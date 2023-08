Fotbalisté Zlína i Slovácka zahájí letošní pouť pohárovým tažením ve druhém kole. Svěřenci Pavla Vrby budou čelit diviznímu Lanžhotu, borci Martina Svědíka se utkají s dalším týmem ze čtvrté nejvyšší soutěže, zamíří na půdu Hlubiny.

Fotbalisté Zlína se v loňském 3. kole MOL Cupu utkali s Jihlavou. V letošním 2. kole nastoupí v Lanžhotě. | Video: Libor Kopl

„Soupeře pro druhé kolo MOL Cupu jsme až tolik neřešili. Věděli jsme, že se utkáme s týmem z nižší soutěže, takže naší povinností je vyhrát a postoupit,“ má jednoznačný cíl asistent trenéra Zlína Vít Vrtělka.

„Pro nás je to další soutěž, ve které můžeme dát prostor i méně vytíženým či mladším hráčům a uspět v ní. Pořád je lepší hrát takovéto zápasy než jenom trénovat. Prostředí v Lanžhotě neznám, ale nemáme to tam daleko, takže věřím, že na nás přijdou diváci a zápas si užijí,“ přeje si Vrtělka.

Lanžhot od sezony 2018/2019 nastupuje v Divizi D, vždy patřil k předním týmům soutěže. V minulé sezoně skončil na čtvrtém místě, předchozí tři ročníky zakončil na třetí pozici.

SLOVÁCKO MÍŘÍ DO HLUBINY

Rovněž další účastník nejvyšší soutěže ze Slovácka si zahraje na pažitu divizního mančaftu. Tým hlavního trenéra Martina Svědíka, který v sezoně 2021/2022 celou soutěž ovládl, nastoupí v Hlubině.

Účastník Divize F teprve loni poprvé v historii klubu nakoukl do čtvrté nejvyšší soutěže, ročník však zakončil na druhém nepostupovém místě se ziskem 50 bodů.

Slovácko má v poháru na co navazovat, kromě úspěšné sezony 2021/2022 došlo daleko také v minulém ročníku, kdy skončilo před branami semifinále. Tehdy vypadlo s Bohemians.

VSETÍN BUDE HOSTIT ZBROJOVKU BRNO

Velké lákadlo čeká v MOL Cupu na fotbalisty Vsetína. Svěřenci nového trenéra Lukáše Pazdery po vítězném předkole s Valašským Meziříčím a úspěšném prvním kole s Kozlovicemi vyzvou druholigovou Zbrojovku Brno, která ještě vloni nastupovala v nejvyšší české soutěži!

„Los nám v rámci atraktivity rozhodně přál. Brno je tradiční klub s bohatou minulostí a velkou fanouškovskou základnou. I když nyní hraje pouze druhou ligu, společně s Baníkem a Olomoucí jej považuji za největší moravský klub. Určitě se máme na co těšit. Pro nás to je zápas za odměnu. O motivaci se nemusíme bavit. Bude to zajímavé srovnání mezi druhou a čtvrtou ligou," přemítá Pazdera.

„Obavy z debaklu však nemáme. Pokud bychom se báli, že dostaneme na zadek, nemusíme do zápasu ani chodit. Určitě do toho nepůjdeme s tím, že si to chceme užít. To by dopadlo velice špatně. Pro nás je to zápas jako každý jiný. Pokusíme se podat co nejlepší výkon a uhrát co nejlepší výsledek," dodává bývalý ligový hráč a nyní 36letý kouč.

Úřední termín 2. kola domácího poháru je ve středu 30. srpna.

2. kolo MOL Cupu

Lanžhot (divize) –⁠ Zlín (1. liga)

Strání (divize)/Rosice (MSFL) –⁠ Kroměříž (2. liga)/Bohunice (MSFL)

Vsetín (divize) –⁠ Brno (II. liga)

Hlubina (divize) –⁠ Slovácko (1. liga)

Zlínsko (MSFL)/Frýdek-Místek (MSFL) –⁠ Vyškov (II. liga)

Holešov (divize) –⁠ Šumperk (divize)/Opava (II. liga)