Region - Ve 27. kole (28. hraném) MSFL se regionálním zástupcům vůbec nevedlo. Jediný bod získala Kroměříž za remízu v Jihlavě. Naprázdno naopak vyšly juniorky Zlína a Slovácka, které tak nevyužily výhody domácího prostředí k úniku ze sestupových pozic.

1. FC SLOVÁCKO B - BANÍK OSTRAVA B 0:1 (0:1)

Juniorka Slovácka potřebovala doma zvítězit, neboť jen tři body jí ještě uchovávaly reálnou šanci na záchranu. V první půli měli domácí navrch, branka ostravského Baníku pro ně ale byla zakletá. Šturma ve vyložené pozici napálil míč jen do gólmana Štěpničky, Stýskalově střele chyběly k úspěchu centimetry. Minutu před koncem poločasu pak přišel tvrdý úder zálohy Baníku, když Kraut neomylně zakončil hezkou kombinační akci - 0:1. „Udělali jsme chybu, měli jsme dávno předtím přerušit hru,“ zlobil se domácí trenér Jan Palinek.

Ve druhé půli se gólman Štěpnička stal definitivně černou můrou domácích. Tváří v tvář uspěl opět proti Šturmovi a hned třikrát proti Sladkovi. A když už jej domácí mladík obešel, namířil jen do boční sítě. „V poslední dvacetiminutovce jsme si vytvořili opravdu obrovské šance, jenže jsme byli málo důrazní a chyběl nám klid v koncovce,“ povzdechl si Palinek, podle kterého se jeho mužstvo touto porážkou definitivně odsoudilo k sestupu. „Teoretická šance tam možná ještě bude, ale prakticky už jsme ze hry venku,“ dodal zklamaně kouč hradišťské juniorky.

1. FC Slovácko B: Marek - Polák, Ineman, Bělaška (67. Holek), Přílučík - Šturma, Görner, Stýskala, Kazár (46. Pyclík) - Hani (27. Šilinger), Sládek. Trenér: Jan Palinek.

FC TESCOMA ZLÍN – SK UNIČOV 0:3 (0:3)

Úvod zápasu posílené juniorce Zlína vůbec nevyšel. Už ve 12. minutě si naběhl do pokutového území Hrubý a hlavou otevřel skore zápasu. Za dalších osm minut dostal výbornou přihrávku mezi domácí beky Hloušek, jenž lehce přelomoval Kořínka a zvýšil už na 2:0. Definitivní hřebíček do zlínské rakve zatloukl šest minut před přestávkou Juřátek střelou od tyče za Kořínkova záda.

Zlínští se částečně zlepšili až po změně stran, kdy se dostali střelami ze střední vzdálenosti i k ohrožení brány Uničova, na korekci výsledku to ale nestačilo. Zkušenější hosté pozorně bránili, nepouštěli Tescomu ke hře po křídelních prostorech, a to málo, co prošlo, bezpečně kryl brankář Dragoun. Dvě kola před koncem je tak hrozba sestupu pro zlínské mladíky velmi akutní.

„Od začátku jsme tahali za kratší konec. Hráči, kteří se vrátili z Jablonce, neměli optimální formu a nebyli v dobrém psychickém rozpoložení. To se bohužel přeneslo i na zbytek mančaftu. Hráli jsme příliš komplikovaně, po ztrátě míče jsme se vůbec nevraceli a soupeři jsme tři branky doslova darovali vlastní nedůsledností,“ hodnotil nepovedenou domácí rozlučku trenér zlínského béčka Boris Káňa.

Zlín B: Kořínek – Pazdera, Malý, Linek, Malcharek – Lukaštík (55. Železník), Otruba, Elšík (46. Motal), Šrom – Bačík, Hudák. Trenér: Boris Káňa.

JIHLAVA B – HS KROMĚŘÍŽ 1:1 (1:1)

Poprvé v sezoně se dostal do branky Kroměříže Svoboda a rozhodně se nenudil. Už v páté minutě překonal Svobodu domácí Pohanka, ale na brankové čáře nakonec hosté míč odvrátili. Za čtyři minuty se tak skore měnilo na druhé straně po brance Veselého. Domácí srovnali ve 27. minutě zásluhou Drábka, čímž byl gólový účet zápasu uzavřen.

„Blíží se konec sezony a Svoboda si šanci zaslouží, asi dochytá zbývající utkání. Dnes bylo hodně šancí na obou stranách a nejméně dvakrát nás výrazně podržel,“ pochválil svého gólmana kouč Kroměříže Jindřich Lehkoživ.

Po přestávce trefil v gólové příležitosti jihlavský Šamánek jen nohy Svobody. Následná dorážka skončila vysoko nad brankou. V nastaveném čase šel Janča sám na brankáře Jihlavy, ale vítěznou branku nevstřelil.

„V zajímavém duelu to bylo o tom, kdo dá druhou branku. Ve druhé půli jsme to mohli být my, ale zklamali jsme v koncovce. Přesto je bod z hřiště soupeře úspěchem,“ řekl po utkání trenér Lehkoživ.

Kroměříž: Svoboda – Klimek, Nakládal, Kovařík, Stojaník, Karakačanov (46. Valášek), Mazouch (90. Gropl), Šilinger, Dobeš, Hromek, Veselý (86. Janča). Trenér Jindřich Lehkoživ.

