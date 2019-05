Naděje Slovácka neuspěly, na Svátek fotbalu se těší rivalové ze Zlína. Krajské finále McDonald's Cupu ve starší věkové kategorii opět po roce ovládli žáci pořádající Základní školy Komenského II.

„S výkony i výsledky jsme spokojení. Byl to výborný turnaj. Kluci to nádherně rozehráli, celou dobu si drželi svoji úroveň a nakonec to dotáhli až do konce,“ radoval se jeden z trenérů zlaté party, Pavel Löbb.