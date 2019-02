Lubná – Zní to jako příběh z pohádky. Původně měl pouze leštit lavičku a čekat na šanci. Teď aby jemu samotnému spoluhráči celý týden pěkně poctivě pucovali kopačky.

Martin Ančinec. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/archiv

Fotbalisté Lubné vzývají svého nového hrdinu – Martina Ančince, který třemi trefami do sítě Kostelce u Holešova odlepil svůj tým ode dna tabulky I. B třídy skupiny B.

„Je to skvělý pocit. Že dám ale hattrick? To mě při střídání vůbec nenapadlo," nevěřícně kroutil hlavou Martin Ančinec, 25letý rodák z Otrokovic.

Ale pěkně po pořádku.

Zápas Ančinec zahájil na střídačce, ale již v 7. minutě vystřídal zraněného kapitána Musila. Ten přihlížel snovému úvodu domácích, kdy po čtvrthodině hry vedli 2:0. „Bylo to hodně špatné. Honilo se mi hlavou, že zápas zase nezvládneme. V jednu chvíli nás to srazilo na kolena. Herně jsme nebyli špatní, ale zase jsme inkasovali dva laciné góly. Zase to byla naše jarní křeč," přiznal krušné chvíle.

Jenže o minutu později svou první trefou snížil. „Dostal se ke mně odražený balon. Zpracoval jsem si ho levou nohou a pravou zamířil k pravé tyči," popsal Ančinec trefu naděje.

A po půlhodině hry už bylo dokonce srovnáno. „Hodně nás to nakoplo. Říkali jsme si, že už to konečně musíme zlomit a tři body odvézt. Nechali jsme na hřišti všechno," dušuje se Martin Ančinec.

A pak už přišla pointa v podobě jeho dvou dalších tref. V 65. minutě trefil hostům vedení. „Zpoza šestnáctky ke mně přiletěl balon a hlavou jsem zakončil," vybavil si druhý slastný moment.

Jenže zároveň rozpoutal na trávníku emoce. „Domácí to nezvládli. Vedli 2:0, a když inkasovali na 2:3, tak gólman nesmyslně kopnul hráče za lajnou. Bylo to vyhrocené a rozhodčí to také nezvládli," myslí si hrdina Lubné.

Gólem na 4:2 pět minut před koncem utkání jen pečetil sladký triumf. „Bylo to po chybě gólmana. Začal kličkovat a spoluhráč z útoku mu to vypíchl a já z dvaceti metrů zakončoval do prázdné branky," liboval si Martin Ančinec.

Hattrick? To je pro něj téměř neznámý pojem. „Ježišmarjá. Ten už jsem dal hodně dávno. To už si ani nevzpomenu. Navíc už dlouho jsem se ani neprosadil. Šancí přitom mívám dost, ale neproměňuji je. Jsem za něj rád, už jsem se potřeboval chytnout," pochvaluje si někdejší fotbalista Pohořelic, jenž si kvůli plastice křížového vazu musel rok o fotbalu jen nechat zdát.

Nyní však přišla slastná chvíle, která se neobejde bez tradičního zúčtování u spoluhráčů. „Už mě to všechno stálo litr slivovice a předpokládám, že padne ještě jeden," pousmál se Martin Ančinec.