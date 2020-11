Až na jedno utkání odehrál téměř vše, nyní se společně s týmem připravuje na restart druholigové soutěže. „Působení ve Skalici hodnotím kladně. Jsem rád, že tady mohu být,“ přiznává dvaadvacetiletý fotbalista.

V české nejvyšší fotbalové soutěži si doposud připsal sedm startů, celkem ve FORTUNA:LIZE odehrál 245 minut. Více prostoru zatím nedostal. Přitom v každé přípravě většinou září, strhává na sebe pozornost.

Svými výkony a brankami převyšuje zkušenější a známější spoluhráče. Jak ale přijde ligová sezona, poroučí se do béčka nebo putuje na hostování. „Určitě mě to mrzí. Tuto situaci už jsem zažil a není to příjemné, ale vím, že to prostě k fotbalu patří,“ říká smutně.

Na podzim toho ale zvládl odehrát docela dost. Trenér Kostelník má pro levonohého štírka vyhrazenou levou stranu. Buď ho staví na kraj obrany či zálohy. I když se hbitý fotbalista neustále tlačí dopředu a sbírá plusové body, gól zatím nedal.

Třeba se ale dočká po restartu soutěže. Na Slovensku se bude druhá liga dohrávat od 28. listopadu do 5. prosince.

„Těším se moc. Sice to teď bude velmi rychlé, protože nás čekají tři velmi těžké zápasy v sedmi dnech, ale věřím, že to zvládneme,“ pronesl Nečas, jemuž spoluhráči či kamarádi neřeknou jinak než Panter.

Skalici, která se po jedenácti odehraných zápasech nachází na třetím místě, v nejbližší době čekají Bardejov, Šamorín a Komárno.

„O postupu se nikdo v klubu nebaví. Pro nás je teď důležité, abychom ve všech duelech naplno bodovali a udrželi kontakt se špičkou tabulky,“ říká Nečas.

V čele je momentálně Banská Bystrice, postupové ambice spřádají také v Košicích. Na návrat myslí také Podbrezová.

„Úroveň je totožná s naší druhou českou ligou. Soutěž je velmi důrazná a rychlá, každý tým je na nás velmi dobře připravený,“ vnímá.

Také na soupisce Skalice je několik zajímavých jmen. V Česku je ale nejznámější trenér Jozef Kostelník. Prešovský rodák strávil část hráčské kariéry ve Spartě, působil ale také v Hradci Králové, Českých Budějovicích nebo na Dukle.

„Popravdě do té doby, než jsem si to dohledal, jsem to nevěděl,“ přiznává s úsměvem.

Že je někdejší útočník impulzivní, mu vůbec nevadí.

„To je asi každý trenér, to k fotbalu prostě někdy patří. Jinak v kabině je v pohodě, působí na mě dobrým dojmem,“ pronesl.

Nejen proto, že Kostelník dal svěřencům v dlouhé pauze volno. Fotbalisté Skalice prvních čtrnáct dní vůbec netrénovali, až pak se společně připravovali v šestičlenných skupinkách.

„Individuální plán jsem nedostal, ale člověk už ví, jak se má ve volnu o sebe starat,“ říká Nečas.

Odchovanec Zlína buď sám běhal v lese ve Hvozdné nebo zlepšoval kondici v Přílukách či v Lužkovicích na cyklostezce.

Nyní už zase normálně trénuje s týmem. I když Slovensko uzavřelo hranice s Českem, Nečas coby profesionální dál pendluje mezi Zlínem a Skalicí. Zatímco v týdnu zůstává převážně na Záhoří, volné dny tráví většinou na druhé straně řeky Moravy.

„Domů si vždycky jedu odpočinout,“ usmívá se.

Vládní opatření v obou zemích srovnávat nechce. Zdají se mu stejná.

„Ale na Slovensku jsou pravidla v něčem trochu jiné než v Česku,“ všímá si.

Zda ve Skalici zůstane do konce sezony, nebo se vrátí v polovině sezony zpět do Zlína, momentálně netuší.

„Zatím jsem ještě nic neřešil. Nevím, jak to bude dál, ale určitě se o tom bavit budeme,“ dodává.