Tohle se nepovedlo. I když fotbalisté Zlína B si proti opavské rezervě vypracovali několik vyložených šancí a dokonce čtyřikrát šli sami na domácího brankáře, Nečas s Chwaszczem gól nedali a Fastav nakonec diviznímu soupeři ze Slezska na hřišti ve Velkých Hošticích podlehli 0:3.

Fotbalisté béčka zlínského Fastavu. Ilustrační foto | Foto: pro Deník Jan Zahnaš

Trenér poražených Jan Jelínek hodnotil sobotní duel pozitivně, i když z výsledku ani hry svého mužstva velkou radost neměl. „Pro diváky to byl agresivní a rychlý zápas. Opava byla lepší hlavně co se týká individuální práce na míči. Domácí vyhrávali souboje, po dvou vstřelených brankách jim narostlo sebevědomí, kdežto my jsme žádnou příležitost neproměnili. A právě v tom byl největší rozdíl,“ říká Jelínek.