme pěknou přihrávku do vápna, zasekl jsem si míč na levou nohu, bohužel od obránce se odrazil balon do tyče a pak na brankovou čáru, kde jej brankář kryl

Vyvíjel by se zápas jinak?

Nevím, možná. My jsme totiž nakonec gól z penalty přece jen dali. Náš problém spíš přišel na začátku druhého poločasu, kdy začala hrát Vlašim aktivněji a dvěma góly výsledek otočila.

Věřil jste, že do třetice venkovní porážku 1:2 odvrátíte?'

Zbývalo ještě dostatek času, takže ano. Do té doby jsme sice byli pod tlakem, ale cítili jsme, že minimálně na bod máme. Naštěstí jsme krátce po druhé inkasované brance srovnali, čímž jsme se vrátili zpět do zápasu.

Přitom nešlo o žádnou velkou šanci. Jak byste svůj gól popsal?

Na malém vápně jsem si našel odražený míč, šel jsem do hlavičkového souboje a podařilo se mi balon dotlačit do sítě.

Jste se svým gólovým přínosem pro mužstvo v posledních dvou zápasech spokojený?

Nejsem. Dnes jsem měl dát o jeden gól víc. Osobně chci být mužstvu prospěšný spíš důrazem v osobních soubojích a uhranými balony. Góly jsou jenom něčím navíc, i když útočníci se hodnotí hlavně podle nich. Já však žádné statistiky ani rekordy nehoním.

S Táborskem i ve Vlašimi jste prohrávali, v obou případech jste nakonec body získali. Ukázalo mužstvo sílou?

Řekl bych, že ano. Doma jsme vyhráli, teď jsme vydřeli alespoň remízu. To je pozitivní. Ještě však potřebujeme zvládnout páteční domácí zápas proti silnému Varnsdorfu. Pokud ale budeme bojovat tak jako v posledních dvou zápasech, nemám strach.