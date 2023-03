FOTOGALERIE/ Favoritem utkání měly být domácí Lužkovice. Aktuálně 11. tým I. B třídy skupiny B v sobotu přivítal vedoucí druhý tým okresního přeboru z Hvozdné. Duel lépe vyšel hostům, kteří vyhráli jednoznačně 5:0.

Fotbalisté Hvozdné (modré dresy) v přípravném zápase porazili Lužkovice. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

„Do zápasu jsme vstoupili dobře, vedli jsme 2:0. Prostřídali jsme to, příležitost dostali mladí kluci z dorostu. Nakonec to skončilo 5:0. Byl to slušný zápas,“ pochvaloval si trenér Hvozdné Vlastimil Bořuta starší.

Radost měl nejen z výhry. „Poprvé jsme se sešli trochu kompletnější, chybělo pouze trio Nahodil, Macek a Polách. Po umělce jsme navíc hráli na přírodní trávě,“ těšilo Bořutu, který i na jaře bude moci spoléhat na dvojici Pazdera, Polách. Do kádru by rád získal ještě jednoho hráče.

Podívejte se: Hvozdná připravila Štípě první porážku! Za poločas otočila z 1:3

Přípravný zápas

FK Lužkovice-Želechovice – SK Hvozdná 0:5