Malenovice - Pořádný uragán se přes zimu prohnal kabinou posledního celku I. B. třídy skupiny B – TJ Malenovice. Z mužstva trenéra Františka Zálešáka odfoukl hned pětici fotbalistů, naopak z trojice posil si nejvíce slibují od stopera Davida Dostálka.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Alena Burešová

Bratr ligového fotbalisty Richarda, jenž nyní hraje v Tescomě Zlín, přestoupil z Jarošova s cílem vyztužit obranu, která na podzim inkasovala 32 branek. „Je to zkušený stoper, který by měl pomoci mladým klukům,“ slibuje si od nové posily kouč Zálešák, jenž před sezonou přišel k týmu od dorostenců.

Kromě zvučného jména se vedení klubu podařilo udržet předstopera Leoše Válka. Dále se po zranění vrátil do sestavy obránce Jiří Bláha a z nedaleké Lhoty u Malenovic přišel na hostování střední záložník Libor Brázda. „S novými akvizicemi už snad tolik gólů dostávat nebudeme,“ přeje si Zálešák. „Před startem soutěže by nás mohli posílit ještě dva hráči,“ prozradil 59letý trenér.

Dres Malenovic na jaře jistě neoblékne gólman Dyšlevský (hostování Březnice), Kašík, Bořuta a Navrátil (hostování Lhota u Malenovic). „Většinu podzimu všichni seděli na lavičce. Takže pro ně bude lepší, že budou pravidelně nastupovat ve čtvrté třídě a získají nějaké zkušenosti,“ pravil lodivod, podle kterého právě nízký věkový průměr (19 let) byl příčinou špatných podzimních výsledků.

Zálešák má v mužstvu 18 hráčů, kteří trénují třikrát týdně a o víkendech hrají Fatra Cup v Napajedlech. Celkem tým sehrál pět zápasů, ve kterých dvakrát vyhrál (Žlutava 2:0, Komárov 3:1) a třikrát remizoval (Sušice 2:2, Dorost Napajedel 3:3, Zmámenec 1:1). „Výsledky nepřeceňujeme, jedná se pouze o přípravu, ve které zkoušíme všechny fotbalisty,“ pravil Zálešák.

Třebaže Malenovice okupují poslední příčku, se sestupem zdaleka nejsou smíření. „Máme mladé mužstvo s perspektivou do budoucna. Pokud se nezachráníme, tragédii z toho dělat nebudeme.“

Opačného názoru je ale manažer klubu Vladislav Hamrla, který se snaží hráče motivovat zajímavým dárkem. „Všichni dostali nové kopačky, aby vybojovali záchranu,“ pravil s úsměvem Hamrla.

„Hned na úvodu jara máme těžký los. Pokud by se nám podaří bodovat, určitě by to byla voda na náš mlýn,“ dodal trenér František Zálešák.