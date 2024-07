„V celém kontextu utkání je naše vítězství zasloužené, rozhodně se ale nerodilo lehce,“ říká trenér Mladcové Jan Somberg.

Jeho tým šel do poháru po dvou trénincích a bez jediného odehraného přípravného duelu. Domácím navíc scházelo šest hráčů, při skládání sestavy museli improvizovat.

„Utkání bylo z naší strany dost neurovnané. Kluci to měli ve velkém vedru složité. Do zápasu nastoupili po delší pauze, navíc jsme neměli jediného klasického obránce. Defenzivu jsme poskládali ze záložníků a útočníka, byla to celkem divočina,“ přiznává s úsměvem Somberg.

Snadné to neměl ani jejich blízký rival, v zápase mu chybělo hned sedm hráčů základní sestavy. Šanci dostali borci z lavičky i čtyři dorostenci.

Paseky byly v úvodní půlhodině lepší a zaslouženě vedly 2:0. Střelecky se prosadili Januš se Smrčkou. „Hráli jsme velice dobře,“ chválil svůj mančaft hlavní kouč loňského vítěze okresu Jaroslav Novotný. „Soupeř klidně mohl ještě jeden gól přidat,“ přiznává Somberg.

Mladcová se však postupně probrala, rozehrála. Domácí převzali iniciativu a výsledek do přestávky zkorigovali. Trefil se Ondráš.

„Pak už byla jenom otázka toho, jestli zvládneme výsledek otočit, nebo ne. Nakonec se nám to povedlo. Pokud bychom přidali další branky, nic by se nestalo, ale soupeř taky hrozil,“ uvedl Somberg.

„Nakonec se ukázala kvalitu kádru domácích, bylo znát, že hraje I. A třídu. Každopádně jsme podali dobrý výkon,“ pokračoval ve chvále hostující Novotný.

Pro úspěšného kouče to byl speciální duel. Nejen kvůli proběhlému derby. „Tři roky jsem trénoval zdejší dorostence, některé kluky dobře znám,“ dodal lodivod lavičky Pasek.

Jedinou novou tváří v sestavě Mladcové byl brankář Lebánek, další posily účastník I. A třídy skupiny B nesehnal.

Fotbal, 2. kolo Poháru hejtmana Zlínského kraje

FK MLADCOVÁ – SK ZLÍN 1931 3:2 (1:2)

Branky: 68. a 72. Jan Ramert, 32. Robert Ondráš - 19. Josef Januš, 24. Lukáš Smrčka.

Rozhodčí: Mitáček – Marišler, Uhlířová. Diváků: 100.