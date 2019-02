O třiadvacetiletého fotbalistu Petra Hronka se v létě strhne pořádná mela. Zálusk na tvořivého záložníka Jihlavy si totiž dělá hned několik klubů.Deník Sport přinesl informaci o zájmu vítěze MOL Cupu ze Zlína, jenž chce zkvalitnit kádr pro evropské poháry, a Liberce, který Hronka neúspěšně vábil již v minulosti.

Petr Hronek z Jihlavy. | Foto: ČTK/Radek Petrášek

Kromě těchto celků však mají podle informací Deníku o odchovance pražské Sparty, který za poslední rok a půl nasázel v lize v dresu Vysočiny deset branek, zájem i další celky. Především z Moravy.

Ve svých řadách by jej viděla ráda druholigová Ostrava, která věří, že si v neděli zajistí návrat zpět do nejvyšší soutěže. Matadora Pavla Zavadila mu ,,vyfoukla" Opava, a tak by Baník rád sáhnul po Hronkovi.

Toho navíc zná ze společného působení ve Vlašimi velmi dobře i kouč Vlastimil Petržela, který se však s Hronkem paradoxně nemusí sejít jen v Ostravě, nýbrž ve Zlíně. Velmi hlasitě se totiž šušká o trenérské rošadě mezi Bohumilem Páníkem, současným lodivodem Fastavu, a právě Petrželou.

Hronka, jehož zdobí vyvážená defenzivní i ofenzivní činnost, by brali i v Olomouci, kde mají na rozdíl od Baníku postup mezi elitu již tři týdny jistý. Středního halva na Hané hledají dlouhodobě, nyní budou muset intenzitu snažení zvýšit. V Sigmě totiž končí Jakub Petr, navíc se dá očekávat velký zájem o Jakuba Plška, nejlepšího kanonýra druhé ligy.

A zacelit díru za již zmíněného Pavla Zavadila budou muset v Brně, kde by Hronek vytvořil solidní tandem se zkušeným Janem Polákem.

Dostihy o nenápadného šikulu, kterého před lety nechtěli v Jablonci ani Příbrami, mohou začít.