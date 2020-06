„Náš předseda je s ním velký kamarád, zná i mě, takže jsme ho už delší dobu lákali. Dostal příkazem, že jediný návrat existuje na Veselou,“ rozesmál se Dujka, jehož s Janíčkem pojí také souvislost s nedalekými Slušovicemi.

Zatímco Janíček tam začínal s fotbalem, o čtyři měsíce mladší Dujka, mimochodem odchovanec ze sousední Březové, právě odsud odešel do ligového Zlína. Zatímco třetí do party z památné bitvy Roman Dobeš, jenž tehdy právě Dujku střídal, se vrátil do mateřských Slušovic, Janíček dal přednost Veselé.

„Nebránil se, něco už má za sebou. Měl i nějaké zdravotní problémy, což se především na jeho kolenou podepsalo,“ připomněl Dujka důvod, proč na podzim bývalý bek Mladé Boleslavi, Karviné či slovenské Nitry ukončil kontrakt ve svém posledním profesionálním klubu v Prostějově.

A na zimní přípravu se už hlásil na Veselé.

„Po klucích vyžaduji některé věci, ale kolikrát si myslí, že po nich chci moc. Teď přišel další zkušený, který jim také říká to samé věci. Dostali náhled na fotbal i z další strany, což může některé posouvat dál, pokud na sobě budou mít zájem pracovat,“ vysvětluje Dujka, který rovněž bude stále bavit fanoušky přímo na place.

„Druhý“ Provodov, tedy klub v amatérské soutěži postavený na bývalých hráčích s ligovými zkušenostmi však na Veselé údajně nestaví.

„To určitě ne. Takovou formou nejdeme. Nevím, jak to měli kluci na Provodově, ale spíš jim pan Rak dával práci. Co si budeme nalhávat, v dnešní době si někteří hráči říkají o nemalé peníze. Za hostování čtyřicet tisíc už na Veselé nedáme. Někteří si sice myslí, kolik peněz tady neberu i já, ale bohužel to všichni děláme zadarmo. Lákáme hráče, jestli si chtějí zahrát dobrý fotbal,“ tvrdí Dujka.

Zdá se, na Veselé se tato strategie začíná vyplácet. Kromě Janíčka totiž přivedli i Antonína Buršu ze Slušovic, Pavla Postavu z Luhačovic, či Milana Šumšala z Lukova.

„Posílení bylo za poslední roky historicky nejlepší, takovou kvalitu jsme tady v jeden čas ještě nepřivedli. Příprava se nám povedla, potrénovalo se, parta se začala utužovat, i přípravné zápasy vypadaly nadějně, ale bohužel jarní sezona se utnula,“ připomněl Dujka předčasné ukončení sezony kvůli šířící se pandemii koronaviru.

Ačkoliv síla kádru minimálně na papíře výrazně vzrostla, postupové plány na Veselé nespřádají.

„Nechci mluvit o ambicích. Před dvěma lety se nám sezona povedla, bojovali jsme s Mladcovou o postup, ačkoliv my jsme nikdy postupové ambice do I. A třídy nevyhlašovali. Kdo tuhle zlínskou skupinu I. B třídy hraje, je v ní spokojený, protože se hraje spousta derby. O soutěž výš je to již něco jiného. Muselo by dojít k dalšímu posílení, více společným tréninkům. Po laufu, kdy jsme hráli o postup, přišel v další sezoně výrazný útlum,“ poznamenal Dujka, jehož tým skončil v nedohrané sezoně po podzimu až desátý pouze s pětibodovým náskokem na poslední Lužkovice.

„Měli jsme dost velké problémy, protože nám někteří hráči skončili ze zdravotních důvodů, proto jsme zapojovali i dorostence. Máme tam nadějné mladé kluky, ale oni nejdřív musejí vyrůst vedle zkušených stejně, jako jsme začínali my,“ připomněl někdejší hráč ligového Zlína, Pardubic, Opavy, či Jihlavy.

Během dvouměsíčního půstu své svěřence nekontroloval.

„Kdo měl zájem, snažil se. Nechával jsem na každém, jak individuálně doma cvičí a udržuje se. Už jsme sehráli i první přípravné zápasy a bylo vidět, kdo během pauzy něco dělal a kdo nikoliv,“ vypozoroval Dujka, jenž naposledy ve čtvrtek se svým týmem porazil 2:1 Fastav Zlín U18.

V restart fotbalových soutěží naplánovaný na 15. srpna věří, ovšem zároveň zůstává opatrný.

„Plánovat si můžeme, co chceme, ale tyhle věci neovlivníme. Můžeme jen doufat, že nás to už nepotká. Pro lidi, co dělají fotbal celý život, bylo tohle období nezvyk,“ vycítil ve svém okolí Dujka, jenž pracuje ve stavebnictví.

„Osobně se mě naštěstí krize nedotkla. Jel jsem kromě fotbalu v normálním režimu. Věnoval jsem se práci kolem baráku,“ pochvaloval si Dujka.

Pánové, tak už rozbalte jako tenkrát v Madridu….