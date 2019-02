Napajedla – Třikrát se postavil svému bývalému klubu Viktorii Otrokovice a potřetí oslavil sladký triumf! Kouč divizních Napajedel Martin Onda sice nyní spíše řeší záchranářské starosti, ale skalp úhlavního rivala je pro něj nyní důležitější, než kdy jindy.

Fatra totiž přerušila devíti zápasovou sérii bez výhry a získal bodový trumf v cestě za udržením.

NAPAJEDLA – VIKTORIA OTROKOVICE 4:1 (3:1)

„Je to pro nás perfektní a fantastický výsledek. Byl to opět vyhecovaný zápas, protože oba týmy vzájemný zápas berou trochu jinak, než ostatní,“ přiznal rivalitu obou klubů kouč vítězů Martin Onda.

„Každá porážka mrzí, a je jedno, jestli je to s Napajedly, nebo Pelhřimovem. Je to sice prestižní derby, města jsou blízko sebe, ale žádné hecování mezi mnou a Martinem není. Beru to s nadhledem,“ tvrdí trenér Viktorie Otrokovice Jaroslav Matějíček.

Zachraňující se Napajedla třetí celek divize D včera v dohrávce 17. kola sfoukla jako svíčku. Po půlhodině hry vedly po dvou trefách Kučery a Vlčka 3:0. „Třicet minut jsme byli suverénně lepší. Připravovali jsme se na ně a vyšlo nám to. Snad to pro nás bude odrazový můstek, čekali jsme na něj iks kol,“ věří Onda.

Naopak v hlase otrokovického trenéra bylo znát zklamání. Takový výprask od trápícího se soupeře rozhodně nečekal. „Domácí měli větší vůli po vítězství. Hráli agresivně, byli mnohem nebezpečnější. Vůbec jsme se nedostali do hry. Nevím, jak si to mám vysvětlit. Musíme si to vyhodnotit,“ hlesl Matějíček.

Ve 43. minutě snížil po pěkné hlavičce Vavruša, ale to bylo ze strany favorita vše. „Posledních deset minut jsme hráli opatrně, což soupeř využil,“ všiml si napajedelský lodivod.

Do druhého poločasu hosté nasadili totální ofenzivu, ovšem výsledek přeskupení řad nijak nepoznamenalo. Naopak čtvrtou trefou završil hattrick v 65. minutě napajedelský Kučera „Vytvořili jsme si i převahu, ale po čtvrtém gólu se zápas jen dohrával z povinnosti,“ povzdechl si Matějíček.

„Po změně stran přišel nás tradiční výpadek, kdy jsme se strachovali o výsledek. Viktorka otevřela hru, ale tlak jsme ustáli. Čtvrtou brankou jsme je dorazili a uklidnili se,“ poznamenal Onda.

Viktoria prožívá tvrdý pád na zem, ovšem trenér z porážky žádné důsledky vyvozovat nebude. „Chlapci předtím zahráli dobré výsledky. Poslední dva zápasy se nám sice herně nepovedly, ale to se může stát každému. Na každého přijde deka. Měli jsme i nějaké zranění, protože nemohl nastoupit Trnčák,“ litoval Matějíček „O to víc mě vítězství těší, protože kromě jednoho hráče nastoupil soupeř ve stejné sestavě, v jaké dosáhl posledních tří výher,“ libuje si Martin Onda.

Ačkoliv Viktoria odjížděla z Napajedel v pozici spráskaného psa, Matějíček našel i jedno pozitivum. „Trochu jsme jim pomohli, aby se odlepili ode dna, a třeba se jim nyní začne dařit,“ našel Matějíček ve své tváři i drobný úsměv.

Napajedla: Krajča – Bejtkovský, Zatloukal, Zavadil, Čelůstka – Semela, Mařák (83. Vávra), Sklenář, Dufka (78. Žáček) – Kučera, Vlček (84. M. Huťka). Trenér: M. Onda.

Viktoria Otrokovice: Kašík – Ondráš, Kraváček (46. Vančura), Gerych, Zábojník (46. Alexa) – Zálešák – Vavruša, Šuranský, Dujka – Benýšek (62. Maschtovský, Jurčík. Trenér: J. Matějíček.