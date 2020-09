V neděli se v lize proti Brnu trefil parádně hlavou, ve středečním pohárovém utkání na hřišti třetiligového Ústí nad Orlicí v zakončení tak přesný nebyl. Zkušený zlínský křídelník Antonín Fantiš byl v 70. minutě blízko vyrovnání, po přihrávce Španěla Martíneze ale pálil o fous mimo.

Fotbalisté Zlína (ve žlutých dresech) v MOL Cupu proti Ústí nad Orlicí | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

„Pedrito mi to tam dával hezky falší. Chtěl jsem to uklidit, bohužel to šlo vedle,“ povzdechl si fotbalista Fastavu.