Rozjetý brněnský celek chtějí ve středu zastavit fotbalisté Skaštic. Divizní nováček totiž štiku F:NL vyzve v rámci prvního kola MOL Cupu. Fanoušci se v obci na Kroměřížsku mají zase na co těšit.

„Samozřejmě výsledky Líšně budí respekt, ale určitě nepůjdeme do zápasu se strachem,“ říká hrající asistent skaštického kouče Lukáš Motal.

Zkušený středopolař zná brněnského soupeře z minulé sezony, kdy v MSFL hájil barvy Kroměříže. „Trochu překvapení to pro mě je, ale na druhé straně vím, jaký je trenér Machálek a jaký praktikuje fotbal. Pro druholigové týmy je Líšeň taková nečitelná, možná v tom hraje roli i podcenění. Navíc v Brně je euforie z postupu, elán. My se ale na kvalitního soupeře dobře připravíme,“ uvedl Motal.

Skašticím schází pouze dlouhodobý marod Zavadil, který se zranil v pohárové bitvě s Blanskem.

Na druholigového protivníka narazí také Hanácká Slavia. Kroměříž se o postup v celostátním poháru utká s Vítkovicemi.

„Je to zpestření pro kluky i celý klub. Čeká nás druholigový tým, který má pořád nějakou váhu. Chceme podat solidní výkon a pokusíme se o překvapení na úkor favorita,“ prohlásil kouč Hanáků Bronislav Červenka.

Na náročný anglický týden se připravují také ve Strání. Celek z Uherskohradišťska se chystá na složitou bitvu s Prostějovem.

„Věřím, že se se silným soupeřem popasujeme. Pokusíme se něco uhrát. Je to odměna za výkon v Brumově. Věřím, že přijde hodně lidí. Pro Strání to bude fotbalový svátek,“ upozorňuje trenér Igor Gúčik.

O něco jednodušší roli mají Otrokovičtí. Viktorka se představí na hřišti Olešnice u Bouzova a na rozdíl od krajských rivalů je v pohárovém utkání favoritem, protože soupeř z Olomoucka hraje pouze I. A třídu.

„Slabý soupeř nás ale nečeká. Pokud chceme uspět, musíme podat stejný výkon jako v mistrovském zápase a navrch přidat nějaké góly,“ uvědomuje si kouč Viktorky Michal Hubník.

Jeho tým zůstává v MSFL po dvou odehraných zápasech bez inkasované branky. Proti Olešnici však potřebují také skórovat. „Nyní se chceme zaměřovat i na útočnou fázi,“ říká bývalý ligový forvard.

Zajímavý souboj bude k vidění také ve Valašském Meziříčí, kam přijede Slavičín. Domácí vzpomínají hlavně na památný vzájemný duel z roku 1956. Oba týmy se tehdy utkaly v boji o postup do I. A třídy. Stopku Slavičínu nakonec vystavil právě Valmez.

„Rozhodující zápas o postup na neutrálním hřišti ve Vsetíně zvládl lépe Valmez vítězstvím v prodloužení 5:2,“ připomíná na klubovém webu známý fotbalový činovník Karel Straka. „Věříme, že trenér Hajný poskládá pro středeční pohárový zápas ideální sestavu. Pokud by se našim borcům podařil zopakovat výsledek ze vzájemného zápasu z roku 1956, vůbec bychom se nezlobili. Byla by to skvělá pozvánka na další parádní kopanou,“ dodává Straka s úsměvem.

MOL Cup, 1. kolo (středa 14. srpna v 17.00): Skaštice – Líšeň, Valašské Meziříčí – Slavičín, Strání – Prostějov, Olešnice u Bouzova – Otrokovice, Kroměříž – Vítkovice