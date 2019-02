ROZHOVOR / Sir Matt Busby Way vede stretfordskou čtvrť Old Trafford, který je od roku 1910 domovem slavného klubu Manchester United. Právě dres Rudých ďáblů nosí osmnáctiletý brankář Matěj Kovář. Rodák z Uherského Hradiště a produkt vyhlášené akademie Slovácka si v průmyslovém městě na severozápadě Anglie žije svůj sen.

Pravidelně chytá soutěž fotbalistů do třiadvaceti let i Ligu mistrů hráčů do devatenácti let, zároveň třikrát týdně trénuje s největšími světovými hvězdami a kryje střely Pogbovi, Lukakovi, Rashfordovi a další fotbalovým celebritám. „Každý se chce dostat do Manchesteru. Vážím si toho, že jsem tady. Každý den pracuji tak, abych tady vydržel co nejdéle,“ říká talentovaný mladík, který v úterý ve Zlíně v mezistátním přípravném zápase vychytal portugalské mladíky.

Česká devatenáctka v generálce na listopadovou kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy remizovala 0:0.



Jak moc si ceníte nuly proti Portugalsku?

Je to hezké, ale zase tolik práce jsem neměl. Hlavně jsem chtěl vyhrát, což se nám nedařilo. Nyní nás čeká kvalifikace o postup na mistrovství Evropy a na tu se soustředíme. Nevyhráli jsme ani neprohráli, vzadu s nulou, takže super.



Jak moc důležité je, že jste před listopadovou kvalifikací, která se hraje ve Zlíně a v Kroměříži, ani jednou neinkasovali?

Je to pozitivní. Odehráli jsme dva těžké zápasy. Černou Horu jsme vysoko porazili, s Portugalskem jsme remizovali. Je to dobré.



Za měsíc vás na Moravě čekají Lucembursko, Makedonie a Chorvatsko. Kudy vede cesta na závěrečný šampionát?

Vypadá to, že si to o postup rozdáme s Chorvatskem. Snad postoupíme. Ale podceňovat nemůžeme ani zbývající soupeře.



Jak jste si užil návrat do regionu?

V hledišti jsem měl celou rodinu, kamarády. Pro mě to byl super pocit. Po nějaké době jsem se vrátil zpátky domů. Jsem rád, že jsem se tady mohl ukázat.



Přejděme od reprezentace k Manchesteru United. Jak se vám ve slavném klubu daří?

Musím to někam zaklepat, ale zatím se mi daří. Snad to tak bude pokračovat i dál.



Za koho vlastně chytáte?

Momentálně chytám za tým do třiadvaceti a Ligu mistrů za devatenáctku. Jsem jednička, na vytíženost si nemohu vůbec stěžovat.



Jakou úroveň má soutěž hráčů do 23 let?

S českou dorosteneckou ligou se to moc srovnávat nedá. Je to něco jiného. Je to anglický fotbal, úroveň taky tomu odpovídá.



Je šance, že byste mohl brzy nakouknout do prvního týmu?

Ano. Jsem třetí nebo čtvrtý gólman áčka. Pravidelně s ním třikrát týdně trénuji.



Jaké to je zblízka pozorovat největší hvězdy?

Je to zážitek. Když si představím, že před půl rokem jsem byl v Uherském Hradišti a teď zničehonic trénuji s hráči, jako je Pogba a další. Je to něco neuvěřitelného.



Nemají tyto fotbalové celebrity manýry?

Právě že vůbec. Média z nich vytvářejí namistrované hráče, ale když se s nimi bavíte, jsou to normální lidé jako my.



Už jste si zvykl na život v Anglii?

Troufám si říct, že ano. Myslím si, že už to v sobě mám. Nemám žádný problém. Všechno je v pořádku. Společně s dalšími dvěma kluky žijeme u jedné rodiny, která se o nás perfektně stará a zajišťuje nám veškerý servis a komfort. Anglicky se domluvím. Hodně musím dbát na životosprávu. Je to tam takové striktnější. Všechno je jiné. Začíná to tréninkem, končí jídlem a spánkem.

Většinou v neděli po zápase máme jeden den volna. I na procházky městem mám čas, ale člověk je kolikrát za celý týden tak unavený, že raději zůstane doma a odpočine se.Možnost máme, takže s kluky z akademie občas zajdeme. Atmosféra na Old Trafford je nepopsatelná. Když tam přijde pětasedmdesát tisíc lidí, kteří vás podporují, tak je to něco úžasného.Ano. V tréninkovém komplexu všechny běžně potkávám. I pana Mourinha mám stále na očích. (smích)



Je na slavném trenérovi poznat, že se United až tolik nedaří?

Je to určitě poznat. Hlavně na tréninku to jde vidět. Všichni hráči ale makají naplno a snaží se z toho dostat. Všichni pokračují v práci, kterou započali.



A vás trénuje kdo?

Ricky Sbragia. Je to skotský fotbalový kouč. U nás třeba není až tolik známý, ale dříve hrával nejvyšší soutěž. Má asi dvě tři sta ligových startů. Trénoval také mládežnické výběry Skotska nebo Sunderland.